Como automatizar pipelines de dados: um guia de 10 etapas

Historicamente, os pipelines eram projetados para ingerir dados de várias fontes, transformá-los e entregá-los a um armazenamento de dados para análise. Em muitos aspectos, eles se assemelhavam a um chef amador seguindo uma receita: os ingredientes são reunidos, preparados, cozinhados e cuidadosamente monitorados — cada etapa executada sequencialmente por uma única pessoa.

Embora esse modelo ainda defina muitos fluxos de trabalho atualmente, ele se torna cada vez mais insuficiente para as cargas de trabalho de processamento de dados em grande escala que sustentam a inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina (ML) e as práticas modernas de engenharia de dados .

Atualmente, os pipelines de dados automatizados operam mais como uma cozinha profissional: a preparação é feita com antecedência, estações especializadas lidam com diferentes tarefas simultaneamente e os processos são coordenados com base no tempo e na demanda. Em vez de depender de um único cozinheiro, esses sistemas padronizam fluxos de trabalho para fornecer saídas consistentes e escaláveis em diferentes ambientes.