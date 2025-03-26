A Lei de portabilidade e responsabilidade de seguros de saúde (HIPAA) de 1996 estabeleceu requisitos para o uso, a divulgação e o armazenamento seguros de informações de saúde protegidas (PHI) e foi atualizada em 2009 por meio da emenda Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH).
As entidades cobertas sujeitas à HIPAA, incluindo médicos, hospitais e companhias de seguro de saúde, e seus associados comerciais afiliados devem implementar e manter um conjunto de controles técnicos, administrativos e físicos projetados para proteger informações de saúde protegidas (PHI).
Os clientes podem construir ambientes e aplicações preparadas para HIPAA utilizando a IBM Cloud.
Quando as entidades cobertas pelo cliente optam por gerenciar PHI enquanto usam os serviços da IBM Cloud, a IBM é a associada de negócios dessa entidade coberta. A IBM também pode ser a associada de negócios de um fornecedor terceirizado que é associado de negócios da entidade coberta. A IBM Cloud tem políticas e procedimentos para demonstrar sua conformidade com as obrigações HIPAA como um associado de negócios, incluindo casos em que a PHI está na IBM Cloud.
Os clientes IBM sujeitos à HIPAA e que desejam usar produtos IBM Cloud para dados regulamentados pela HIPAA devem entrar em um Business Associate Agreement (BAA) com a IBM, que define responsabilidades detidas pela entidade coberta, pela IBM e as que são compartilhadas. Os clientes do IBM Cloud Catalog podem configurar uma conta do IBM Cloud para utilizar serviços prontos para HIPAA e, durante esse processo, um cliente deve aceitar um IBM BAA. Os BAAs da IBM também podem ser alcançados entrando em contato com um representante de vendas da IBM. O IBM Cloud BAA pode ser localizado na página BAA de termos do IBM SLA.
A IBM Cloud exige também os BAAs de seus fornecedores que se qualificam como associados de negócios da IBM, e exige deles as mesmas proteções para dados regulamentados pela HIPAA.
Quando o cliente configura uma conta da IBM Cloud para utilizar serviços prontos para HIPAA, esses serviços são identificados no IBM Cloud Catalog para ajudar os clientes a saberem se selecionaram ou não as ofertas prontas para HIPAA.
Os IBM Service Descriptions (SDs) indicam se uma determinada oferta mantém o status pronto para HIPAA.
Os serviços do IBM Cloud prontos para HIPAA estão listados abaixo.
IBM Cloud Activity Tracker (via Mezmo)
IBM Cloud Activity Tracker Event Routing
IBM Cloud App ID
IBM Cloud Bare Metal
IBM Cloud Block Storage
IBM Cloud Block Storage for VPC
IBM Cloud Databases for Datastax
IBM Cloud Databases for Elasticsearch
IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
IBM Cloud Databases for etcd
IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise
IBM Cloud Databases for MongoDB Standard
IBM Cloud Databases for MySQL
IBM Cloud Databases for PostgreSQL
IBM Cloud Databases for Redis
IBM Cloud Direct Link
IBM Cloud File Storage
IBM Cloud for VMware Solutions (Dedicated)
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Cloud Logs
IBM Cloud LinuxONE Virtual Server for Virtual Private Cloud
IBM Cloud Messages for RabbitMQ
IBM Cloud Object Storage
IBM Cloud Object Storage (IaaS)
IBM Cloud Secrets Manager
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Logs Routing
IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Metrics Routing
IBM Cloud Virtual Private Cloud
IBM Cloud Virtual Private Cloud - Load Balancer for VPC: Application Load Balancer and Network Load Balancer
IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway
IBM Cloud Virtual Server for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
IBM Cloud Virtual Server for VPC - Dedicated Host for VPC
IBM Cloud Virtual Servers
IBM Cloudant Dedicated Cluster
IBM Cloudant for IBM Cloud
IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
IBM Key Protect for IBM Cloud
IBM Log Analysis (via Mezmo)
IBM Power Virtual Server on IBM Cloud
IBM Wazi as a Service
