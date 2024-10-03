Acelere o desenvolvimento e o teste nativos de cloud de aplicativos z/OS com o z/OS Virtual Server na IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Ele consiste em um espaço protegido e exclusivamente seu na IBM Cloud, com a segurança de uma nuvem privada e a agilidade de uma nuvem pública.

O IBM Wazi aaS também fornece recursos experimentais para permitir que os clientes comecem a explorar a oferta IBM Cloud Continuous Delivery por meio de modelos de integração baseados em práticas de DevSecOps. O serviço oferece uma experiência de usuário unificada para aplicativos nativos de nuvem e do z/OS na IBM Cloud, voltada à criação e ao uso de cadeias de ferramentas, com segurança e auditabilidade como base.