O que é interoperabilidade na saúde?

Os dados de saúde sempre foram difíceis de acessar e compartilhar de maneira segura. A natureza dos dados de saúde cria um paradoxo: são difíceis de compartilhar porque são confidenciais e exigem um alto nível de privacidade e segurança, mas a incapacidade de acessá-los quando necessário tem potencial para causar danos significativos. A falta de interoperabilidade pode levar a um entendimento incompleto das necessidades de saúde de um indivíduo ou da população, o que pode levar a resultados piores e custos mais altos.

À medida que as populações em todo o mundo envelhecem e as pessoas vivem mais, a interoperabilidade e o compartilhamento de dados se tornarão cada vez mais críticos para a prestação de cuidados de saúde eficazes. Nos Estados Unidos, a Agency for Healthcare Research and Quality estimou que dois em cada três americanos idosos têm pelo menos duas condições comportamentais ou físicas crônicas. Atualmente, o tratamento para pessoas com várias condições crônicas representa cerca de 66% dos custos de saúde nos EUA (link externo a ibm.com).

Em seu roteiro nacional (link externo a ibm.com), o Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC) afirma que o uso de registros eletrônicos de saúde (EHRs) aumentou dramaticamente nos Estados Unidos. Muitos hospitais agora têm acesso rotineiro a registros médicos e dados de pacientes de provedores externos, mas menos da metade dos hospitais está integrando os dados que recebem a registros individuais de pacientes. Portanto, embora o acesso a dados clínicos vitais tenha melhorado, ainda há muito trabalho a ser feito para reunir os stakeholders para criar um ecossistema de dados integrado.

Além de ajudar médicos e outros prestadores de serviços de saúde a ter uma visão mais completa de seus pacientes, a interoperabilidade de dados de saúde ajuda organizações em todo o setor de saúde. Se os sistemas de informação de saúde fossem mais integrados, os planos de saúde seriam capazes de desenvolver uma melhor compreensão de suas taxas de utilização e demanda por serviços. Os provedores de serviços do governo seriam capazes de acessar dados da população para ver tendências e atender às necessidades de seus cidadãos. Além disso, as organizações de ciências biológicas seriam capazes de aproveitar conjuntos de dados robustos para gerar pesquisas mais rápidas e informadas.

Com uma melhor interoperabilidade, as organizações seriam capazes de parar de considerar os indivíduos como pacientes em um dia, como membros do plano de saúde no dia seguinte e como consumidores de aplicativos de saúde no dia seguinte. Em vez disso, os tomadores de decisões de todo o setor seriam capazes de começar a analisar como as pessoas acessam e usam informações de saúde, independentemente de sua fonte, para gerar melhores modelos de atendimento, buscar melhor segurança dos pacientes e melhorar as experiências das pessoas que atendem.