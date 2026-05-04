Como automatizar pipelines de dados: um guia de 10 etapas

Historicamente, os pipelines eram projetados para ingerir dados de várias fontes, transformá-los e entregá-los a um armazenamento de dados para análise. Em muitos aspectos, eles se assemelhavam a um chef amador seguindo uma receita: os ingredientes são reunidos, preparados, cozinhados e cuidadosamente monitorados — cada etapa executada sequencialmente por uma única pessoa.
Embora esse modelo ainda defina muitos fluxos de trabalho atualmente, ele se torna cada vez mais insuficiente para as cargas de trabalho de processamento de dados em grande escala que sustentam a inteligência artificial (IA), o aprendizado de máquina (ML) e as práticas modernas de engenharia de dados .
Atualmente, os pipelines de dados automatizados operam mais como uma cozinha profissional: a preparação é feita com antecedência, estações especializadas lidam com diferentes tarefas simultaneamente e os processos são coordenados com base no tempo e na demanda. Em vez de depender de um único cozinheiro, esses sistemas padronizam fluxos de trabalho para fornecer saídas consistentes e escaláveis em diferentes ambientes.
Embora nenhuma implementação seja igual à outra, a maioria envolve uma série de etapas coordenadas que orientam os dados ao longo de seu ciclo de vida, ao mesmo tempo em que se adaptam às necessidades em evolução. Cada etapa pode ser automatizada de forma independente dentro de um stack de dados, mas a verdadeira automação do pipeline surge quando essas funções trabalham em conjunto.
As etapas a seguir exploram maneiras de automatizar cada estágio do pipeline de dados, com foco na intenção, abordagens de implementação e resultados obtidos:
Intenção:
comece definindo claramente o que o pipeline deve alcançar. Os pipelines modernos são compatíveis com uma variedade de casos de uso, desde análise de dados e aprendizado de máquina até fluxos de trabalho automatizados e tomada de decisão em tempo real. Definir a finalidade do pipeline no início da implementação ajuda a definir o escopo e os processos de dados para as etapas futuras.
Implementação:
para alinhar os objetivos de dados, as equipes devem:
Resultado:
Conectar saídas do pipeline a casos de uso específicos garante que o sistema informe as decisões de negócios
Objetivos claros reduzem o retrabalho ao orientar decisões de arquitetura e ferramentas no início do processo
Intenção:
depois que os objetivos são definidos, as organizações devem determinar onde os dados relevantes estão armazenados e estabelecer conexões entre os sistemas. As fontes de dados incluem bancos de dados estruturados e transacionais, bem como fontes não estruturadas e multimodais, como texto, imagens e áudio — praticamente qualquer sistema que gere ou armazene dados.
Implementação:
para identificar e preparar fontes de dados, as equipes devem:
Resultado:
A verificação automatizada substitui as pesquisas manuais, reduzindo o tempo necessário para localizar conjuntos de dados relevantes
Os catálogos centralizados oferecem uma visão mais completa e atualizada dos dados disponíveis nos sistemas
A criação de perfis e a padronização reduzem os conflitos de esquemas e os problemas de integração posteriores
Intenção:
esta etapa determina como os dados serão migrados dos sistemas de origem para os destinos pretendidos, definindo o padrão central e os requisitos operacionais do pipeline antes do início da implementação.
Implementação:
para projetar a arquitetura do pipeline, as equipes devem:
Resultado:
O mapeamento antecipado da movimentação de dados e dependências ajuda a evitar gargalos e problemas de compatibilidade posteriores
A definição antecipada dos requisitos de propriedade, controles de acesso e metadados ajuda a apoiar a conformidade e a responsabilidade
Intenção:
os pipelines de ingestão de dados devem lidar com grandes volumes de dados, capturando dados brutos de sistemas em lote e plataformas de fluxo de dados em tempo real. As arquiteturas orientadas por eventos processam dados à medida que são gerados; portanto, as equipes de dados devem garantir que os dados recebidos sejam precisos, completos e prontos para uso posterior.
Implementação:
para ingerir e validar dados, as equipes devem:
Resultado:
A ingestão automatizada de dados garante que os dados entrem no sistema de maneira repetível e confiável
A validação antecipada reduz os erros antes que se propaguem posteriormente
A automação minimiza a intervenção manual e ajuda a reduzir o erro humano
Intenção:
os dados brutos devem ser transformados em formatos estruturados e utilizáveis compatíveis com casos de uso como análise de dados e aprendizado de máquina. Esta etapa se concentra na conversão de dados validados em saídas que os sistemas posteriores podem interpretar e usar de forma eficaz.
Implementação:
para transformar os dados, as equipes devem:
Resultado:
A transformação converte dados brutos em formatos consistentes que os sistemas posteriores podem interpretar
Os fluxos de trabalho padronizados reduzem a variação entre conjuntos de dados e equipes
Dados bem estruturados são compatíveis com o processamento de dados escalável e a business intelligence oportuna
Intenção:
depois que os dados são transformados, eles devem ser armazenados e organizados de forma serem compatíveis com a escalabilidade, acessibilidade e reutilização de longo prazo em todos os sistemas.
Implementação:
para armazenar e organizar dados, as equipes devem:
Resultado:
Sistemas bem estruturados, como o Snowflake e o IBM watsonx.data ,são compatíveis com o acesso eficiente entre equipes e aplicações
O gerenciamento de metadados e a linhagem de dados podem fornecer visibilidade e controle sobre como os dados são usados
Camadas de armazenamento organizadas facilitam o compartilhamento e a reutilização de dados entre casos de uso
Intenção:
a orquestração coordena fluxos de trabalho em todo o ecossistema de dados mais amplo, garantindo que as tarefas sejam executadas na ordem correta e no momento certo.
Implementação:
para orquestrar fluxos de trabalho de dados, as equipes devem:
Resultado:
A orquestração garante que as tarefas sejam executadas na sequência correta em todos os sistemas
O processamento paralelo e o gerenciamento de dependências melhoram a eficiência geral dos pipelines
Intenção: o
monitoramento rastreia o desempenho dos pipelines ao longo do tempo, fornecendo visibilidade dos fluxos de dados e revelando problemas à medida que surgem. Essa etapa garante que os pipelines permaneçam observáveis e responsivos enquanto operam em todos os sistemas.
Implementação:
para monitorar e alertar sobre o desempenho dos pipelines, as equipes devem:
Resultado:
O monitoramento e a geração de alertas em tempo real ajudam a identificar (e resolver) os problemas antes que eles se propaguem pelos sistemas
A visibilidade contínua reduz o downtime e a degradação do desempenho
A observabilidade oferece uma visão clara de como os dados se movem e onde ocorrem os problemas, tornando a depuração mais rápida e eficaz
Intenção:
à medida que os pipelines migram para produção, eles devem ser capazes de escalar com os volumes de dados crescentes e ser compatíveis com um desempenho consistente entre sistemas e usuários.
Implementação:
para garantir escalabilidade e desempenho, as equipes devem:
Resultado:
Pipelines otimizados são compatíveis com decisões em tempo real e aplicação responsivas, além de fornecer ferramentas de pouco código e no-code para acesso a dados.
O gerenciamento de cargas de trabalho ajuda a equilibrar preço, desempenho e escalabilidade
Intenção:
a etapa final operacionaliza os dados ao disparar ações com base nas saídas dos pipelines e estabelecer ciclos de feedback para melhorar continuamente o desempenho ao longo do tempo.
Implementação:
para evoluir os pipelines de dados, as equipes devem:
Resultado:
Os pipelines vão além do processamento de dados e passam a coordenar ações entre sistemas sem intervenção humana
Os ciclos de feedback permitem melhorias contínuas em modelos, fluxos de trabalho e processamento de dados
A automação desloca o esforço humano da correção de problemas para a melhoria do desempenho do sistema
Seus dados são sua vantagem competitiva. Saiba como liberá-los de forma segura e gerar ROI mensurável com base na IA neste breve webinar.
O Techsplainers da IBM detalha os fundamentos dos dados para IA, desde os conceitos-chave até os casos de uso do mundo real. Episódios claros e rápidos ajudam você a aprender os fundamentos com agilidade.
Aprenda por que o caminho para dados preparados para IA geralmente começa com o acesso efetivo a dados estruturados e não estruturados, e os desafios que podem impedir os líderes de dados.
Saiba como um agente jurídico impulsionado por IA ajuda a acelerar a tomada de decisão, reduzir o trabalho manual e melhorar a conformidade.
Neste episódio, Cathy Reese explica como as organizações de hoje precisam de uma estratégia de dados preparada para a IA avançada e que exigirá que elas aproveitem seus ativos de dados de maior qualidade.
Simplifique o acesso aos dados e automatize sua gestão. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escalabilidade da IA e da análise, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Os custos das violações de dados atingiram novo patamar. Receba insights atualizados sobre ameaças à cibersegurança e seus impactos financeiros nas organizações.
Entenda as etapas praticáveis que os líderes de dados podem seguir para superar os desafios dos dados, estabelecer a base para uma estrutura de dados confiável e preparar os dados da organização para a IA.
Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.
O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.