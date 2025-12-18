DataStax, uma empresa da IBM

Aprofundando os recursos do watsonx com o a DataStax para liberar dados corporativos e construir aplicativos de IA precisos e prontos para empresas

Gerencie dados para IA em escala

A DataStax está trazendo recursos de ponta (abrangendo o Astra DB, HCD e Langflow) para o watsonx, permitindo que empresas gerenciem dados em tempo real, não estruturados e multimodais para IA em escala.

O resultado: uma infraestrutura aberta, pronta para IA, que funciona em qualquer lugar (no local, híbrida ou multinuvem), ao mesmo tempo em que simplifica a forma como as empresas alimentam cargas de trabalho de IA e aplicação seguras, governadas e de nível de produção.
Acesse dados não estruturados prontos para IA

Automatize a ingestão, o enriquecimento e a recuperação de dados não estruturados para reduzir o atrito e acelerar a implementação e o dimensionamento de cargas de trabalho de IA e aplicações empresariais.
Simplifique o acesso a dados e a governança

Proteja o acesso a dados e a governança com ferramentas de nível empresarial, construídas sobre infraestrutura confiável e inovação de código aberto, integradas sem dificuldades ao watsonx para oferecer criptografia integrada, controles de acesso e orquestração simplificada de dados não estruturados.
Implemente em qualquer lugar com ferramentas flexíveis

Complementando com o watsonx, escale e implemente cargas de trabalho de IA confiáveis em qualquer nuvem ou ambiente no local, usando ferramentas de código aberto e de pouco código para a máxima velocidade e flexibilidade para aplicações corporativas modernas. 
Reduza a complexidade operacional

Reduza o custo total de propriedade e simplifique as operações de IA, automatizando o gerenciamento de dados não estruturados, ajudando a reduzir os custos gerais de cloud databases.

IDC Spotlight: IBM adquirirá a DataStax

O foco principal é construir a infraestrutura de dados para IA. A IBM anunciou sua intenção de adquirir a DataStax para complementar o portfólio watsonX em um momento em que as organizações buscam modernizar sua arquitetura de dados para enfrentar os maiores desafios da IA.

Saiba mais

Principais tecnologias

Captura de tela do banco de dados de IU o Astra da DataStax
Astra DB e Hyper-converged Database (HCD)

O Astra DB e o HCD aprimoram o banco de dados NoSQL do IBM® watsonx.data com recursos vetoriais, fortalecendo nossos recursos de geração aumentada de recuperação e embedding de conhecimento. Desenvolvidas para escalabilidade elástica e desempenho previsível, essas soluções são compatíveis com cargas de trabalho de missão crítica com latência quase zero.

O Astra DB é um líder da Forrester que oferece recursos de pesquisa vetorial NoSQL na nuvem e é desenvolvido no Apache Cassandra, fornecendo a velocidade, a confiabilidade e a compatibilidade com vários modelos necessários para cargas de trabalho de IA modernas, incluindo dados tabulares, de pesquisa e gráficos. Isso permite pesquisas complexas e sensíveis ao contexto em diversos formatos de dados para aplicações de IA generativa.

Procurando algo no local ou em uma nuvem privada? O Hyper-converged Database é a solução para organizações que executam seus recursos de bancos de dados em locais ou por meio de uma nuvem privada. Essas tecnologias são fornecidas como DataStax com o IBM watsonx.data Premium edition.

Captura de tela do diagrama de fluxo de trabalho da DataStax
Langflow

Langflow, uma ferramenta de código aberto com mais de 100.000 estrelas do GitHub. A ferramenta permite que os desenvolvedores criem protótipos, construam e implementem aplicações de geração aumentada de recuperação e IA multiagentes por meio de uma interface intuitiva de pouco código. 

O Langflow se integra de forma flexível ao IBM watsonx Orchestrate como middleware para agilizar o desenvolvimento de aplicações de IA. Com infraestrutura confiável, ferramentas compostas e inovação de código aberto, a IBM e a DataStax fornecem uma base robusta para ajudar as empresas a liberar insights mais profundos de dados não estruturados, com segurança e em escala.

Criado em Python e projetado para funcionar em modelos, APIs e bancos de dados, o Langflow ajuda as equipes a otimizar o desenvolvimento de IA generativa, reduzindo a complexidade e oferecendo suporte a um caminho sem atritos, do protótipo à produção.

Como aceleramos o valor juntos

Os dados empresariais são, em grande parte, não estruturados, e liberar seu valor é essencial para escalar a IA. Juntos, o Langflow e o Astra DB reduzem o atrito no desenvolvimento da IA generativa, permitindo que as equipes acessem, orquestrem e operacionalizem dados não estruturados com mais facilidade. O ambiente de projeto de pouco código do Langflow simplifica o desenvolvimento de aplicativos, enquanto o Astra DB oferece recursos avançados de vetores e gráficos de conhecimento com compatibilidade integrada com alta disponibilidade, escalabilidade linear e operações de dados multimodelos. Combinadas com o watsonx.data e o watsonx Orchestrate, essas ferramentas ajudam a acelerar o time to value, dando às empresas um caminho mais rápido para a criação de soluções impulsionadas por IA baseadas em seus ativos de dados exclusivos.

O código aberto é a base do portfólio de IA do watsonx.ai e um valor que compartilhamos orgulhosamente com a DataStax, reconhecida por sua liderança no Cassandra, Langflow, OpenSearch e outras tecnologias abertas.
Impacto
Desenvolvimento simplificado de IA generativa

O Langflow ganhou mais de 100.000 estrelas no GitHub, refletindo sua rápida adoção e capacidade de simplificar o desenvolvimento da IA generativa em escala.
Produtividade acelerada dos desenvolvedores

Dezenas de milhares de desenvolvedores usam o Langflow para reduzir a complexidade e acelerar cada estágio do pipeline de IA generativa, da orquestração à implementação.
Desenvolvido para produção de IA

O Astra DB oferece desempenho em tempo real com latência quase zero e foi desenvolvido para pesquisa vetorial de alta velocidade e cargas de trabalho de IA.

Recursos

Explore a documentação para desenvolvedores da DataStax e baixe as versões mais recentes do software.

Saiba mais sobre o Langflow, desde a instalação até tutoriais detalhados e muito mais.

Como podemos ajudar? Pesquise nossa base de conhecimento, envie um ticket e veja seus casos.

Pronto para começar? Explore nossos planos de preços para ver o que se adapta melhor para você, do protótipo ao empresarial.

