O que é um diagrama de relacionamento entre entidades?

Relacionamentos são as linhas conectadas que ligam as entidades em um ERD. Eles indicam como as entidades dentro de um ERD estão associadas umas às outras. Se as entidades são substantivos e os atributos são adjetivos, então os relacionamentos são verbos.

Em um ERD tradicional, os relacionamentos são descritos como losangos. Relacionamentos fracos ligam uma entidade fraca a seu proprietário e são mostrados como losangos duplos.

A participação de entidades em um relacionamento pode ser total, caso em que a totalidade do conjunto de entidades está envolvido no relacionamento ou parcialmente. Na participação parcial, algumas ou todas as entidades do conjunto podem estar envolvidas no relacionamento em um momento específico.