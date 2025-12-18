Aprofundando os recursos do watsonx com o a DataStax para liberar dados corporativos e construir aplicativos de IA precisos e prontos para empresas
A DataStax está trazendo recursos de ponta (abrangendo o Astra DB, HCD e Langflow) para o watsonx, permitindo que empresas gerenciem dados em tempo real, não estruturados e multimodais para IA em escala.
O resultado: uma infraestrutura aberta, pronta para IA, que funciona em qualquer lugar (no local, híbrida ou multinuvem), ao mesmo tempo em que simplifica a forma como as empresas alimentam cargas de trabalho de IA e aplicação seguras, governadas e de nível de produção.
Automatize a ingestão, o enriquecimento e a recuperação de dados não estruturados para reduzir o atrito e acelerar a implementação e o dimensionamento de cargas de trabalho de IA e aplicações empresariais.
Proteja o acesso a dados e a governança com ferramentas de nível empresarial, construídas sobre infraestrutura confiável e inovação de código aberto, integradas sem dificuldades ao watsonx para oferecer criptografia integrada, controles de acesso e orquestração simplificada de dados não estruturados.
Complementando com o watsonx, escale e implemente cargas de trabalho de IA confiáveis em qualquer nuvem ou ambiente no local, usando ferramentas de código aberto e de pouco código para a máxima velocidade e flexibilidade para aplicações corporativas modernas.
Reduza o custo total de propriedade e simplifique as operações de IA, automatizando o gerenciamento de dados não estruturados, ajudando a reduzir os custos gerais de cloud databases.
O Astra DB e o HCD aprimoram o banco de dados NoSQL do IBM® watsonx.data com recursos vetoriais, fortalecendo nossos recursos de geração aumentada de recuperação e embedding de conhecimento. Desenvolvidas para escalabilidade elástica e desempenho previsível, essas soluções são compatíveis com cargas de trabalho de missão crítica com latência quase zero.
O Astra DB é um líder da Forrester que oferece recursos de pesquisa vetorial NoSQL na nuvem e é desenvolvido no Apache Cassandra, fornecendo a velocidade, a confiabilidade e a compatibilidade com vários modelos necessários para cargas de trabalho de IA modernas, incluindo dados tabulares, de pesquisa e gráficos. Isso permite pesquisas complexas e sensíveis ao contexto em diversos formatos de dados para aplicações de IA generativa.
Procurando algo no local ou em uma nuvem privada? O Hyper-converged Database é a solução para organizações que executam seus recursos de bancos de dados em locais ou por meio de uma nuvem privada. Essas tecnologias são fornecidas como DataStax com o IBM watsonx.data Premium edition.
Langflow, uma ferramenta de código aberto com mais de 100.000 estrelas do GitHub. A ferramenta permite que os desenvolvedores criem protótipos, construam e implementem aplicações de geração aumentada de recuperação e IA multiagentes por meio de uma interface intuitiva de pouco código.
O Langflow se integra de forma flexível ao IBM watsonx Orchestrate como middleware para agilizar o desenvolvimento de aplicações de IA. Com infraestrutura confiável, ferramentas compostas e inovação de código aberto, a IBM e a DataStax fornecem uma base robusta para ajudar as empresas a liberar insights mais profundos de dados não estruturados, com segurança e em escala.
Criado em Python e projetado para funcionar em modelos, APIs e bancos de dados, o Langflow ajuda as equipes a otimizar o desenvolvimento de IA generativa, reduzindo a complexidade e oferecendo suporte a um caminho sem atritos, do protótipo à produção.
Os dados empresariais são, em grande parte, não estruturados, e liberar seu valor é essencial para escalar a IA. Juntos, o Langflow e o Astra DB reduzem o atrito no desenvolvimento da IA generativa, permitindo que as equipes acessem, orquestrem e operacionalizem dados não estruturados com mais facilidade. O ambiente de projeto de pouco código do Langflow simplifica o desenvolvimento de aplicativos, enquanto o Astra DB oferece recursos avançados de vetores e gráficos de conhecimento com compatibilidade integrada com alta disponibilidade, escalabilidade linear e operações de dados multimodelos. Combinadas com o watsonx.data e o watsonx Orchestrate, essas ferramentas ajudam a acelerar o time to value, dando às empresas um caminho mais rápido para a criação de soluções impulsionadas por IA baseadas em seus ativos de dados exclusivos.
O código aberto é a base do portfólio de IA do watsonx.ai e um valor que compartilhamos orgulhosamente com a DataStax, reconhecida por sua liderança no Cassandra, Langflow, OpenSearch e outras tecnologias abertas.
O Langflow ganhou mais de 100.000 estrelas no GitHub, refletindo sua rápida adoção e capacidade de simplificar o desenvolvimento da IA generativa em escala.
Dezenas de milhares de desenvolvedores usam o Langflow para reduzir a complexidade e acelerar cada estágio do pipeline de IA generativa, da orquestração à implementação.
O Astra DB oferece desempenho em tempo real com latência quase zero e foi desenvolvido para pesquisa vetorial de alta velocidade e cargas de trabalho de IA.
Acesse a documentação da DataStax
Acesse a documentação do Langflow
Entre em contato com a equipe de suporte
Veja os preços