O que é integração de dados de IA?

A integração de dados de inteligência artificial (IA) usa algoritmos e modelos para automatizar e otimizar o processo de integração por meio de atividades como ingestão de dados, transformação e geração de pipelines.
A integração de dados tradicional (o processo de combinar e harmonizar dados de várias fontes em um formato unificado) depende de regras fixas ou processos semiautomatizados coordenados por engenheiros de dados.1 No entanto, essas abordagens não estão preparadas para lidar com o volume e a complexidade modernos dos dados.
As cargas de trabalho atuais de IA e análise exigem uma base de dados com altos níveis de velocidade, flexibilidade e visibilidade. Essas necessidades podem sobrecarregar rapidamente as equipes de dados que já enfrentam dificuldades com a expansão das ferramentas, fluxos de trabalho fragmentados e silos de dados.
A IA oferece uma abordagem de integração inteligente e simplificada que é eficiente e adaptável às necessidades futuras de dados. Em vez de depender de transformações manuais, a integração de dados com IA aproveita grandes modelos de linguagem (LLM), Agente de IA e automação para aprender, adaptar-se e tomar decisões sobre os dados de forma independente, transformando um processo reativo em um sistema inteligente proativo.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
As empresas modernas operam em ambientes complexos e distribuídos com diversos tipos de dados. Elas enfrentam uma pressão crescente para inovar e tomar decisões em tempo real. Os métodos tradicionais de integração de dados não foram criados para essas demandas.
Quatro mudanças principais explicam ainda mais por que a integração de dados de IA é importante agora:
Dados não estruturados são informações sem um formato predefinido, como imagens, documentos e dados de sensores da Internet das coisas (IoT). Atualmente, são gerados em grande escala e estima-se que representem 90% dos dados gerados pelas empresas.2
A escala dos dados não estruturados os torna extremamente valiosos para análise de dados e IA. No entanto, também pode sobrecarregar rapidamente os métodos de integração manual, especialmente quando os esquemas de dados mudam rapidamente, as atualizações ocorrem de forma assíncrona e os problemas de qualidade de dados aumentam.3 Sem processos de integração mais flexíveis e eficientes, as empresas correm o risco de deixar dados valiosos não usados.
A IA só pode agir com base nos dados que pode acessar, o que torna o acesso unificado aos dados corporativos um requisito essencial para a prontidão da IA. As organizações precisam de uma visão única e gerenciável dos dados espalhados por bancosde dados, data lakes e aplicações de negócios para apoiar a IA de forma eficaz.
Os LLMs, por exemplo, exigem grandes quantidades de dados relevantes para gerar respostas precisas e contextuais. Os agentes de IA têm requisitos semelhantes e dependem de dados integrados para agir de forma confiável em todos os fluxos de trabalho. O acesso a dados de negócios precisos, atuais e relevantes ajuda a garantir que as produções de ambos sejam completas, consistentes e atualizadas.
A tomada de decisões bem-sucedida baseada em dados depende da capacidade de extrair insights de forma rápida, segura e econômica a partir de conjuntos de dados grandes e diversificados.4 Alcançar isso requer pipelines automatizados e de baixalatência que podem fornecer continuamente dados novos e confiáveis.
E, no entanto, as abordagens tradicionais de design e orquestração de pipelines não foram criadas para a velocidade e a escala da IA e da análise em tempo real. Os processos de extração, transformação e carregamento (ETL) em lote introduzem atrasos que estendem o tempo de ação e o tempo de insight, muitas vezes tornando saídas desatualizadas e inutilizáveis.
À medida que os ambientes de dados se tornam mais complexos, até mesmo pequenas alterações podem interromper a integração e criar o que os pesquisadores chamam de "ciclo repetitivo de detecção, diagnóstico e solução de falhas de pipeline que consomem valiosos recursos de engenharia".5
Para organizações que priorizam IA empresarial e tomada de decisão em tempo real, a transição para o design e orquestração de pipelines orientados por IA é cada vez mais vista como “inevitável e vital”, de acordo com Jahangir Khan, engenheiro de software da IBM.6 Pipelines com suporte de IA agêntica oferecem recursos de auto-adaptação e autocorreção que podem melhorar fundamentalmente o processo de integração de dados, adicionando resiliência e velocidade.
A integração de dados de IA ajuda a lidar com três desafios principais de execução que atrasam as equipes de dados modernas:
Muitas empresas enfrentam dificuldades com o acesso lento e complexo a dados. Os solicitantes geralmente esperam de uma a quatro semanas pela entrega de dados, paralisando a produtividade e a tomada de decisões.
Esse desafio é agravado por fluxos de trabalho fragmentados e expansão de ferramentas, com 50% das organizações usando três ou mais ferramentas de integração de dados. As equipes de engenharia de dados precisam navegar em ambientes desconectados, o que leva a implementações inconsistentes, esforços duplicados e complexidade operacional.
As alterações de esquema ou formato podem silenciosamente quebrar pipelines legados e sistemas codificados, permitindo que dados incorretos se propaguem no downstream. Mesmo quando detectadas, essas falhas muitas vezes requerem intervenção manual, causando atrasos e aumentando o risco.
A visibilidade limitada do pipeline torna os problemas difíceis de rastrear e resolver. Como resultado, os engenheiros de dados gastam quase metade do tempo “mantendo as luzes acesas” em vez de entregar novos recursos.7,8 Esses problemas podem se transformar em um débito técnico significativo, aumentando os custos e limitando a produtividade.
Muitas organizações não têm o talento especializado em engenharia de dados necessário para atender às demandas modernas de IA e dados. De acordo com algumas estimativas, 77% das empresas relatam escassez das habilidades e conhecimentos necessários em dados.
Essas lacunas de habilidades aumentam a dependência de processos manuais e a adoção lenta de abordagens modernas de integração. E, com os usuários corporativos fortemente dependentes de equipes técnicas para as solicitações de dados mais básicas, as equipes de engenharia geralmente são sobrecarregadas muito além de seus limites.
A integração de dados de IA usa LLMs, aprendizado de máquina e automação para simplificar o processo de integração de dados de ponta a ponta. Alguns dos métodos mais comuns incluem:
Antes que os dados sejam integrados e entregues, a IA pode automatizar várias tarefas upstream, como:
Esses recursos impulsionados por IA facilitam a localização, a interpretação e a preparação de dados relevantes para análises posteriores e IA.
A IA também pode automatizar tarefas principais de integração de dados, como mapeamento de esquemas e transformação de dados. O mapeamento e a transformação de dados tradicionais dependem de conhecimento especializado em engenharia e regras rígidas codificadas. Os modelos de IA podem mapear e alinhar automaticamente esquemas em fontes de dados usando a compreensão semântica.
Por exemplo, a IA pode corresponder a “emp_ID” em um sistema com “employee_number” em outro, mesmo quando os nomes dos campos e os formatos de dados são diferentes. Usando esse contexto, a IA pode gerar lógica de transformação e regras de normalização, e adaptá-las à medida que a lógica de negócios muda, sem exigir reescritas de código.
Tradicionalmente, as equipes dependiam de lógica de observabilidade personalizada, painéis, alertas e diagnósticos manuais para monitorar os dutos. A remediação muitas vezes exigia conhecimento especializado e coordenação entre vários stakeholders.
Os sistemas de IA podem ajudar a manter a qualidade de dados e resolver problemas mais rapidamente por meio de automação:
A IA também pode melhorar a qualidade de dados por aprender linhas de base de qualidade e reconhecer até mesmo os menores desvios. Todos esses recursos ajudam a garantir que os dados entregues aos usuários sejam confiáveis, consistentes e prontos para uso.
A IA agêntica pode ajudar a projetar e orquestrar pipelines de dados, recomendando o estilo de integração mais adequado para cada carga de trabalho. Dependendo da fonte de dados, das necessidades de desempenho e das restrições de custo, os sistemas de IA podem sugerir ETL/ELT, streaming em tempo real, replicação ou abordagens híbridas.
A criação de pipeline declarativo auxilia nesse processo. Em vez de fazer programação manual de cada etapa, os engenheiros definem os resultados desejados e as regras de governança, permitindo que o sistema gere um plano de pipeline para avaliações e aprovação. Os agentes de IA podem então ajudar a executar o fluxo de trabalho.
A IA também pode recomendar o melhor destino para dados integrados, como Object Storage, data warehouse ou bancos de dados, com base em padrões de carga de trabalho e necessidades comerciais. Com o tempo, os sistemas agênticos podem aprimorar a orquestração usando dados históricos para otimizar a priorização e os caminhos de execução, geralmente por meio do aprendizado por reforço.
A maioria dos usuários corporativos não conhece a linguagem de consulta estruturada (SQL) e depende de equipes técnicas para acessar dados corporativos para relatórios e perguntas de rotina. A integração de dados de IA reduz esse atrito por meio de agentes de dados de autoatendimento no-code que usam processamento de linguagem natural (NLP) e LLMs para interpretar solicitações em linguagem simples e gerar SQL Query.
Por exemplo, um analista financeiro pode perguntar: "Mostre as tendências de lucratividade por segmento de clientes nos últimos dois trimestres". O agente interpreta a solicitação, gera a consulta e retorna o resultado.
Essa abordagem reduz atrasos no acesso a dados e facilita o uso de dados corporativos integrados em toda a empresa. Para usuários técnicos que desejam maior controle sobre suas solicitações, kits de desenvolvimento de software em Python (SDKs) podem usar LLMs para gerar e executar scripts em Python baseados em solicitações dos usuários.
O uso de recursos avançados de IA na integração de dados oferece uma série de benefícios, incluindo:
Há também argumentos de que a IA está democratizando drasticamente a engenharia de dados. Ao reduzir a barreira de acesso a dados e compreensão, até mesmo os usuários corporativos não técnicos podem se sentir capacitados para trabalhar ativamente com os dados.
Há inúmeros casos de uso do mundo real para adotar soluções de integração de dados de IA, como:
A ingestão e a transformação de fluxos de dados em tempo real com IA ajudam a reduzir a latência para a tomada de decisões operacionais e analíticas mais rápidas e informadas.
As integrações de dados de IA podem ajudar a modernizar e otimizar os fluxos de dados para lakehouses e ambientes de armazém, garantindo que os dados sejam confiáveis e entregues de forma eficiente.
A IA pode simplificar significativamente o acesso a dados e reduzir a preparação manual de dados necessária para apoiar a geração de relatórios financeiros, forecasting e acompanhamento de KPI.
A IA facilita a unificação de dados brutos (especialmente dados empresariais não estruturados), tornando-os acessíveis e utilizáveis. Esse recurso é um facilitador crítico para iniciativas corporativas de IA, como a Retrieval-augmented generation (RAG) e a IA generativa.
A capacidade de unificar de forma rápida e simples gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e as análises de desempenho permite que as equipes de vendas migrem com mais agilidade e reduzam sua dependência das equipes técnicas.
A integração de dados não é uma solução única para todos. Ao avaliar soluções de integração de dados orientadas por IA, há várias características, funcionalidades e serviços a serem considerados. Aqui estão três perguntas-chave para orientar sua busca:
Soluções que oferecem suporte à conectividade nativa do ecossistema — por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou conectores criados previamente — podem reduzir o lock-in com fornecedor e maximizar os investimentos em dados existentes. Essas soluções orientadas por IA devem se conectar sem dificuldades com sistemas de armazenamento de arquivos, arquiteturas orientadas a eventos, armazenamento de dados e aplicações comerciais. A extensibilidade é tão importante quanto a interoperabilidade, permitindo que a plataforma seja escalável à medida que as necessidades evoluem (incluindo suporte para código personalizado ou fontes de dados não nativas).
Plataformas de dados com IA, com recursos integrados de limpeza de dados, segurança e governança de dados, ajudam a garantir que os dados permaneçam confiáveis e íntegros durante todo o ciclo de integração. Elas também protegem dados confidenciais contra acesso e uso não autorizados. A observabilidade e o monitoramento respaldados por IA podem detectar problemas precocemente, incluindo anomalias sutis que poderiam passar despercebidas.
As empresas operam cada vez mais em ambientes híbridos com várias nuvens, portanto, as soluções que podem executar pipelines em qualquer lugar (seja no local, na nuvem ou em um ecossistema híbrido) são essenciais. A implementação híbrida e o processamento de dados no local também podem minimizar a latência e os custos de transferência de dados, além de ajudar a reduzir o débito técnico de longo prazo.
Seus dados são sua vantagem competitiva. Saiba como liberá-los de forma segura e gerar ROI mensurável com base na IA neste breve webinar.
Explore nossa central IBM Data Matters para aprender como enfrentar desafios de dados e IA como integração.
Descubra como a Cogniware aproveita as soluções de IA da IBM para gerar eficiência na área de crimes financeiros.
Saiba por que as organizações precisam adotar uma abordagem unificada que possibilite o gerenciamento de todo o espectro de recursos de integração a partir de um único painel de controle, eliminando a dependência de uma infinidade de ferramentas.
Explore como modernizar seu stack de dados, eliminar atrasos dispendiosos e construir uma base preparada para o futuro, tanto para IA quanto para operações cotidianas.
Explore insights de 1.700 CDOs neste relatório de setores para líderes de dados.
Leia o IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment para saber por que a IBM foi reconhecida como líder.
Assista ao webinar para ter uma visão exclusiva de três estilos de criação do IBM watsonx.data integration e a inovação que impulsiona nosso roteiro.
Transforme dados brutos em dados prontos para IA com uma experiência do usuário otimizada para integrar qualquer dado, em qualquer estilo.
Crie pipelines de dados resilientes, de alto desempenho e de baixo custo para suas iniciativas de IA generativa, análise de dados em tempo real, modernização do data warehouse e necessidades operacionais com as soluções de integração de dados da IBM.
Escale a IA com sucesso aplicando a estratégia, os dados, a segurança e a governança certos.
1,3,6,9,10 “Utilizando Inteligência Artificial para Automatizar Pipelines ETL: Evoluindo Sistemas de Dados Legados em Fluxos de Trabalho Inteligentes,” Jahangir Khan, junho de 2025.
2 “Valor não aproveitado: O que todo executivo precisa saber sobre dados não estruturados,” IDC, ago 2023.
4 “A IA pode construir, operar e usar todo o stack de dados de forma autônoma?” IBM Pesquisa, 8 de dezembro de 2025.
5 “Os desafios da implementação do sistema de extração, transformação e carregamento (ETL) para o ambiente quase em tempo real. " Sabtu, Adelah e Mohd Azmi, Nurulhuda e Sjarif, NNA e Ismail, SA e Mohd Yusop, Othman e Sarkan, Haslina e Chuprat, Suriayati. July 2017.
7 “What wasting data engineering talentplicatseu realmente custos”, Kevin Kim, 31 de março de 2022.
8 “Beyond ETL: How AI Agents Are Building Self-Healing Data Pipelines,” Soumen Chakraborty, maio de 2025.