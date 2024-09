Ao hospedar a plataforma OVERBLIQ no IBM Cloud e usar múltiplos serviços, ferramentas e bancos de dados do IBM Cloud, a Sisyfos estima que reduz o tempo de desenvolvimento de aplicativos em aproximadamente 50%. Os clientes podem ser integrados em minutos, o que lhes permite usar as ferramentas de criação de conteúdo dentro da solução OVERBLIQ quase imediatamente. Dependendo do nível de personalização e personalização, a Sisyfos pode lançar um aplicativo móvel completo para o cliente em algumas semanas.

Além de ser mais rápido, a Sisyfos estima que lançar um aplicativo móvel usando OVERBLIQ é até 80% mais barato do que o custo de desenvolvê-lo internamente.

Como a Sisyfos oferece OVERBLIQ como uma oferta de SaaS, seus clientes podem continuamente atualizar, mudar e adicionar recursos ao seu aplicativo móvel como parte de seu serviço de assinatura. Como Bryngelsson observa, “A grande coisa sobre trabalhar com a Sisyfos é que é uma parceria. Não me sinto como se fôssemos apenas um cliente que comprou algo e em seguida foi esquecido."

De fato, após o sucesso na implementação do aplicativo Allt för Sjön para o Show de Barcos de 2021, a Stockholmsmässan já está trabalhando com a Sisyfos para aprimorar o aplicativo para integrá-lo ao que espera ser um show de barcos presencial na primavera de 2022.

"Temos grandes planos para 2022, quando Allt för Sjön celebra 100 anos," diz Bryngelsson. "Queremos que o aplicativo seja um companheiro natural quando as pessoas visitam uma feira comercial. Queremos ofertas baseadas em localização e acontecimentos que só estão disponíveis se alguém tiver o aplicativo e estiver no show. Queremos adicionar, não retirar, do encontro físico porque esse é o nosso negócio principal." A Stockholmsmässan já tem outros aplicativos em desenvolvimento com a Sisyfos.

À medida que a Sisyfos expande sua base de clientes—que agora inclui atrações turísticas, uma grande cidade na Suécia e organizadores de eventos esportivos, entre outros—ela espera mudar de seu principal negócio de consultoria para oferecer um modelo de negócios híbrido de consultoria e fornecimento de SaaS, como fez com a Stockholmsmässan. “A digitalização é realmente boa quando afeta seus modelos de negócios, e você pode realmente encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro,” diz Robin Eriksson.

Os clientes da Sisyfos também podem criar novas fontes de receita a partir de seus aplicativos. Por exemplo, eles podem oferecer anúncios pagos ou criar pacotes de fornecedores de várias camadas para comunidades de aplicativos, como Allt för Sjön. Gerar novas receitas com a participação de fornecedores e anúncios é uma proposta vencedora para Bryngelsson. "Diferentemente de um hall de exposições físico," ele diz, "com uma solução digital você nunca ficará sem espaço para anúncios. Se você vender todos os anúncios em uma área, você pode simplesmente criar uma nova!"