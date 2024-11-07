As empresas enfrentam pressão constante para aumentar a eficiência, melhorar a exatidão e atender às expectativas cada vez maiores dos clientes. Para muitas organizações, os sistemas legados, que antes eram a espinha dorsal das operações, agora estão lutando para acompanhar o ritmo acelerado do comércio global. Consequentemente, migrar para uma solução moderna de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) tornou-se não apenas necessário, mas também benéfico para as empresas que desejam se manter competitivas.

A transição de um sistema legado para uma solução de EDI moderna é um processo complexo. Este guia de migração oferece uma abordagem estruturada para garantir uma transição tranquila, lidando com os desafios e estabelecendo etapas claras para a implementação bem-sucedida do EDI.