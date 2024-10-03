Acelere o desenvolvimento e o teste nativos de cloud de aplicativos z/OS com o z/OS Virtual Server na IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Ele consiste em um espaço protegido e exclusivamente seu na IBM Cloud, com a segurança de uma nuvem privada e a agilidade de uma nuvem pública.
O IBM Wazi aaS também fornece recursos experimentais para permitir que os clientes comecem a explorar a oferta IBM Cloud Continuous Delivery por meio de modelos de integração baseados em práticas de DevSecOps. O serviço oferece uma experiência de usuário unificada para aplicativos nativos de nuvem e do z/OS na IBM Cloud, voltada à criação e ao uso de cadeias de ferramentas, com segurança e auditabilidade como base.
Acelere suas entregas por meio de desenvolvimentos e testes rápidos com o acesso sob demanda a um ambiente do z/OS em menos de cinco minutos.
Responda às mudanças nas necessidades de negócios inovando mais rápido com um sistema z/OS que inclui o melhor e mais recente software da categoria.
Melhore a qualidade e a capacidade de auditoria de software mudando e automatizando seus testes e considerando a segurança no início do ciclo de vida do desenvolvimento.
Ajude os desenvolvedores e programadores de sistemas eliminando os tempos de espera e facilitando a implementação de um sistema z/OS com o Wazi Image Builder, usando imagens padrão ou personalizadas.
Realize o dimensionamento horizontal e vertical sob demanda com base nas necessidades de negócios e pague apenas pelo que usar com uma infraestrutura disponível como serviço em um modelo de consumo flexível.
Implemente imagens stock de desenvolvimento e teste fornecidas pela IBM no z/OS Virtual Server ou utilize sua própria imagem customizada para aplicativos e componentes relacionados e a implemente no z/OS Virtual Server na VPC.
Aproveite o poder e a segurança da IBM Cloud com acesso de autoatendimento a sistemas z/OS e crie imagens padrão ou customizadas com sua própria LPAR. Comece a desenvolver e testar em minutos sem qualquer dependência de operações.
Supere os problemas de processos com erros, segurança insuficiente e muito mais que estão impedindo você de acelerar o teste de upgrades de software. Acelere seus testes com uma instância de servidor virtual (VSI) do z/OS e com o Wazi image Builder.
Acelere a inovação exigindo menos habilidades especializadas e pré-requisitos de novos desenvolvedores do z/OS ao fornecer acesso fácil a softwares pré-instalados e personalizados disponíveis como imagens de banco de imagens.
Conheça o IBM Cloud Continuous Delivery e experimente cadeias de ferramentas seguras
Ative um sistema de desenvolvimento e teste do z/OS na IBM Cloud Virtual Private Cloud em poucos minutos. Gerencie recursos de computação, armazenamento e rede baseados em máquina virtual em um espaço privado e seguro definido por você.
Crie imagens customizadas com sua LPAR local usando o Wazi Image Builder. O Wazi Image Builder inclui uma IU da web com acesso baseado em função e APIs de REST para simplificar o processo de criação.
Use modelos do z/OS que estendem o serviço IBM Continuous Delivery para automatizar criações em cadeias de ferramentas de DevSecOps seguras
Entre em contato com seu representante IBM para saber mais sobre a precificação.
Junte-se a nós para saber como um sistema z/OS sob demanda executado em um hardware Z real e na IBM Cloud™ pode ajudar você a acelerar a comercialização de seus produtos e melhorar a qualidade do software.