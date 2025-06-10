O que é troca de dados?

Todos os dias, o mundo gera aproximadamente 402,74 milhões de terabytes de dados. Sem uma troca de dados eficaz, essas informações (e seu valor) ficariam presas. Somente na UE, os fluxos de dados na nuvem geraram um valor econômico estimado de 77 bilhões de euros em 2024, número que deve aumentar para 328 bilhões de euros até 2035.

A troca de dados é a base de qualquer organização moderna baseada em dados. Aqueles que contam com estratégias eficazes de troca de dados podem unificar dados internos e externos fragmentados e liberar insights mais profundos entre departamentos, parcerias e casos de uso.

Por exemplo, por meio de trocas de dados em tempo real, as plataformas de comércio eletrônico podem ajustar dinamicamente os preços, compartilhar fluxos de dados entre varejistas e otimizar cadeias de suprimentos . Da mesma forma, essas trocas permitem que a equipe do hospital compartilhe resultados de laboratório com especialistas externos em tempo real, o que pode reduzir os tempos de diagnóstico e melhorar os resultados dos pacientes.

A troca de dados também desempenha um papel crucial possibilitando que os sistemas de IA aprendam e agreguem valor. Agilizando o fluxo de dados entre diferentes sistemas, a troca de dados pode ajudar a certificar que os modelos de IA sejam treinados com as informações mais atuais e relevantes.

Os principais componentes da troca de dados — como esquemas padronizados, conectores seguros e permissões controladas — ajudam a garantir que diversas fontes de dados possam ser usadas de forma eficaz nos ecossistemas de IA. Isso possibilita que as organizações integrem dados de terceiros sem comprometerem a qualidade ou o controle.