O que é interoperabilidade de dados?

Para entender o valor e a importância da interoperabilidade de dados, é útil considerar o que acontece quando ela está ausente.

Imagine, por exemplo, um livro de receitas no topo de uma estante alta. Algumas pessoas conseguem alcançá-lo; outras pessoas podem nem mesmo vê-lo, muito menos conseguir retirá-lo da prateleira.

Quem consegue chegar até o livro de receitas descobre que as receitas alternam o tempo todo entre medidas do sistema imperial (como colheres de sopa e onças) e unidades do sistema métrico (como gramas e litros).

Nesse cenário, os leitores são forçados a converter as medidas constantemente, uma experiência demorada e tediosa. E, no processo de fazer essas conversões, há oportunidades de cometer erros, que levam a resultados pouco atraentes.

Esses desafios são comparáveis àqueles enfrentados pelas organizações em relação ao acesso a dados e à interpretabilidade. Mas quando os stakeholders e sistemas não conseguem acessar os dados ou têm dificuldade para convertê-los em valores utilizáveis, as consequências tendem a ser maiores do que uma sopa salgada ou um suflê murcho.

Isso significa que as equipes não podem aproveitar os principais ativos de dados para trabalhar juntas, obter insights, identificar problemas e aproveitar as oportunidades.

Significa que o prestador de serviços de saúde pode deixar passar um detalhe esclarecedor sobre o estado de saúde de um paciente, resultando em um tratamento menos eficaz. Significa que os gestores de portfólio podem não estar cientes de uma tendência de mercado em desenvolvimento, prejudicando o retorno dos investimentos de seus clientes.

Significa que um sistema de IA agêntica pode não conseguir otimizar os cronogramas de produção porque os dados recentes do inventário estão inacessíveis. Significa que os socorristas de diferentes agências podem ter percepções diferentes da mesma situação, dificultando a cooperação eficaz em uma emergência.

Insira a interoperabilidade dos dados.

Por meio da interoperabilidade dos dados, as informações de diferentes fontes de dados são organizadas em formatos padrão para facilitar a interpretação e a compatibilidade com diferentes unidades de negócios e sistemas. E, ao garantir links para trocas de dados entre sistemas, a interoperabilidade dos dados possibilita que uma ampla gama de stakeholders acessem diretamente essas informações.

Embora a interoperabilidade de dados seja importante há muito tempo – os códigos universais de produtos (UPCs) para dados de varejo e fabricação datam de 19731– ela ganhou uma maior urgência à medida que a tomada de decisão baseada em dados e a automação se tornam centrais para as operações comerciais do mundo real.

As empresas focadas em iniciativas de business intelligence e inteligência artificial (IA) devem garantir que os dados certos estejam disponíveis, compreensíveis e utilizáveis pelas pessoas e sistemas que precisam deles. A interoperabilidade de dados ajuda isso a acontecer.