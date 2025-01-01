Com os serviços IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), as PMEs entregam e mantêm instâncias de banco de dados prontas para uso e altamente disponíveis, permitindo que desenvolvedores e profissionais de TI se concentrem em tarefas de valor agregado, operações de infraestrutura, atualizações de software de banco de dados e backups. Os especialistas em IBM® Cloud Database disponibilizam e mantêm instâncias de banco de dados prontas para uso e altamente disponíveis, liberando tempo para que as equipes de desenvolvimento e TI se concentrem em outras prioridades.



O IBM® Cloud oferece um portfólio abrangente de bancos de dados relacionais e não relacionais (noSQL) para apoiar a construção ou a migração de uma ampla variedade de tipos de aplicações em todos os setores. Os bancos de dados relacionais estruturam os dados em um formato tabular com um esquema fixo, enquanto os bancos de dados não relacionais usam esquemas flexíveis, organizando os dados de maneira diferente dependendo do tipo de banco de dados. Independentemente do tipo de banco de dados não relacional, todos eles têm como objetivo solucionar problemas de flexibilidade e escalabilidade inerentes aos modelos relacionais, que não são ideais para formatos de dados não estruturados, como texto, vídeo e imagens.