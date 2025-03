Os padrões de mensagens EDI definem todas as transações EDI. É fundamental ter processos de governança adequados para a qualidade de dados. Quando as informações estão ausentes ou no lugar errado, o documento EDI pode não ser processado corretamente.

Os padrões são a base das conversas de EDI.¹ Várias organizações definem os padrões de mensagens EDI, incluindo ODETTE, TRADACOMS, GS1, Peppol e o Accredited Standard Committee X12 (ASC X12).

Em geral, a transmissão EDI tem dois tipos básicos:

Conexões ponto-a-ponto ou diretas: dois computadores ou sistemas se conectam sem intermediários pela internet, geralmente com protocolos seguros.





Rede de valor agregado (VAN): uma rede de terceiros gerencia a transmissão de dados, geralmente com um paradigma de caixa postal.

Os protocolos de transmissão EDI pela internet incluem Secure File Transfer Protocol (SFTP), Applicability Statement 2 ou AS2, um protocolo baseado em HTTPS, Simple Object Access Protocol (SOAP) e outros. Os elementos de dados EDI incluem itens como ID do remetente e ID do destinatário. Os segmentos de dados combinam dois ou mais elementos relacionados para dar a eles maior significado. Por exemplo, FNAME e LNAME podem se combinar para formar CUSTOMERNAME. Os envelopes estruturam diferentes tipos de dados e transportam as informações de endereço do remetente e do destinatário. O fluxo de documentos EDI ou fluxo de mensagens descreve a movimentação de mensagens EDI para vários endereços e departamentos de entrada e saída para executar um processo ou transação comercial.²



Metalinguagens como Extensible Markup Language (XML) ou JavaScript Object Notation (JSON) complementam o EDI em vez de substituí-lo. As empresas devem estar prontas para lidar com um número cada vez maior de formatos de documentos e opções de transmissão. Um fabricante global troca rotineiramente cerca de 55 tipos diferentes de documentos com quase 2.000 parceiros.

“Cerca de 20% de nossas transações B2B estavam produzindo um erro antes de começarmos a usar o IBM Supply Chain Business Network. Temos menos erros agora. Por exemplo, costumávamos ter problemas com pedidos de transferência porque um cliente enviava um código errado, o que era complicado para nossa equipe de atendimento ao cliente. Isso acontece provavelmente 80% menos agora, porque tudo isso costumava ser feito manualmente.” Leia o que outros gerentes de EDI contam à IDC sobre como eles geram valor estratégico com o IBM Sterling Supply Chain Business Network.