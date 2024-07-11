O que é computação em clusters

Além da computação em clusters, há dois outros tipos de computação distribuída comumente usados que também apresentam redes conectadas de computadores: computação em grade e computação ponto a ponto.

Computação em grade: na ciência da computação, uma infraestrutura de computação em grade é configurada para combinar recursos de computação que estão em diferentes locais físicos. Os recursos de computação disponíveis das diferentes máquinas são combinados e usados juntos para resolver um problema. Assim como o cluster, a computação em grade utiliza os Recursos de vários computadores interconectados.

No entanto, diferentemente do cluster, apenas os recursos não utilizados nos computadores conectados por meio de arquitetura de grade são utilizados. A SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) foi um exemplo famoso de computação em grade, onde recursos de computação não utilizados de muitos computadores foram usados para analisar sinais de rádio do espaço profundo em busca de sinais de vida extraterrestre.2

Computação ponto a ponto: A computação ou rede ponto a ponto (P2P) requer que dois ou mais computadores sejam conectados como "pares" em uma rede, o que significa que eles têm o mesmo poder e as mesmas permissões. Ao contrário da computação em clusters, uma arquitetura P2P não requer uma abordagem de gerenciamento centralizada.

Em uma rede P2P, cada nó atua como uma máquina cliente (um computador que precisa acessar um serviço) e um servidor (um computador que fornece um serviço). Cada nó de par disponibiliza recursos para outras pessoas na rede, incluindo armazenamento, memória, largura de banda e outros.