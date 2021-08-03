O que é interoperabilidade na saúde?

A interoperabilidade na saúde refere-se ao acesso, à integração e ao uso oportunos e seguros dos dados eletrônicos de saúde para que possam ser usados para otimizar os resultados de saúde para indivíduos e populações.
Os dados de saúde sempre foram difíceis de acessar e compartilhar de maneira segura. A natureza dos dados de saúde cria um paradoxo: são difíceis de compartilhar porque são confidenciais e exigem um alto nível de privacidade e segurança, mas a incapacidade de acessá-los quando necessário tem potencial para causar danos significativos. A falta de interoperabilidade pode levar a um entendimento incompleto das necessidades de saúde de um indivíduo ou da população, o que pode levar a resultados piores e custos mais altos.
À medida que as populações em todo o mundo envelhecem e as pessoas vivem mais, a interoperabilidade e o compartilhamento de dados se tornarão cada vez mais críticos para a prestação de cuidados de saúde eficazes. Nos Estados Unidos, a Agency for Healthcare Research and Quality estimou que dois em cada três americanos idosos têm pelo menos duas condições comportamentais ou físicas crônicas. Atualmente, o tratamento para pessoas com várias condições crônicas representa cerca de 66% dos custos de saúde nos EUA (link externo a ibm.com).
Em seu roteiro nacional (link externo a ibm.com), o Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) afirma que o uso de registros eletrônicos de saúde (EHRs) aumentou dramaticamente nos Estados Unidos. Muitos hospitais agora têm acesso rotineiro a registros médicos e dados de pacientes de provedores externos, mas menos da metade dos hospitais está integrando os dados que recebem a registros individuais de pacientes. Portanto, embora o acesso a dados clínicos vitais tenha melhorado, ainda há muito trabalho a ser feito para reunir os stakeholders para criar um ecossistema de dados integrado.
Além de ajudar médicos e outros prestadores de serviços de saúde a ter uma visão mais completa de seus pacientes, a interoperabilidade de dados de saúde ajuda organizações em todo o setor de saúde. Se os sistemas de informação de saúde fossem mais integrados, os planos de saúde seriam capazes de desenvolver uma melhor compreensão de suas taxas de utilização e demanda por serviços. Os provedores de serviços do governo seriam capazes de acessar dados da população para ver tendências e atender às necessidades de seus cidadãos. Além disso, as organizações de ciências biológicas seriam capazes de aproveitar conjuntos de dados robustos para gerar pesquisas mais rápidas e informadas.
Com uma melhor interoperabilidade, as organizações seriam capazes de parar de considerar os indivíduos como pacientes em um dia, como membros do plano de saúde no dia seguinte e como consumidores de aplicativos de saúde no dia seguinte. Em vez disso, os tomadores de decisões de todo o setor seriam capazes de começar a analisar como as pessoas acessam e usam informações de saúde, independentemente de sua fonte, para gerar melhores modelos de atendimento, buscar melhor segurança dos pacientes e melhorar as experiências das pessoas que atendem.
Com acesso aos dados, os médicos têm mais facilidade para acessar as informações de saúde mais importantes do paciente, o que pode levar a uma menor repetição de testes, prevenção de interações inadvertidas no tratamento e redução de falhas de comunicação.
Quando os dados podem ser combinados com mais facilidade, eles também podem ser analisados com mais facilidade. A interoperabilidade possibilita que as organizações estudem tendências de dados, desempenho anterior e façam melhorias baseadas em dados no atendimento ao paciente e em outras áreas.
A interoperabilidade de dados pode reduzir a quantidade de trabalho administrativo redundante dentro e fora das organizações, criando uma experiência mais satisfatória para os funcionários e para aqueles a quem eles atendem.
O Fast Healthcare Interoperability Resources, também conhecido como FHIR, é uma framework de padrões de código aberto para dados de saúde que se baseia em uma framework de padrões anterior chamada HL7. O FHIR foi criado para facilitar a transferência de dados de saúde de um sistema para outro.
O FHIR organiza os dados em recursos como pacientes, condições e medicamentos, e fornece uma estrutura padronizada de como esses dados são organizados e interpretados por diferentes sistemas de computador ou aplicações. O FHIR também pode ser usado para estruturar dados financeiros e dados de fluxos de trabalho, como informações de sinistros, consultas e muito mais.
Muitos dos principais sistemas de saúde dos Estados Unidos já adotaram o FHIR em suas práticas de TI em saúde. A iniciativa Blue Button 2.0 do Medicare é baseada no FHIR, e a Veteran’s Affairs Administration desenvolveu uma plataforma de FHIR chamada Lighthouse. Ambos fornecem plataformas para o acesso do paciente a informações de saúde por meio do FHIR.
O National Coordinator for Health IT nos Estados Unidos fez do FHIR uma parte fundamental do roteiro nacional de interoperabilidade (link externo a ibm.com). Novas regulamentações governamentais e regras de interoperabilidade estão exigindo uma adoção mais ampla do FHIR. Por isso, é fundamental que as organizações de saúde, especialmente as que recebem pagamentos por serviços do Medicare ou do Medicaid, entendam o FHIR e o incorporem a suas estratégias de interoperabilidade.
Os consumidores modernos têm grandes expectativas em relação ao acesso a informações, e muitos agora esperam ter acesso rápido e contínuo a registros sobre sua saúde e cuidados. É por isso que muitas organizações de saúde estão construindo trocas de informações de saúde (HIE), que são redes especializadas que dependem de sistemas interoperáveis para compartilhar informações eletrônicas de saúde sem dificuldades e de forma segura.
Embora a adoção de EHRs tenha sido um bom primeiro passo para a construção de HIEs, ainda há muitos desafios que precisam ser superados para alcançar o nível de interoperabilidade necessário para obter todos os benefícios das HIEs. Esses desafios incluem:
Falta de padronização: embora os formatos de registro padrão como FHIR e HL7 estejam se tornando mais comuns e as novas regulamentações estejam levando os fornecedores de EHR a fornecer APIs que ofereçam suporte à interoperabilidade, muitos provedores e sistemas de saúde usam sistemas de EHR personalizados que podem ser difíceis de converter para um formato padrão e ser compartilhados com outras pessoas.
Segurança: as organizações de saúde podem achar difícil equilibrar a necessidade de informações de saúde acessíveis com a necessidade de proteger informações confidenciais e manter a privacidade do paciente, especialmente com o crescente número de ataques de cibersegurança aos sistemas de saúde (link externo a ibm.com).
Consentimento: ao criar sistemas de saúde digitais nos quais as informações de saúde fluem livremente de provedor para provedor, nem sempre fica claro quando o consentimento do paciente é necessário e qual é o nível de consentimento necessário. As organizações de saúde são compreensivelmente cautelosas em relação a isso e tendem a errar no sentido de não compartilhar informações.
Encargos profissionais: quando novas ferramentas de manutenção de registros são introduzidas, as pessoas precisam aprender a usá-las. Os profissionais de saúde geralmente são cautelosos em relação a novos sistemas, pois os sistemas de EHR frequentemente atendem melhor aos fluxos de trabalho administrativos e de cobrança do que às necessidades dos médicos.
Esses desafios não são intransponíveis. Com os avanços na computação em nuvem, especialmente na nuvem híbrida, ficou mais fácil para as organizações migrar e proteger os dados de forma consistente. Os ambientes de nuvem oferecem oportunidades para as organizações criarem pipelines de dados que padronizam os dados em um formato padrão do setor, como o FHIR, e proporcionam acesso seguro às pessoas que precisam deles, sejam eles pagadores, provedores ou os próprios pacientes.
Em 2016, o presidente Obama deu um grande passo para resolver o bloqueio de informações (link externo a ibm.com) ao assinar a 21st Century Cures Act (Lei de Curas do Século 21), que exige que os sistemas de EHR forneçam uma API voltada para o paciente para manter sua certificação federal. Em 2020, o Centers for Medicaid & Medicare Services (CMS) emitiu uma regra exigindo que os planos e provedores de saúde que recebem fundos federais de seus programas tomem medidas para facilitar o acesso às informações de saúde.
A maioria das políticas se concentra em incentivar os pagadores a implementar interfaces de programação de aplicativos (APIs) e trocas de dados que forneçam acesso seguro a seus diretórios de provedores, dados de reclamações de pacientes e outros recursos que facilitariam o acesso aos dados em tempo hábil. Esse acesso daria aos pacientes, bem como aos prestadores e pagadores, uma visão mais holística dos cuidados que as pessoas recebem e apoiaria esforços mais amplos de saúde pública.
Embora muitos especialistas e líderes de saúde concordem que uma melhor interoperabilidade melhoraria a saúde em geral, há desafios comuns que as organizações de saúde tendem a enfrentar enquanto trabalham para tornar seus dados e sistemas mais interoperáveis. Vamos explorar esses desafios e como as organizações podem superá-los:
Coordenação desarticulada
Melhorar a interoperabilidade requer uma forte coordenação entre diferentes organizações, reguladores e líderes, bem como coordenação dentro das organizações. Os reguladores fornecem padrões e regras para as organizações de saúde seguirem, mas as organizações que desejam ser proativas em relação à interoperabilidade devem considerar a criação de uma estratégia de interoperabilidade dedicada e fazer do planejamento da interoperabilidade uma prioridade.
Orçamentos limitados
Nem todas as organizações têm os recursos financeiros ou técnicos de que precisam para investir nos recursos técnicos necessários para construir um sistema verdadeiramente interoperável. Pode haver alguns subsídios governamentais disponíveis para atualizar os sistemas de registros de saúde; assim, as organizações devem verificar se são elegíveis. Muitos fornecedores de nuvem também oferecem modelos de pagamento conforme o uso, o que pode tornar as despesas técnicas mais acessíveis e previsíveis.
Necessidades tecnológicas diversas
As organizações precisam seguir diferentes regras e regulamentações, dependendo do tipo de atendimento que prestam e de onde estão localizadas; portanto, muitas organizações têm dados altamente personalizados. As organizações podem ajudar a conectar diferentes sistemas internos e externos por meio de uma plataforma de nuvem híbrida que oferece opções para combinar e integrar seus dados sem sacrificar as personalizações necessárias.
Sistemas legados
As organizações de saúde com sistemas legados mais antigos enfrentam os desafios duplos de modernizar seus sistemas e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de interoperabilidade. As organizações podem atingir ambos os objetivos usando uma abordagem de nuvem híbrida para extrair dados de sistemas legados e torná-los mais acessíveis para aplicações e programas modernos. Essa abordagem oferece às organizações a opção de manter os dados em movimento enquanto trabalham na atualização de seus sistemas.
A interoperabilidade para a saúde tem quatro níveis diferentes, definidos por especialistas em informática e pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Alguns desses níveis podem ser alcançados atualmente com a arquitetura de TI e sistemas de TI na área da saúde, enquanto outros exigirão inovação e desenvolvimentos adicionais em tecnologia centrada no paciente.
Esses níveis incluem:
Esse nível de interoperabilidade, também conhecido como transporte simples, é o mais básico. Os dados são transferidos com segurança de um sistema ou dispositivo para outro sem interpretar os dados ou transformá-los em um formato específico. Por exemplo, uma enfermeira faz o download de um arquivo PDF com os últimos resultados laboratoriais de um paciente no portal de resultados do laboratório e, em seguida, insere manualmente os dados no registro de saúde do paciente.
Quando a interoperabilidade estrutural, ou transporte estruturado, é alcançada, todos os dados são padronizados em um formato específico para que possam ser interpretados por vários sistemas ou dispositivos. Esses dados são organizados em uma ordem específica para que o sistema receptor possa detectar automaticamente campos de dados específicos. Padrões de dados como FHIR e HL7 fornecem interoperabilidade estrutural para que os registros possam ser consistentes, centralizados e fáceis de migrar entre sistemas.
O nível semântico de interoperabilidade, ou transporte semântico, envolve a troca de dados entre sistemas com estruturas de dados completamente diferentes. Os sistemas de geração de imagens fornecem um exemplo simples: há muitos formatos DICOM e não DICOM especializados para imagens. Com a interoperabilidade semântica, as imagens podem ser transferidas de um sistema para outro, interpretadas e incorporadas ao novo sistema, independentemente do formato ou da fonte original da imagem. No entanto, determinar quais dados coletar e transferir pode ser difícil, pois os sistemas têm maneiras diferentes de apresentar as mesmas informações. Por esse motivo, alguns especialistas argumentam que a inteligência artificial será necessária para alcançar a interoperabilidade semântica total.
A interoperabilidade organizacional envolve a troca sem dificuldades de dados entre várias organizações com diferentes requisitos, regulamentações e objetivos. Para atingir esse nível de interoperabilidade, é preciso haver inovações em políticas e governança, bem como inovações tecnológicas para garantir que o consentimento, a segurança e os fluxos de trabalho integrados ocorram sem problemas entre diferentes grupos. Embora alguns especialistas digam que a semântica é o nível mais alto de interoperabilidade, outros dizem que é a interoperabilidade organizacional.
Melhore o atendimento ao paciente e a eficiência operacional com as soluções avançadas da IBM na área de saúde, plataformas seguras e automação robusta com tecnologia de IA.
Acelere a pesquisa, inspire a confiança do paciente com experiências inovadoras, melhore o tempo de atividade do sistema e tome melhores decisões no ponto de atendimento com a nuvem.
Em meio à transformação digital, as organizações de saúde devem trabalhar para unificar sistemas, políticas e processos fragmentados, ao mesmo tempo em que se preparam para as mudanças do setor e visam melhorar sua posição competitiva. Uma equipe de consultoria de saúde pode ajudar a projetar um roteiro de tecnologia que atenda a necessidades urgentes, requisitos emergentes e processos existentes.