O que é enriquecimento de dados?

O enriquecimento de dados é uma técnica para melhorar a qualidade e a usabilidade dos dados, complementando o conjunto de dados com informações adicionais provenientes de fontes internas ou externas.

As organizações estão coletando mais dados do que nunca, mas muitas vezes esses dados carecem de contexto ou significado. O enriquecimento de dados ajuda a preencher essas lacunas e a melhorar a compreensão dos pontos de dados existentes, sejam eles dados brutos ou um conjunto de dados estruturado. Aumentar os dados dessa forma pode transformar um conjunto de dados incompreensível em esclarecedor, capacitando a organização a tomar decisões mais embasadas.

As práticas de enriquecimento de dados geralmente fazem parte dos programas de gerenciamento de dados e gerenciamento de dados mestres de uma empresa. Existem vários tipos de enriquecimento de dados que a organizações buscam, dependendo de suas necessidades de negócios e fontes de dados, como enriquecimento demográfico, firmográfico e geográfico. Embora as equipes de dados possam realizar manualmente o enriquecimento de dados, a inteligência artificial (IA) e a automação ajudam a otimizar os processos de enriquecimento de dados.

Os casos de uso mais comuns para o enriquecimento de dados são encontrados na estratégia de marketing, mas os processos de enriquecimento de dados também podem desempenhar um papel em áreas como cibersegurança, saúde e planejamento urbano. O enriquecimento de dados também se mostrou cada vez mais valioso para elevar o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina; ele fornece contexto e dados mais completos para previsões mais precisas.