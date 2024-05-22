Soluções IBM Cloud VPC

A IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) é uma rede definida por software (SDN) altamente resiliente e segura na qual você pode criar clouds privadas isoladas para as suas operações de negócios, além de aproveitar os todos os benefícios da cloud pública. Você escolhe seus recursos de computação, armazenamento e rede e nós oferecemos disponibilidade e escalabilidade máximas, além de diversas opções de custo reduzido para suas demandas de carga de trabalho. A IBM Cloud VPC foi criada especificamente para atender a suas necessidades de IaaS, PaaS e cloud híbrida com soluções para VMware, SAP, IBM® Z, entre outros.
O IBM Cloud VPC possui uma rede global de seis regiões multizona e 18 zonas de disponibilidade criadas de acordo com as especificações para proporcionar acesso rápido, baixo custo de migração, baixa latência e segurança comprovada.
Suporta plataformas multicloud ou híbridas. Simplifique as cargas de trabalho em toda a estrutura da IBM Cloud com soluções para VMware, SAP, IBM Z, entre outros.
A IBM Cloud VPC é uma rede definida por software de propriedade privada com segurança integrada, padrões de conformidade regulamentar e diversas soluções de hardware e software para computação confidencial.
Migre as cargas de trabalho VMware existentes para IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC e mantenha as ferramentas existentes com servidores nativos dedicados. Atualize para o NSX-T e obtenha controle total do seu espaço IP e faça atualizações quando quiser com as plataformas de gerenciamento de contêiner do Kubernetes ou Red Hat OpenShift.
Use o IBM Cloud Virtual Servers for VPC e os recursos de rede VPC para ingestão de dados previsível, de baixo custo ou sem custo e dados em movimento para alcançar um custo total de propriedade menor e com o qual você pode contar a cada mês.
Implemente de maneira segura dados sensíveis na cloud com o IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC e IBM Secure Execution for Linux Technology.
Escale diversas tarefas simultâneas e reduza custos com os recursos dinâmicos de cloud híbrida a fim de gerenciar cargas de trabalho e reduzir custos com a infraestrutura IBM Cloud VPC e o software IBM Spectrum®.
Instâncias de servidor virtual altamente escaláveis, single tentant e multitenant criadas com processadores Intel® Xeon® que você pode iniciar rapidamente para obter alto controle e isolamento de rede.
Proteção e privacidade de dados integral sobre as cargas de trabalho em contêineres com dados sensíveis ou IPs de negócios.
Servidores eficazes, dedicados e single tenant com uplinks de 100 Gbps prontos em 10 minutos ou menos, montados com CPUs Intel® Xeon® Platinum 8260 de 2ª geração.
Volumes de armazenamento de bloco com alto desempenho e opções flexíveis de IOPS, alta disponibilidade e opções de criptografia.
Armazenamento arquivo baseado em NFS distribuído em zonas que você pode compartilhar com diversos servidores virtuais e entre várias VPCs.
Armazenamento de cloud escalável, de baixo custo e flexível para dados não estruturados sem replicação.
Balanceadores de carga de rede e aplicativos para distribuir o tráfego e as solicitações de clientes entre cargas de trabalho e servidores.
Comece a desenvolver com os recursos da IBM Cloud VPC. Conecte-se a sua conta da IBM Cloud ou crie uma hoje mesmo.
Veja todos os recursos da VPC no catálogo da IBM Cloud.
Tem alguma dúvida e precisa de uma resposta rápida? Converse com um especialista.