O que é orquestração de dados?

Para aproveitar o poder de seus volumes de dados crescentes, as empresas devem navegar por ecossistemas de dados cada vez mais complexos. Seus dados geralmente têm origem em diferentes fontes e em formatos de dados variados.

Também são comumente armazenados em repositórios baseados na nuvem e no local, como data lakes e data warehouses, em todo o mundo. E, em muitas organizações, os dados são usados em diferentes ferramentas por diferentes equipes e funcionários: sistemas de CRM para equipes de vendas, plataformas de análise de dados para profissionais de marketing e assim por diante. De acordo com uma pesquisa da IDC de 2024 com líderes de TI e de linha de negócios, os dados operacionais vêm de 35 sistemas diferentes e são integrados, em média, a 18 repositórios de dados analíticos distintos.1

Esses ambientes de dados complexos são propensos a silos de dados, dados de baixa qualidade e outros problemas que criam gargalos em pipelines de dados e introduzem erros na análise posterior. A orquestração de dados eficaz pode ajudar as empresas a superar esses desafios e liberar valor de seus dados.