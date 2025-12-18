O Astra DB e o HCD aprimoram o banco de dados NoSQL do IBM® watsonx.data com recursos vetoriais, fortalecendo nossos recursos de geração aumentada de recuperação e embedding de conhecimento. Desenvolvidas para escalabilidade elástica e desempenho previsível, essas soluções são compatíveis com cargas de trabalho de missão crítica com latência quase zero.

O Astra DB é um líder da Forrester que oferece recursos de pesquisa vetorial NoSQL na nuvem e é desenvolvido no Apache Cassandra, fornecendo a velocidade, a confiabilidade e a compatibilidade com vários modelos necessários para cargas de trabalho de IA modernas, incluindo dados tabulares, de pesquisa e gráficos. Isso permite pesquisas complexas e sensíveis ao contexto em diversos formatos de dados para aplicações de IA generativa.

Procurando algo no local ou em uma nuvem privada? O Hyper-converged Database é a solução para organizações que executam seus recursos de bancos de dados em locais ou por meio de uma nuvem privada. Essas tecnologias são fornecidas como DataStax com o IBM watsonx.data Premium edition.