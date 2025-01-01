Com os serviços IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS), as PMEs entregam e mantêm instâncias de banco de dados prontas para uso e altamente disponíveis, permitindo que desenvolvedores e profissionais de TI se concentrem em tarefas de valor agregado, operações de infraestrutura, atualizações de software de banco de dados e backups. Os especialistas em IBM® Cloud Database disponibilizam e mantêm instâncias de banco de dados prontas para uso e altamente disponíveis, liberando tempo para que as equipes de desenvolvimento e TI se concentrem em outras prioridades.
O IBM® Cloud oferece um portfólio abrangente de bancos de dados relacionais e não relacionais (noSQL) para apoiar a construção ou a migração de uma ampla variedade de tipos de aplicações em todos os setores. Os bancos de dados relacionais estruturam os dados em um formato tabular com um esquema fixo, enquanto os bancos de dados não relacionais usam esquemas flexíveis, organizando os dados de maneira diferente dependendo do tipo de banco de dados. Independentemente do tipo de banco de dados não relacional, todos eles têm como objetivo solucionar problemas de flexibilidade e escalabilidade inerentes aos modelos relacionais, que não são ideais para formatos de dados não estruturados, como texto, vídeo e imagens.
Nossos bancos de dados comerciais e de código aberto oferecem suporte a qualquer dado que você traga para o IBM Cloud: estruturado, não estruturado, SQL, NoSQL, IoT, blockchain e muito mais.
Os IBM Cloud Databases permitem que desenvolvedores e equipes de TI foquem no desenvolvimento de suas aplicações, enquanto a IBM gerencia as operações de infraestrutura, atualizações de software do banco de dados e backup.
Os IBM Cloud Databases seguem uma filosofia de design global e escalável para a nuvem híbrida, aproveitando a elasticidade e a flexibilidade do IBM Cloud.
Criptografia de dados em trânsito por meio do Transport Layer Security (TLS) e criptografia de dados em repouso para dados em disco e backups, com integração ao IBM® Key Protect ou IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
Integração completa com os serviços do IBM Cloud para computação, observabilidade, identidade e gerenciamento de acesso, proporcionando uma experiência completa para desenvolvedores.
As aplicações operacionais aproveitam bancos de dados gerenciados para lidar com as operações diárias dos negócios, capturando e armazenando dados em tempo real sobre eventos operacionais, permitindo uma tomada de decisão eficaz. Essa abordagem é aplicável a diversos setores, incluindo logística, transporte, bancos e e-commerce.
As aplicações analíticas dissecam e analisam dados para informar e orientar a tomada de decisões de negócios em todos os setores baseados em dados. Essas aplicações são essenciais para tarefas como precificação e empacotamento no e-commerce, planejamento e gerenciamento de recursos na manufatura, gestão de clientes e inteligência de negócios em análises de dados e operações de IoT na logística, entre outras.
O IBM Cloud e o IBM Garage ajudaram a 2mee a aumentar a comunicação humana projetando imagens holográficas em dispositivos digitais.
A Etihad implementou um ambicioso projeto de digitalização para criar experiências de viagem memoráveis para seus passageiros. A nuvem pública da IBM fez isso acontecer.
A Happiest Minds, em parceria com a IBM Cloud, cria uma solução baseada em sua plataforma DCM, utilizando Kubernetes e IBM Cloud Databases, garantindo 99,95% de disponibilidade e resultando em 20% de renovações de clientes e 25% de crescimento na receita.
Comprometida com uma experiência de aplicativo móvel moderna e atraente, a OverBliq acelerou em 50% o tempo de desenvolvimento de aplicativos móveis e reduziu em 80% os custos internos.
Preocupado com formatos proprietários e dependência de fornecedor em sua plataforma de nuvem única, a Booking.com gerencia a migração de suas cargas de trabalho críticas, como reservas e relatórios financeiros, para um provedor de nuvem de código aberto.
Comece sua jornada rumo à inovação com o portfólio completo de serviços de banco de dados da IBM Cloud