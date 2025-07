Impulsionando o enriquecimento de dados mais inteligente: IBM e Tavily se unem para soluções de IA agêntica

As empresas precisam de mais do que apenas modelos poderosos — elas precisam de saídas fundamentadas na realidade, adaptadas a seu contexto e em conformidade com as normas de governança em evolução. É aí que essa integração brilha.

O Tavily, plataforma de pesquisa otimizada para LLMs e agentes autônomos, permite acesso em tempo real aos dados da web, fechando a lacuna entre os modelos estáticos e o mundo dinâmico em que operam. Suas poderosas APIs de pesquisa, extração e rastreamento fornecem dados da web de alta fidelidade em tempo real, projetados desde o início para integração de LLMs sem dificuldades.

Ao combinar os modelos de base Granite do IBM watsonx.ai com as APIs de pesquisa na web em tempo real do Tavily, as organizações podem:

Estabelecer produções da IA em informações atuais e verificáveis, preenchendo o limite de conhecimento dos LLMs estáticos. Melhorar a auditabilidade e a confiança por meio de citações de fontes transparentes para cada produção enriquecida. Acelerar fluxos de trabalho em escala, com pesquisa e enriquecimento de alta velocidade — potencializando agentes e automação com insights em tempo real em segundos.Adapte-se a qualquer ambiente empresarial, graças a uma arquitetura aberta e flexível compatível com dados proprietários, parâmetros de pesquisa personalizados e design independente de modelo.

Essa integração reflete o compromisso da IBM com o desenvolvimento de uma IA responsável e pronta para a produção, bem como a missão do Tavily de tornar a web verdadeiramente utilizável para sistemas inteligentes.