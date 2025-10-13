O que é reconciliação de dados?

Os ambientes de dados modernos produzem e coletam volumes extremamente grandes de dados. A criação global de dados, por si só, deverá crescer de 149 zettabytes em 2024 para mais de 394 zettabytes em 2028, um aumento de 164,4%.1



Esses dados existem em uma ampla gama de sistemas, como plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), bancos de dados financeiros, sistemas de saúde e aplicações em nuvem, cada um com sua própria estrutura e frequência de atualização.

Para extrair um valor significativo desse crescimento explosivo de dados, as organizações devem quebrar os silos e aproveitar as informações de toda a empresa. Quando unificados e analisados de forma eficaz, os dados podem revelar padrões, prever tendências e impulsionar decisões mais inteligentes. Esses insights permitem que as organizações otimizem campanhas de marketing, melhorem os resultados dos pacientes, simplifiquem a logística e muito mais.



No entanto, quando as organizações combinam dados de todas essas fontes diferentes sem um processo eficaz de reconciliação de dados, elas podem enfrentar uma série de problemas. Por exemplo, na área da saúde, registros de pacientes incompatíveis em diferentes sistemas eletrônicos podem levar à duplicação de exames e diagnósticos incorretos, o que, por sua vez, contribui para imprecisões mais amplas nos dados. E na área financeira, dados inconsistentes podem resultar em erros de relatórios e auditorias, riscos de conformidade e previsões financeiras falhas.

Insira a reconciliação de dados. Essa prática de gerenciamento de dados surgiu para prevenir problemas de integridade dos dados antes que eles afetem a tomada de decisão, a eficiência operacional ou a confiança do stakeholder . A reconciliação de dados oferece suporte a previsões precisas, acompanhamento confiável do desempenho, geração de relatórios e muito mais. Ela fortalece a governança de dados ao criar uma linhagem clara de como os dados são obtidos, transformados e validados.



Além disso, mais organizações estão percebendo o poder da inteligência artificial (IA): 61% dos CEOs dizem que suas organizações estão adotando ativamente agentes de IA e se preparando para implementá-los em larga escala, segundo o Estudo de CEO 2025 do IBM Institute for Business Value. A reconciliação de dados é essencial para maximizar o retorno dos investimentos em IA e análise de dados, garantindo que os modelos sejam treinados e testados com dados consistentes e de alta qualidade.