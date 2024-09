Depois de analisar várias ofertas de outros provedores de nuvem, a 2mee escolheu a IBM Cloud para dar suporte à sua plataforma. "A IBM entendeu imediatamente nossa visão e ficou realmente animada com o conceito", recorda Riley. "Com a IBM, não tivemos um mero provedor de serviços de nuvem, encontramos um verdadeiro parceiro".

Também não foi ruim o fato de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento da IBM estar localizada no andar abaixo dos escritórios da 2mee na universidade. "O que se destacou para nós foi a natureza pessoal da IBM", afirma Riley. "Ela está ligada ao nosso DNA, falar diretamente com as pessoas e ver o branco de seus olhos. Além disso, o nome IBM representa uma seriedade que podemos defender."

A empresa trabalhou em estreita colaboração com a London IBM Garage, uma estrutura de transformação que integra pessoas, processos e tecnologia. Seguindo a metodologia ágil e voltada para o usuário da IBM Garage Methodology, a equipe conjunta projetou e construiu o back-end para a sua solução. Isso incluiu a criação do 2mee Exchange, um gateway sofisticado e altamente escalável executado na plataforma IBM Cloud Foundry que armazena as mensagens da solução com a solução IBM Cloud Object Storage e as envia para qualquer dispositivo habilitado.

"Foi rápido e fácil para nós começar a trabalhar na IBM Cloud", confirma Riley. "A IBM lida com grande parte do gerenciamento contínuo de TI, o que significa que somos livres para dedicar tempo à inovação. Também vemos que a IBM está investindo no desenvolvimento da plataforma de nuvem; muitos serviços novos de nuvem entraram em operação desde que iniciamos esse processo e estamos utilizando diversos desses serviços".

Por exemplo, a 2mee está usando o Cloud Databases on IBM Cloud, plataforma rica em segurança que permite à empresa integrar dados dos sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) com a solução da 2mee. Agora, as empresas podem usar seus dados de CRM, bem como dados de dispositivos de usuários finais, como dados de localização de um smartphone, para criar campanhas direcionadas a segmentos de clientes específicos.

"A IBM Cloud nos deu acesso a um rico conjunto de serviços e APIs que nos permitiram elevar nossa solução ao próximo nível", diz Riley. "Além disso, o conhecimento e o suporte da equipe da IBM Garage foram incomparáveis. Acho que não teríamos conseguido alcançar tudo o que temos sem esse tipo de envolvimento pessoal."

Inicialmente, a empresa tinha como alvo os setores de jogos e esportes, nos quais a escalabilidade do IBM Cloud era essencial. “Precisávamos enviar mensagens para até 10 milhões de pessoas de uma só vez. No início de um jogo de futebol, por exemplo, a maioria das empresas de jogos de azar oferece uma janela de 15 minutos durante a qual você pode fazer uma aposta”, diz Riley. “Portanto é fundamental poder enviar mensagens durante esse período para o maior número possível de pessoas”.