Como automatizar pipelines de dados: um guia de 10 etapas

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Historicamente, os pipelines eram projetados para ingerir dados de várias fontes, transformá-los e entregá-los a um armazenamento de dados para análise. Em muitos aspectos, eles se assemelhavam a um chef amador seguindo uma receita: os ingredientes são reunidos, preparados, cozinhados e cuidadosamente monitorados — cada etapa executada sequencialmente por uma única pessoa.

Embora esse modelo ainda defina muitos fluxos de trabalho atualmente, ele se torna cada vez mais insuficiente para as cargas de trabalho de processamento de dados em grande escala que sustentam a inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina (ML) e as práticas modernas de engenharia de dados .  

Atualmente, os pipelines de dados automatizados operam mais como uma cozinha profissional: a preparação é feita com antecedência, estações especializadas lidam com diferentes tarefas simultaneamente e os processos são coordenados com base no tempo e na demanda. Em vez de depender de um único cozinheiro, esses sistemas padronizam fluxos de trabalho para fornecer saídas consistentes e escaláveis em diferentes ambientes.

Dez etapas para automatizar pipelines de dados

Embora nenhuma implementação seja igual à outra, a maioria envolve uma série de etapas coordenadas que orientam os dados ao longo de seu ciclo de vida, ao mesmo tempo em que se adaptam às necessidades em evolução. Cada etapa pode ser automatizada de forma independente dentro de um stack de dados, mas a verdadeira automação do pipeline surge quando essas funções trabalham em conjunto.

As etapas a seguir exploram maneiras de automatizar cada estágio do pipeline de dados, com foco na intenção, abordagens de implementação e resultados obtidos:

  1. Defina objetivos de dados
  2. Identifique e crie o perfil das fontes de dados
  3. Projete a arquitetura do pipeline
  4. Ingira e valide os dados
  5. Desenvolva a lógica de transformação
  6. Armazene e organize os dados
  7. Orquestre e agende fluxos de trabalho
  8. Adicione monitoramento e geração de alertas
  9. Garanta escalabilidade e desempenho
  10. Operacionalize, mantenha e itere

1. Definir objetivos de dados

Intenção:
comece definindo claramente o que o pipeline deve alcançar. Os pipelines modernos são compatíveis com uma variedade de casos de uso, desde análise de dados e aprendizado de máquina até fluxos de trabalho automatizados e tomada de decisão em tempo real. Definir a finalidade do pipeline no início da implementação ajuda a definir o escopo e os processos de dados para as etapas futuras.

Implementação:
para alinhar os objetivos de dados, as equipes devem:

  • Definir como os dados serão usados em análise de dados, ciência de dados e sistemas operacionais, incluindo casos de uso e stakeholders fundamentais
  • Alinhar pipelines com estratégias de gerenciamento de dados e objetivos de negócios para garantir que ofereçam resultados mensuráveis
  • Levar em consideração as dependências de dados e possíveis restrições posteriores, incluindo como as mudanças nos sistemas anteriores podem afetar as saídas

Resultado:

Tomada de decisão baseada em dados

Conectar saídas do pipeline a casos de uso específicos garante que o sistema informe as decisões de negócios
Projeto do pipeline mais eficiente

Objetivos claros reduzem o retrabalho ao orientar decisões de arquitetura e ferramentas no início do processo

2. Identificar e criar o perfil das fontes de dados

Intenção:
depois que os objetivos são definidos, as organizações devem determinar onde os dados relevantes estão armazenados e estabelecer conexões entre os sistemas. As fontes de dados incluem bancos de dados estruturados e transacionais, bem como fontes não estruturadas e multimodais, como texto, imagens e áudio — praticamente qualquer sistema que gere ou armazene dados. 

Implementação:
para identificar e preparar fontes de dados, as equipes devem:

  • Filtrar conjuntos de dados com base em objetivos definidos e casos de uso para se concentrar nos dados mais relevantes, incluindo novos dados
  • Classificar e catalogar ativos de dados por tipo, confidencialidade, propriedade e uso para criar um inventário centralizado e pesquisável
  • Conjuntos de dados de perfis para avaliar estrutura, integridade, atualização, duplicação e consistência do esquema

Resultado:

Descoberta de dados mais rápida

A verificação automatizada substitui as pesquisas manuais, reduzindo o tempo necessário para localizar conjuntos de dados relevantes
Visibilidade de dados aprimorada

Os catálogos centralizados oferecem uma visão mais completa e atualizada dos dados disponíveis nos sistemas
Fontes de dados mais confiáveis

A criação de perfis e a padronização reduzem os conflitos de esquemas e os problemas de integração posteriores

3. Projetar a arquitetura dos pipelines

Intenção:
esta etapa determina como os dados serão migrados dos sistemas de origem para os destinos pretendidos, definindo o padrão central e os requisitos operacionais do pipeline antes do início da implementação.

Implementação:
para projetar a arquitetura do pipeline, as equipes devem:

  • Definir os componentes principais para ingestão, armazenamento, transformação, orquestração, validação, monitoramento e controles de acesso mais adequados para cada caso de uso
  • Planejar a interoperabilidade em todo o stack de dados mais amplo, identificando as APIs, conectores, ferramentas de integração de dados e padrões de metadados necessários
  • Definir pipelines usando metadados e configurações declarativas sempre que possível, permitindo que os sistemas gerenciem automaticamente dependências e se adaptem a mudanças sem intervenção manual constante

Resultado:

Problemas de integração reduzidos

O mapeamento antecipado da movimentação de dados e dependências ajuda a evitar gargalos e problemas de compatibilidade posteriores
Governança mais forte

A definição antecipada dos requisitos de propriedade, controles de acesso e metadados ajuda a apoiar a conformidade e a responsabilidade

4. Ingerir e validar dados

Intenção:
os pipelines de ingestão de dados devem lidar com grandes volumes de dados, capturando dados brutos de sistemas em lote e plataformas de fluxo de dados em tempo real. As arquiteturas orientadas por eventos processam dados à medida que são gerados; portanto, as equipes de dados devem garantir que os dados recebidos sejam precisos, completos e prontos para uso posterior.

Implementação:
para ingerir e validar dados, as equipes devem:

  • Ingerir dados brutos em escala a partir de exportações programadas e plataformas de fluxo de dados em tempo real, como o Apache Kafka, garantindo a ingestão constante em todos os ambientes
  • Usar padrões de carregamento incrementais, como captura de dados de alterações (CDC), para processar atualizações com eficiência sem sobrecarregar os sistemas de origem
  • Implementar mecanismos de controle, como novas tentativas, buffer e tratamento de erros para manter um desempenho confiável do pipeline, reduzir gargalos e estabelecer um comportamento de pipeline mais resiliente com autocorreção
  • Impor verificações de validação durante a ingestão para detectar duplicatas, missing values e inconsistências de esquema à medida que os dados entram no pipeline
  • Garantir que os processos de ingestão sejam idempotentes (o que significa que produzam resultados consistentes em execuções repetidas), para evitar dados duplicados durante reprocessamento ou novas tentativas

Resultado:

Fluxos de dados consistentes e confiáveis

A ingestão automatizada de dados garante que os dados entrem no sistema de maneira repetível e confiável
Verificações de qualidade de dados aprimoradas

A validação antecipada reduz os erros antes que se propaguem posteriormente
Redução da sobrecarga operacional

A automação minimiza a intervenção manual e ajuda a reduzir o erro humano

5. Desenvolver lógica de transformação

Intenção:
os dados brutos devem ser transformados em formatos estruturados e utilizáveis compatíveis com casos de uso como análise de dados e aprendizado de máquina. Esta etapa se concentra na conversão de dados validados em saídas que os sistemas posteriores podem interpretar e usar de forma eficaz.

Implementação:
para transformar os dados, as equipes devem:

  • Definir fluxos de trabalho de transformação usando padrões ETL ou ELT com base na arquitetura do pipeline e nos requisitos de processamento
  • Implementar transformações de dados usando ferramentas e linguagens como SQL, Python ou frameworks de processamento distribuído como o Apache Spark
  • Padronizar as transformações em todos os conjuntos de dados por meio de plataformas como a ferramenta de criação de dados (dbt) para garantir a consistência e a reutilização em todos os fluxos de trabalho
  • Limpar e normalizar os dados para resolver inconsistências, padronizar formatos e preparar os dados para uso posterior
  • Determinar a melhor estratégia de atualização: a atualização completa reprocessa todos os dados a cada execução, garantindo a precisão, mas aumentando o custo e o tempo de execução. O processamento incremental atualiza apenas dados novos ou alterados, melhorando a eficiência, mas exigindo proteções para detectar erros
  • Levar em conta a distorção de dados e os desafios de agregação em grande escala em ambientes distribuídos

Resultado:

Dados estruturados e utilizáveis

A transformação converte dados brutos em formatos consistentes que os sistemas posteriores podem interpretar
Consistência de dados melhorada

Os fluxos de trabalho padronizados reduzem a variação entre conjuntos de dados e equipes
Decisões mais rápidas baseadas em dados

Dados bem estruturados são compatíveis com o processamento de dados escalável e a business intelligence oportuna

6. Armazenar e organize os dados

Intenção:
depois que os dados são transformados, eles devem ser armazenados e organizados de forma serem compatíveis com a escalabilidade, acessibilidade e reutilização de longo prazo em todos os sistemas.

Implementação:
para armazenar e organizar dados, as equipes devem:

  • Selecionar a arquitetura de armazenamento apropriada, incluindo data warehouses, data lakes ou ambientes híbridos de lakehouses com base na carga de trabalho e nos padrões de acesso
  • Usar áreas de preparação para compatibilidade com a auditoria, o reprocessamento e a recuperação quando a lógica da transformação mudar

Resultado:

Armazenamento de dados escalável e acessível

Sistemas bem estruturados, como o Snowflake e o IBM watsonx.data ,são compatíveis com o acesso eficiente entre equipes e aplicações
Governança de dados aprimorada

O gerenciamento de metadados e a linhagem de dados podem fornecer visibilidade e controle sobre como os dados são usados
Maior reutilização de ativos de dados

Camadas de armazenamento organizadas facilitam o compartilhamento e a reutilização de dados entre casos de uso

7. Orquestrar e agendar fluxos de trabalho

Intenção:
a orquestração coordena fluxos de trabalho em todo o ecossistema de dados mais amplo, garantindo que as tarefas sejam executadas na ordem correta e no momento certo.

Implementação:
para orquestrar fluxos de trabalho de dados, as equipes devem:

  • Definir as dependências dos fluxos de trabalho e a ordem de execução com gráficos acíclicos direcionados (DAGs), para modelar como as tarefas interagem no pipeline
  • Configurar ferramentas de orquestração (incluindo ferramentas de código aberto, como Apache Airflow, Prefect ou Dagster), para gerenciar e agendar fluxos de trabalho de dados
  • Habilitar o processamento paralelo e o agendamento tolerante a falhas para melhorar o desempenho e garantir que os fluxos de trabalho possam se recuperar de falhas
  • Agendar e acionar fluxos de trabalho com base em tempo, eventos ou disponibilidade de dados posteriores
  • Integrar a orquestração aos fluxos de trabalho de CI/CD para viabilizar uma implementação controlada e repetível em todos os ambientes
  • Coordenar a execução usando ferramentas de automação, permitindo que as equipes de dados gerenciem operações de pipelines de ponta a ponta. Em ambientes avançados, os agentes de IA podem orquestrar dinamicamente fluxos de trabalho e interações de dados.

Resultado:

Execução coordenada de pipelines

A orquestração garante que as tarefas sejam executadas na sequência correta em todos os sistemas
Redução dos gargalos

O processamento paralelo e o gerenciamento de dependências melhoram a eficiência geral dos pipelines

8. Adicionar monitoramento e geração de alertas

Intenção: o
monitoramento rastreia o desempenho dos pipelines ao longo do tempo, fornecendo visibilidade dos fluxos de dados e revelando problemas à medida que surgem. Essa etapa garante que os pipelines permaneçam observáveis e responsivos enquanto operam em todos os sistemas.

Implementação:
para monitorar e alertar sobre o desempenho dos pipelines, as equipes devem:

  • Capturar as principais métricas, como atualização de dados, taxa de transferência e taxas de erro, para medir o desempenho dos pipelines

  • Monitorar sinais de qualidade de dados, como mudanças de distribuição e taxas nulas, juntamente com as métricas do sistema

  • Instrumentalizar fluxos de trabalho para gerar sinais que reflitam como os dados se movem pelo sistema

  • Monitorar a infraestrutura e as camadas de dados para rastrear os problemas de desempenho até sua origem

  • Configurar alertas e limites para notificar as equipes quando as métricas se desviarem dos intervalos esperados

  • Habilitar alertas e escalonamento em tempo real para que os problemas possam ser resolvidos antes de afetar os processos posteriores

Resultado:

Detecção precoce de problemas

O monitoramento e a geração de alertas em tempo real ajudam a identificar (e resolver) os problemas antes que eles se propaguem pelos sistemas
Maior confiabilidade dos pipelines

A visibilidade contínua reduz o downtime e a degradação do desempenho
Maior transparência operacional

A observabilidade oferece uma visão clara de como os dados se movem e onde ocorrem os problemas, tornando a depuração mais rápida e eficaz

9. Garantir escalabilidade e desempenho

Intenção:
à medida que os pipelines migram para produção, eles devem ser capazes de escalar com os volumes de dados crescentes e ser compatíveis com um desempenho consistente entre sistemas e usuários.

Implementação:
para garantir escalabilidade e desempenho, as equipes devem:

  • Projetar para processamento de dados escalável ao otimizar pipelines para lidar com volumes de dados crescentes e cargas de trabalho em ambientes distribuídos
  • Otimizar o desempenho das consultas e os padrões de acesso a dados para proporcionar compatibilidade com a recuperação eficiente em data warehouses, data lakes e aplicações
  • Aproveitar frameworks de computação distribuída para melhorar o rendimento e reduzir a latência
  • Implementar gerenciamento de cargas de trabalho e alocação de recursos para equilibrar desempenho, custo e demanda do sistema
  • Levar em consideração a simultaneidade e o isolamento de cargas de trabalho entre equipes e aplicações
  • Habilitar o acesso a dados para que as aplicações, os dashboards e os modelos de aprendizado de máquina posteriores possam consumir dados em tempo real

Resultado:

Acesso e consumo de dados mais rápidos

Pipelines otimizados são compatíveis com decisões em tempo real e aplicação responsivas, além de fornecer ferramentas de pouco código e no-code para acesso a dados.
Utilização eficiente de recursos

O gerenciamento de cargas de trabalho ajuda a equilibrar preço, desempenho e escalabilidade

10. Operacionalizar, manter e iterar

Intenção:
a etapa final operacionaliza os dados ao disparar ações com base nas saídas dos pipelines e estabelecer ciclos de feedback para melhorar continuamente o desempenho ao longo do tempo.

Implementação:
para evoluir os pipelines de dados, as equipes devem:

  • Disparar ações a partir de saídas dos pipelines, como notificações, fluxos de trabalho automatizados ou atualizações do sistema em tempo real
  • Integrar pipelines com sistemas posteriores, agilizando a automação de ponta a ponta em aplicações e ecossistemas de dados
  • Estabelecer ciclos de feedback que capturem resultados de ações orientadas por pipelines e alimentem os resultados de volta em modelos, fluxos de trabalho e lógica de processamento de dados, para informar a tomada de decisão futura
  • Implementar proteções para evitar que ações automatizadas introduzam efeitos colaterais não intencionais
  • Automatizar ações corretivas em implementações avançadas para resolver problemas sem intervenção manual, permitindo operações de pipelines cada vez mais autônomas
  • Manter e documentar a lógica dos pipelines para garantir transparência, reprodutibilidade e solução de problemas mais fácil
  • Iterar continuamente o desempenho dos pipelines, ao refinar fluxos de trabalho e adaptar-se a requisitos em constante mudança

Resultado:

Automação de ponta a ponta

Os pipelines vão além do processamento de dados e passam a coordenar ações entre sistemas sem intervenção humana
Otimização contínua

Os ciclos de feedback permitem melhorias contínuas em modelos, fluxos de trabalho e processamento de dados
Redução da intervenção manual

A automação desloca o esforço humano da correção de problemas para a melhoria do desempenho do sistema

Autores

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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