Libere a inovação com recursos altamente seguros e totalmente gerenciados de banco de dados como serviço no IBM Cloud
As soluções IBM Cloud Database geram resultados

Com os serviços IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), as PMEs entregam e mantêm instâncias de banco de dados prontas para uso e altamente disponíveis, permitindo que desenvolvedores e profissionais de TI se concentrem em tarefas de valor agregado, operações de infraestrutura, atualizações de software de banco de dados e backups. Os especialistas em IBM® Cloud Database disponibilizam e mantêm instâncias de banco de dados prontas para uso e altamente disponíveis, liberando tempo para que as equipes de desenvolvimento e TI se concentrem em outras prioridades.

O IBM® Cloud oferece um portfólio abrangente de bancos de dados relacionais e não relacionais (noSQL) para apoiar a construção ou a migração de uma ampla variedade de tipos de aplicações em todos os setores. Os bancos de dados relacionais estruturam os dados em um formato tabular com um esquema fixo, enquanto os bancos de dados não relacionais usam esquemas flexíveis, organizando os dados de maneira diferente dependendo do tipo de banco de dados. Independentemente do tipo de banco de dados não relacional, todos eles têm como objetivo solucionar problemas de flexibilidade e escalabilidade inerentes aos modelos relacionais, que não são ideais para formatos de dados não estruturados, como texto, vídeo e imagens.
Benefícios
Portfólio abrangente de bancos de dados nativos da nuvem

Nossos bancos de dados comerciais e de código aberto oferecem suporte a qualquer dado que você traga para o IBM Cloud: estruturado, não estruturado, SQL, NoSQL, IoT, blockchain e muito mais. 

 

 
Bancos de dados totalmente gerenciados

Os IBM Cloud Databases permitem que desenvolvedores e equipes de TI foquem no desenvolvimento de suas aplicações, enquanto a IBM gerencia as operações de infraestrutura, atualizações de software do banco de dados e backup.
Bancos de dados na nuvem testados por empresas

Os IBM Cloud Databases seguem uma filosofia de design global e escalável para a nuvem híbrida, aproveitando a elasticidade e a flexibilidade do IBM Cloud.
Segurança e conformidade prontas para uso

Criptografia de dados em trânsito por meio do Transport Layer Security (TLS) e criptografia de dados em repouso para dados em disco e backups, com integração ao IBM® Key Protect ou IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Totalmente integrado ao IBM Cloud

Integração completa com os serviços do IBM Cloud para computação, observabilidade, identidade e gerenciamento de acesso, proporcionando uma experiência completa para desenvolvedores.
Soluções IBM Cloud Databases for PostgreSQL
Um poderoso banco de dados objeto-relacional de código aberto, altamente personalizável, com alta disponibilidade, orquestração de backup, recuperação pontual (PITR) e réplica de leitura com facilidade.
IBM Cloud Databases for MySQL
Desenvolva aplicativos da Web de missão crítica com alto desempenho, escalabilidade e segurança. O MySQL é o padrão de fato para aplicações e sites web, sendo parte do stack LAMP.
IBM Db2 on Cloud
Uma nova geração de banco de dados transacional. Conte com uma equipe de operações dedicada, recuperação de desastres de alta disponibilidade (HADR) com suporte de região multizona e escalonamento independente.
Databases for MongoDB
Um armazenamento de documentos JSON NoSQL com estrutura robusta de consulta e agregação.
Databases for Redis
O melhor banco de dados em memória para proporcionar velocidade e taxa de transferência extremamente rápidas.
Cloudant
Um banco de dados NoSQL escalável de documentos JSON para aplicações para a web, móveis, IoT e sem servidor baseado no Apache CouchDB.
Databases for Elasticsearch
A resposta ideal para desafios de armazenamento e recuperação de grandes volumes de dados baseados em pesquisa: pesquisa em texto completo e armazenamento vetorial.
Event Streams
Plataforma de streaming de eventos baseada no Apache Kafka de código aberto. Está disponível tanto como um serviço totalmente gerenciado no IBM Cloud quanto localmente como parte do Event Automation.
Messages for RabbitMQ
Agente de mensagens (middleware) altamente robusto e mais amplamente implantado, utilizado em sistemas distribuídos.
Casos de uso Aplicações operacionais

As aplicações operacionais aproveitam bancos de dados gerenciados para lidar com as operações diárias dos negócios, capturando e armazenando dados em tempo real sobre eventos operacionais, permitindo uma tomada de decisão eficaz. Essa abordagem é aplicável a diversos setores, incluindo logística, transporte, bancos e e-commerce.

As aplicações analíticas dissecam e analisam dados para informar e orientar a tomada de decisões de negócios em todos os setores baseados em dados. Essas aplicações são essenciais para tarefas como precificação e empacotamento no e-commerce, planejamento e gerenciamento de recursos na manufatura, gestão de clientes e inteligência de negócios em análises de dados e operações de IoT na logística, entre outras.

Estudos de caso

2mee Ltd.

O IBM Cloud e o IBM Garage ajudaram a 2mee a aumentar a comunicação humana projetando imagens holográficas em dispositivos digitais.
Etihad Airways

A Etihad implementou um ambicioso projeto de digitalização para criar experiências de viagem memoráveis para seus passageiros. A nuvem pública da IBM fez isso acontecer.
Happiest Minds

A Happiest Minds, em parceria com a IBM Cloud, cria uma solução baseada em sua plataforma DCM, utilizando Kubernetes e IBM Cloud Databases, garantindo 99,95% de disponibilidade e resultando em 20% de renovações de clientes e 25% de crescimento na receita.
OverBliq

Comprometida com uma experiência de aplicativo móvel moderna e atraente, a OverBliq acelerou em 50% o tempo de desenvolvimento de aplicativos móveis e reduziu em 80% os custos internos.
Booking.com

Preocupado com formatos proprietários e dependência de fornecedor em sua plataforma de nuvem única, a Booking.com gerencia a migração de suas cargas de trabalho críticas, como reservas e relatórios financeiros, para um provedor de nuvem de código aberto.
CRM.COM

Em busca de um parceiro de nuvem robusto, seguro e confiável para hospedar seu software, a CRM.COM encontrou na IBM Cloud PaaS uma plataforma nativa da nuvem, escalável e com segurança avançada, capaz de oferecer suporte a altos volumes de assinantes e processamento de transações on-line.
Recursos IBM Cloud Professional Architect
Desenvolva suas skills em bancos de dados com cursos do programa IBM Cloud Professional Architect. Valide seus recursos em um currículo interativo que prepara você para a certificação IBM Cloud.
IBM Cloud Professional Developer
Desenvolva suas skills em bancos de dados com cursos do programa IBM Cloud Professional Developer. Esse currículo interativo ajuda você a se preparar para a certificação de nível profissional.
Guia do comprador de banco de dados
Revise um conjunto de questões práticas que toda empresa deve considerar ao escolher entre bancos de dados de código aberto e proprietários.
Comunidade de usuários IBM Cloud
Acesse especialistas em serviços de banco de dados da IBM Cloud e junte-se a outros gerentes de operações de TI, arquitetos de soluções, engenheiros de confiabilidade de sites (SREs) e profissionais da área.
Próximas etapas

Comece sua jornada rumo à inovação com o portfólio completo de serviços de banco de dados da IBM Cloud

