O que é integração de dados de IA?

A integração de dados tradicional (o processo de combinar e harmonizar dados de várias fontes em um formato unificado) depende de regras fixas ou processos semiautomatizados coordenados por engenheiros de dados.1 No entanto, essas abordagens não estão preparadas para lidar com o volume e a complexidade modernos dos dados.

As cargas de trabalho atuais de IA e análise exigem uma base de dados com altos níveis de velocidade, flexibilidade e visibilidade. Essas necessidades podem sobrecarregar rapidamente as equipes de dados que já enfrentam dificuldades com a expansão das ferramentas, fluxos de trabalho fragmentados e silos de dados.

A IA oferece uma abordagem de integração inteligente e simplificada que é eficiente e adaptável às necessidades futuras de dados. Em vez de depender de transformações manuais, a integração de dados com IA aproveita grandes modelos de linguagem (LLM), Agente de IA e automação para aprender, adaptar-se e tomar decisões sobre os dados de forma independente, transformando um processo reativo em um sistema inteligente proativo.