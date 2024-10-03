IBM Wazi como um serviço

Desenvolvimento e testes nativos de cloud para o z/OS na IBM® Cloud
Obtenha acesso sob demanda a desenvolvimentos e testes do z/OS em minutos

Acelere o desenvolvimento e o teste nativos de cloud de aplicativos z/OS com o z/OS Virtual Server na IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Ele consiste em um espaço protegido e exclusivamente seu na IBM Cloud, com a segurança de uma nuvem privada e a agilidade de uma nuvem pública.

O IBM Wazi aaS também fornece recursos experimentais para permitir que os clientes comecem a explorar a oferta IBM Cloud Continuous Delivery por meio de modelos de integração baseados em práticas de DevSecOps.  O serviço oferece uma experiência de usuário unificada para aplicativos nativos de nuvem e do z/OS na IBM Cloud, voltada à criação e ao uso de cadeias de ferramentas, com segurança e auditabilidade como base.

Comece a comercializar seus produtos mais rápido

Acelere suas entregas por meio de desenvolvimentos e testes rápidos com o acesso sob demanda a um ambiente do z/OS em menos de cinco minutos.
Inove com liberdade

Responda às mudanças nas necessidades de negócios inovando mais rápido com um sistema z/OS que inclui o melhor e mais recente software da categoria.
Melhor qualidade e conformidade de software

Melhore a qualidade e a capacidade de auditoria de software mudando e automatizando seus testes e considerando a segurança no início do ciclo de vida do desenvolvimento.
Aumento de produtividade

Ajude os desenvolvedores e programadores de sistemas eliminando os tempos de espera e facilitando a implementação de um sistema z/OS com o Wazi Image Builder, usando imagens padrão ou personalizadas.
Melhor escalabilidade

Realize o dimensionamento horizontal e vertical sob demanda com base nas necessidades de negócios e pague apenas pelo que usar com uma infraestrutura disponível como serviço em um modelo de consumo flexível.
Implementação flexível

Implemente imagens stock de desenvolvimento e teste fornecidas pela IBM no z/OS Virtual Server ou utilize sua própria imagem customizada para aplicativos e componentes relacionados e a implemente no z/OS Virtual Server na VPC.
Desenvolvimento e teste

Aproveite o poder e a segurança da IBM Cloud com acesso de autoatendimento a sistemas z/OS e crie imagens padrão ou customizadas com sua própria LPAR. Comece a desenvolver e testar em minutos sem qualquer dependência de operações.

Teste de infraestrutura

Supere os problemas de processos com erros, segurança insuficiente e muito mais que estão impedindo você de acelerar o teste de upgrades de software. Acelere seus testes com uma instância de servidor virtual (VSI) do z/OS e com o Wazi image Builder.
Inovação e desenvolvimento de habilidades

Acelere a inovação exigindo menos habilidades especializadas e pré-requisitos de novos desenvolvedores do z/OS ao fornecer acesso fácil a softwares pré-instalados e personalizados disponíveis como imagens de banco de imagens.
Proteja seus aplicativos z/OS com práticas de DevSecOps

Conheça o IBM Cloud Continuous Delivery e experimente cadeias de ferramentas seguras

Componentes do IBM Wazi as a Service Servidor virtual de desenvolvimento e teste do z/OS na IBM Cloud VPC

Ative um sistema de desenvolvimento e teste do z/OS na IBM Cloud Virtual Private Cloud em poucos minutos. Gerencie recursos de computação, armazenamento e rede baseados em máquina virtual em um espaço privado e seguro definido por você.

 Veja como gerenciar uma conta da IBM Cloud (3:54) Wazi Image Builder

Crie imagens customizadas com sua LPAR local usando o Wazi Image Builder. O Wazi Image Builder inclui uma IU da web com acesso baseado em função e APIs de REST para simplificar o processo de criação.

 Veja como criar um ambiente de origem (2:21) Veja como criar um ambiente de destino (1:43) Modelos do z/OS para entrega contínua

Use modelos do z/OS que estendem o serviço IBM Continuous Delivery para automatizar criações em cadeias de ferramentas de DevSecOps seguras

 Assista ao vídeo (08:45)

A abordagem da IBM para a cloud híbrida com o Wazi as a Service reconhece a necessidade crítica das organizações de modernizar a experiência do desenvolvedor de mainframe.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
Com as soluções e os aceleradores de cloud TCS e a segurança e a confiabilidade da IBM Cloud, estamos ajudando os clientes a acelerar suas jornadas de modernização de cloud híbrida e de transformação de negócios.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
Uma novo era de modernização com o IBM Z e a IBM Cloud
Descubra como o IBM Wazi as a Service cumprirá a promessa da cloud híbrida sem dificuldades com construção, testes, extensão e segurança.
Veja nossos vídeos de treinamento para saber como usar o IBM Wazi as a Service, o IBM Z DevOps e o desenvolvimento nativo de cloud.
Comunidade de desenvolvimento nativo de cloud
Faça parte da nossa comunidade de desenvolvimento nativo de cloud do Z DevOps e contribua para a priorização de necessidades.
Z and Cloud Modernization Stack
Acelere a modernização de seu aplicativo com o melhor da inovação de mainframe e de cloud e utilize uma abordagem padronizada para a automação de TI no IBM Z.
Comece a usar rapidamente
Saiba como nossos tutoriais, amostras e fluxos de trabalho do IBM Wazi as a Service podem ajudar você a criar um ambiente de desenvolvimento em apenas alguns minutos.
Próximas etapas

Entre em contato com seu representante IBM para saber mais sobre a precificação.

Desenvolvimento e teste do z/OS na IBM Cloud

Junte-se a nós para saber como um sistema z/OS sob demanda executado em um hardware Z real e na IBM Cloud™ pode ajudar você a acelerar a comercialização de seus produtos e melhorar a qualidade do software.

