O que é reconciliação de dados?

A reconciliação de dados é o processo de comparar e verificar informações entre sistemas para garantir a integridade, a precisão e a consistência dos dados. É uma prática de gerenciamento de dados crítica para manter a qualidade dos dados.
O ecossistema de dados das organizações está se tornando cada vez mais complexo: elas estão integrando uma gama crescente de sistemas corporativos, plataformas operacionais e canais de engajamento do cliente, ao mesmo tempo que adotam infraestruturas de nuvem híbridas e gerenciam fluxos de dados em tempo real. Com essa complexidade, aumenta a probabilidade de discrepâncias nos dados, dados faltantes e incompatibilidades no conjunto de dados. Esses problemas podem comprometer a precisão e a confiabilidade das informações obtidas em toda a empresa.
A reconciliação de dados tem como foco identificar e resolver essas discrepâncias. Normalmente ocorre após a coleta ou transferência de dados e complementa ou sucede o fluxo de trabalho de extração, transformação e carregamento (ETL), onde os dados são migrados e transformados entre sistemas.
O processo de reconciliação de dados pode ser demorado quando realizado manualmente e pode ser ainda mais complicado por recursos limitados, propriedade de dados fragmentada, sistemas legados e a necessidade de manter a conformidade regulatória. No entanto, existem diversas soluções de software e ferramentas de reconciliação de dados que ajudam a automatizar e simplificar o processo, melhorando a eficiência, a velocidade e a detecção de erros.
Os ambientes de dados modernos produzem e coletam volumes extremamente grandes de dados. A criação global de dados, por si só, deverá crescer de 149 zettabytes em 2024 para mais de 394 zettabytes em 2028, um aumento de 164,4%.1
Esses dados existem em uma ampla gama de sistemas, como plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), bancos de dados financeiros, sistemas de saúde e aplicações em nuvem, cada um com sua própria estrutura e frequência de atualização.
Para extrair um valor significativo desse crescimento explosivo de dados, as organizações devem quebrar os silos e aproveitar as informações de toda a empresa. Quando unificados e analisados de forma eficaz, os dados podem revelar padrões, prever tendências e impulsionar decisões mais inteligentes. Esses insights permitem que as organizações otimizem campanhas de marketing, melhorem os resultados dos pacientes, simplifiquem a logística e muito mais.
No entanto, quando as organizações combinam dados de todas essas fontes diferentes sem um processo eficaz de reconciliação de dados, elas podem enfrentar uma série de problemas. Por exemplo, na área da saúde, registros de pacientes incompatíveis em diferentes sistemas eletrônicos podem levar à duplicação de exames e diagnósticos incorretos, o que, por sua vez, contribui para imprecisões mais amplas nos dados. E na área financeira, dados inconsistentes podem resultar em erros de relatórios e auditorias, riscos de conformidade e previsões financeiras falhas.
Insira a reconciliação de dados. Essa prática de gerenciamento de dados surgiu para prevenir problemas de integridade dos dados antes que eles afetem a tomada de decisão, a eficiência operacional ou a confiança do stakeholder . A reconciliação de dados oferece suporte a previsões precisas, acompanhamento confiável do desempenho, geração de relatórios e muito mais. Ela fortalece a governança de dados ao criar uma linhagem clara de como os dados são obtidos, transformados e validados.
Além disso, mais organizações estão percebendo o poder da inteligência artificial (IA): 61% dos CEOs dizem que suas organizações estão adotando ativamente agentes de IA e se preparando para implementá-los em larga escala, segundo o Estudo de CEO 2025 do IBM Institute for Business Value. A reconciliação de dados é essencial para maximizar o retorno dos investimentos em IA e análise de dados, garantindo que os modelos sejam treinados e testados com dados consistentes e de alta qualidade.
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A reconciliação de dados é um processo estruturado que ajuda a garantir a consistência e a precisão em todo os conjuntos de dados. Veja abaixo um resumo passo a passo de como o processo normalmente se desenvolve:
Os conjuntos de dados relevantes são extraídos de uma variedade de fontes de dados internas e externas, como repositórios estruturados e serviços baseados na nuvem, que podem hospedar dados estruturados ou não estruturados.Essa etapa disponibiliza todas as informações necessárias para correspondência e comparação.
Os dados extraídos são limpos e formatados em uma estrutura consistente. Essa etapa pode envolver a conversão de formatos de data, a normalização de nomes de campos ou a remoção das duplicações para preparar uma comparação precisa e manter a consistência dos dados.
Nesta etapa, os conjuntos de dados padronizados são avaliados para identificar inconsistências. Embora ferramentas e algoritmos automatizados sejam comumente usados para comparar valores entre sistemas, alguns cenários podem exigir inspeção manual, como ao lidar com regras de negócios complexas ou anomalias que exigem julgamento contextual.
As inconsistências são sinalizadas e categorizadas com base na gravidade ou no tipo. Essa etapa ajuda a priorizar quais problemas precisam de atenção imediata e quais podem ser resolvidos posteriormente, contribuindo para a integridade geral dos dados.
As discrepâncias são resolvidas automaticamente (com base em regras e algoritmos predefinidos) ou manualmente pelos responsáveis pela gestão dos dados. As correções podem envolver a atualização de registros, a fusão de duplicações ou o encaminhamento de problemas para avaliações adicionais, a fim de garantir a precisão dos dados.
Após a conciliação, os dados são validados para confirmar sua precisão e consistência. Todo o processo é registrado para criar uma trilha de auditoria, garantindo a conformidade e a transparência.
A reconciliação de dados pode assumir várias formas, dependendo da complexidade dos sistemas envolvidos e da natureza dos dados. Abaixo estão os tipos mais comuns de reconciliação de dados usados em diversos setores:
A reconciliação manual envolve avaliações humanas e a comparação de conjuntos de dados, muitas vezes usando planilhas ou relatórios. Embora seja flexível e fácil de implementar, esse método é demorado e propenso a erros humanos, especialmente com grandes volumes de dados.
Utilizando ferramentas ou scripts de reconciliação, esse método compara automaticamente os dados entre sistemas, sinaliza discrepâncias e pode até mesmo aplicar regras de validação de dados. A reconciliação automatizada melhora a eficiência, escalabilidade e qualidade dos dados, tornando-a ideal para organizações com grandes volumes de dados.
Esse método permite a correspondência de transações individuais entre sistemas, como por exemplo a comparação de extratos bancários com registros internos. Isso garante a integridade dos dados em um nível granular e é comumente usado em finanças e contabilidade.
Em vez de comparar transações individuais, a conciliação em nível de saldo compara os saldos resumidos. Por exemplo, pode envolver a avaliação do total de vendas diárias registradas em diferentes sistemas para garantir que estejam alinhadas. Esse método é mais rápido do que a reconciliação em nível de transação, mas pode deixar passar erros detalhados, a menos que seja combinado com verificações mais aprofundadas.
Usado na integração de dados de várias plataformas, como CRM para planejamento de recursos empresariais (ERP), esse método garante que os dados sejam consistentes entre os sistemas e é compatível com os esforços de reconciliação de dados durante as migrações ou integrações.
A reconciliação de dados, a validação de dados e a sincronização de dados são processos distintos, porém complementares, dentro do gerenciamento de dados, cada um servindo a um propósito específico na manutenção da qualidade e consistência dos dados.
A inserção de dados geralmente serve como ponto de partida para esses processos, pois a precisão e a integridade das informações inseridas afetam diretamente as tarefas posteriores. Depois que os dados são inseridos nos sistemas, a reconciliação de dados torna-se o processo de comparar conjuntos de dados de diferentes fontes ou sistemas para identificar e resolver discrepâncias. Geralmente, ela é usada após os dados terem sido migrados, transformados ou integrados, e tem como foco garantir que os registros correspondam em todas as plataformas.
Esse processo é crítico, por exemplo, ao trabalhar com grandes conjuntos de dados envolvendo transações financeiras, relatórios regulatórios ou métricas operacionais. A reconciliação ajuda a confirmar se os dados permanecem precisos e completos, geralmente verificando identificadores e valores-chave entre os sistemas.
A validação de dados, por outro lado, consiste em verificar se os dados atendem a regras ou padrões predefinidos antes de serem usados ou armazenados. As verificações de validação podem incluir garantir que os campos não estejam vazios, que os valores estejam dentro dos intervalos esperados ou que os formatos estejam corretos, como datas e endereços de e-mail.Enquanto a reconciliação compara dados entre sistemas, a validação garante que os pontos de dados individuais estejam corretos e possam ser usados.
A sincronização de dados difere de ambas por se concentrar em manter os dados consistentes entre os sistemas em tempo real ou em intervalos programados. Isso garante que as atualizações feitas em um sistema sejam refletidas automaticamente nos outros, mantendo a uniformidade entre as plataformas.
A sincronização é especialmente útil em ambientes distribuídos onde múltiplas aplicações ou dispositivos dependem de dados compartilhados. Ao contrário da reconciliação, que é corretiva, e da validação, que é baseada em regras, a sincronização é um processo contínuo que visa evitar o surgimento de inconsistências.
As organizações dependem de práticas de reconciliação para alinhar grandes conjuntos de dados em várias fontes, otimizar o fluxo de trabalho, garantir a integridade dos dados e dar suporte a uma ampla gama de necessidades de gerenciamento de dados. Veja abaixo vários exemplos de como a reconciliação de dados é aplicada em setores e cenários operacionais:
Alinhamento de dados de pacientes entre sistemas: os prestadores de serviços de saúde frequentemente gerenciam dados de pacientes em vários sistemas, incluindo registros eletrônicos de saúde (EHRs), plataformas de faturamento e bancos de dados de seguros. Para manter a consistência, eles precisam conciliar os dados entre esses sistemas regularmente.
Migração e integração de aplicações: durante a migração de dados ou nova integração de aplicações, a reconciliação garante que grandes conjuntos de dados contendo informações clínicas, financeiras e administrativas permaneçam precisos e alinhados.
Conformidade regulatória: A Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) exige que as organizações mantenham a documentação dos seus esforços de conformidade. Os processos de reconciliação de dados criam trilhas de auditoria que demonstram como as discrepâncias de dados são resolvidas, promovendo transparência e responsabilização durante as avaliações de conformidade.
integração entre sistema legado e moderno: bancos e empresas de investimento reconciliam dados entre plataformas legadas e ferramentas modernas de análise de dados para preservar a integridade do portfólio de clientes, históricos de transações e documentos de conformidade.
Precisão dos relatórios regulatórios: a reconciliação ajuda a garantir que os relatórios financeiros enviados aos órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA), atendam aos requisitos regulatórios e estejam livres de discrepâncias, reduzindo o risco de multas ou danos à reputação devido a relatórios imprecisos.
Conciliação automatizada de negociações: gestores de ativos utilizam aprendizado de máquina para reconciliar confirmações de negociações e dados financeiros de liquidação entre diferentes instituições financeiras, minimizando a intervenção manual e reduzindo os erros humanos.
Detecção de fraude e gestão de riscos: a reconciliação dos registros de transações internas com redes de pagamento externas, como a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) e a Automated Clearing House (ACH), ajuda a detectar anomalias e transações não autorizadas.
Pipelines de dados complexos entre parceiros: as organizações envolvidas nas operações da cadeia de suprimentos criam pipelines de dados complexos para rastrear remessas, níveis de inventário e transações de fornecedores em vários sistemas. A reconciliação de dados é essencial para manter a precisão e a consistência em sistemas interconectados, ajudando a evitar atrasos, contagens incorretas e registros incompatíveis.
Validação da origem ao destino para inventário e pedidos: as ferramentas de reconciliação comparam os principais identificadores, como códigos de produtos, números de pedidos e datas de entrega entre os sistemas de origem e de destino para garantir a consistência dos registros de inventário e o atendimento dos pedidos.
Precisão operacional e prontidão para a análise de dados: essas ferramentas ajudam a manter os dados precisos para a previsão de demanda, análise de desempenho de fornecedores e rastreamento logístico em tempo real, garantindo que a análise de dados e os relatórios subsequentes reflitam as condições operacionais reais.
Diversos fatores podem influenciar a eficácia e a eficiência da reconciliação de dados. Essas abordagens estratégicas podem ajudar a otimizar os esforços de reconciliação:
Os dados de suporte, como detalhes de configuração do grupo, geralmente contêm informações sobre quem tem acesso ao quê. A reconciliação desses dados separadamente dos detalhes da conta pode ser especialmente útil durante a configuração ou ao atualizar os metadados do sistema. Ao reconciliar primeiro os dados de suporte, as organizações podem evitar configurações incorretas e problemas de acesso que poderiam interromper as operações ou comprometer a segurança.
O momento e a frequência da reconciliação geralmente dependem da frequência com que os dados subjacentes mudam. Em alguns casos, executar a reconciliação com muita frequência pode gerar sobrecarga e ineficiências desnecessárias, enquanto fazê-la com pouca frequência pode resultar em atualizações perdidas. Encontrar uma cadência que equilibre desempenho e precisão pode ajudar a minimizar o processamento redundante e evitar possíveis gargalos.
A reconciliação pode consumir muitos recursos. Usar consultas para isolar e reconciliar apenas os registros que foram alterados, por exemplo, pode reduzir significativamente a carga. Essa abordagem é especialmente útil ao lidar com grandes conjuntos de dados, onde segmentar os dados em partes gerenciáveis e agendá-las separadamente pode melhorar a escalabilidade e a capacidade de resposta.
Nem todos os campos ou atributos de cada registro podem ser necessários para a reconciliação. Limitar o escopo a um subconjunto de atributos relevantes pode melhorar o desempenho e reduzir o tempo de processamento.
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