O que é uma estrutura de dados?

As estruturas de dados combinam tipos de dados primitivos, como números, caracteres, booleanos e inteiros em um formato coesivo. Juntos, cada um desses tipos de dados primitivos possui apenas um valor único. Quando combinados em uma estrutura de dados, permitem operações com os dados de nível superior, como classificação, pesquisa, inserção e exclusão.

Por exemplo, considere uma equipe de vendas que deseja acompanhar os números diários de vendas. Em vez de fazer o registro de cada ponto de dados separadamente, a equipe poderia armazenar esses dados em um tipo de estrutura de dados chamada "matriz". (Para obter mais informações, consulte "Tipos de estruturas de dados").

No Python, a matriz pode ter esta aparência:

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

O uso de uma matriz permite que a equipe mantenha todos esses dados juntos, recupere facilmente pontos de dados quando necessário e execute funções em elementos individuais e em toda a matriz.

Os programadores de computador dependem de estruturas de dados para criar aplicações eficazes. Nos campos da ciência da computação e ciência de dados, as estruturas de dados são essenciais para sistemas operacionais, bancos de dados, sites, gráficos, análise de dados, blockchain, aplicações de aprendizado de máquina (ML) e muito mais.

Como as estruturas de dados são fundamentais para escrever um código eficaz, elas geralmente estão entre as primeiras lições ensinadas aos iniciantes em programação. Elas também são um assunto comum em perguntas de entrevistas para candidatos a vagas de emprego em programação de computadores.