Crie a cloud de alto desempenho que você precisa e mantenha todos os recursos da cloud pública que você quiser
O que é o IBM Cloud VPC?

A IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) é uma rede definida por software (SDN) altamente resiliente e segura na qual você pode criar clouds privadas isoladas para as suas operações de negócios, além de aproveitar os todos os benefícios da cloud pública. Você escolhe seus recursos de computação, armazenamento e rede e nós oferecemos disponibilidade e escalabilidade máximas, além de diversas opções de custo reduzido para suas demandas de carga de trabalho. A IBM Cloud VPC foi criada especificamente para atender a suas necessidades de IaaS, PaaS e cloud híbrida com soluções para VMware, SAP, IBM® Z, entre outros.
Facilidade de realocação de dados

O IBM Cloud VPC possui uma rede global de seis regiões multizona e 18 zonas de disponibilidade criadas de acordo com as especificações para proporcionar acesso rápido, baixo custo de migração, baixa latência e segurança comprovada.
A cloud do seu jeito, quando você precisar

Suporta plataformas multicloud ou híbridas. Simplifique as cargas de trabalho em toda a estrutura da IBM Cloud com soluções para VMware, SAP, IBM Z, entre outros.
Segurança sem comprometer a estrutura

A IBM Cloud VPC é uma rede definida por software de propriedade privada com segurança integrada, padrões de conformidade regulamentar e diversas soluções de hardware e software para computação confidencial.

Casos de uso da IBM Cloud VPC

Soluções VPC na IBM Cloud

 

Veja todas as soluções IBM Cloud VPC no catálogo IBM Cloud
IBM Cloud® Virtual Servers for VPC

Instâncias de servidor virtual altamente escaláveis, single tentant e multitenant criadas com processadores Intel® Xeon® que você pode iniciar rapidamente para obter alto controle e isolamento de rede.
IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers for VPC

Proteção e privacidade de dados integral sobre as cargas de trabalho em contêineres com dados sensíveis ou IPs de negócios.
IBM Cloud® Bare Metal Servers for VPC

Servidores eficazes, dedicados e single tenant com uplinks de 100 Gbps prontos em 10 minutos ou menos, montados com CPUs Intel® Xeon® Platinum 8260 de 2ª geração.
IBM Cloud® Block Storage for VPC

Volumes de armazenamento de bloco com alto desempenho e opções flexíveis de IOPS, alta disponibilidade e opções de criptografia.
IBM Cloud® File Storage for VPC

Armazenamento arquivo baseado em NFS distribuído em zonas que você pode compartilhar com diversos servidores virtuais e entre várias VPCs.
IBM Cloud® Object Storage

Armazenamento de cloud escalável, de baixo custo e flexível para dados não estruturados sem replicação.
Balanceadores de carga da IBM Cloud®

Balanceadores de carga de rede e aplicativos para distribuir o tráfego e as solicitações de clientes entre cargas de trabalho e servidores.
IBM Cloud® Direct Link

Conecte os recursos locais aos seus recursos na cloud por um preço reduzido e com um desempenho de rede consistente e capacidade escalável, sem internet pública.

Calcule o custo de seus recursos VPC na IBM Cloud VPC Pague de acordo com o seu uso com planos flexíveis de pagamento, incluindo servidores por hora, opções de armazenamento em camadas e faturamento reajustado. Seus recursos do IBM Cloud VPC são cobrados separadamente e estão incluídos como parte do total de suas cobranças do IBM Cloud VPC. Os níveis de serviço são atribuídos à sua conta, não às suas VPCs.
Documentação do IBM Cloud VPC
Saiba mais sobre como começar a usar a VPC com instruções detalhadas, notas sobre a liberação, layouts de arquitetura e muito mais.
IBM Cloud Architecture Center
Acesse os tutoriais, faça um curso, consulte os diagramas de referência e muito mais.
Tem alguma dúvida e precisa de uma resposta rápida? Converse com um especialista.