O que é previsão financeira?

By Gregg Lindemulder and Ian Smalley

Previsão financeira: definição

A previsão financeira é o processo de prever o desempenho futuro de uma empresa, estimando fatores como receita, fluxo de caixa e despesas.

Isso ajuda as empresas a tomarem decisões informadas sobre contratações, investimentos, operações, orçamentos e outros aspectos do planejamento financeiro.

Na prática, a previsão financeira geralmente se baseia em uma combinação de dados históricos, tendências de mercado e opiniões de especialistas. Os analistas financeiros utilizam esses insights para criar demonstrações financeiras pro forma (projetadas) que preveem as vendas futuras, a lucratividade, os desembolsos de caixa e a posição financeira geral de uma empresa.

Por que a previsão financeira é importante?

A previsão financeira é uma ferramenta fundamental para o planejamento estratégico. Ela ajuda as empresas a enfrentar novos desafios, aproveitar oportunidades, gerenciar riscos e melhorar a tomada de decisão. Também fornece dados financeiros críticos para os stakeholders, como credores, investidores e parceiros de negócios.

As empresas normalmente usam previsões financeiras para atingir os seguintes objetivos:

  • Tomar decisões informadas: projeções financeiras ajudam as empresas a decidir como alocar recursos em áreas como folha de pagamento, pessoal, estoque e produção.
  • Definir metas: previsões precisas sobre o desempenho financeiro futuro ajudam as empresas a definir metas realistas, como taxas de crescimento desejadas com base na disponibilidade de capital de giro.
  • Planejar orçamentos: as equipes financeiras dependem da previsão financeira da empresa para receitas, despesas e fluxos de caixa para definir limites de gastos em departamentos e projetos.
  • Gerenciar riscos: as empresas utilizam previsões financeiras para planejar diferentes cenários que podem representar riscos financeiros, como uma recessão de mercado, um aumento nos custos operacionais ou interrupções na cadeia de suprimentos.
  • Atrair investidores: ao projetar receitas e lucros futuros, a previsão financeira ajuda a determinar o valor de mercado de uma empresa. Os investidores costumam usar essas informações como base para investir em uma empresa.
  • Monitorar o desempenho empresarial: as empresas costumam comparar suas métricas financeiras reais com as previsões para acompanhar o progresso ou identificar problemas e ajustar suas estratégias.
Os quatro pilares da previsão financeira

Existem quatro elementos-chave para criar uma previsão financeira integrada:

  1. Forecasting de vendas
  2. Previsão de renda
  3. Previsão de fluxo de caixa
  4. Previsão de balanço patrimonial

Cada um desses elementos atua como um alicerce que se conecta aos outros para formar uma projeção de como uma empresa poderá se comportar no futuro.

1. Previsão de vendas

A previsão de vendas é a base para todos os outros componentes da previsão financeira. É o processo de prever o que uma empresa provavelmente venderá em um período de tempo futuro, geralmente medida em semanas, meses ou trimestres.

Ela estima a receita de vendas de negócios já em andamento ou que devem entrar no pipeline de vendas.

2. Previsão de receitas

Com as projeções de vendas definidas, pode-se iniciar a previsão de receitas. Esse processo mede todas as receitas esperadas junto com despesas como custos operacionais, custo dos produtos vendidos, impostos e pagamentos de juros.

Essas informações são usadas para criar uma demonstração de resultados pro forma, que mostra o lucro líquido ou os lucros futuros projetados para uma empresa.

3. Previsão de fluxo de caixa
 

As estimativas de vendas futuras e lucro líquido são usadas para prever como e quando o dinheiro entrará e sairá de uma empresa.

Dois exemplos comuns de fluxo de caixa são quando um cliente faz um pagamento (uma entrada) e quando uma empresa paga aos funcionários (uma saída). Uma demonstração de fluxo de caixa pro forma projeta esses recebimentos e pagamentos em uma empresa por um período específico.

4. Previsão de balanço patrimonial

As previsões de vendas, receita e fluxo de caixa são combinadas para criar um balanço patrimonial pro forma. Este documento oferece uma visão geral de alto nível dos ativos, passivos e do patrimônio líquido futuros de uma empresa.

Por exemplo, pode incluir estoque de produtos (um ativo), dinheiro devido a fornecedores (um passivo) e ações ordinárias (patrimônio líquido). Ele oferece uma visão detalhada da posição financeira projetada para uma empresa.

Métodos de previsão financeira
 

Os dois tipos principais de previsão financeira são a quantitativa e a qualitativa. As empresas geralmente utilizam uma combinação de ambos os métodos de previsão.

Previsão quantitativa
 

As previsões quantitativas utilizam dados históricos para prever o que provavelmente acontecerá no futuro. Por exemplo, os números de vendas do último trimestre podem ser usados para estimar a receita do próximo trimestre. Elas dependem fortemente de estatísticas e modelos matemáticos para projetar como as tendências e padrões afetarão o desempenho futuro dos negócios.

A seguir, apresentamos algumas técnicas quantitativas comuns:

  • Linha reta: essa técnica simples pressupõe que a taxa de crescimento histórico de uma empresa continuará no mesmo caminho, como uma linha reta. Por exemplo, se uma empresa teve uma taxa de crescimento de 4% nos últimos dois anos, a técnica da linha reta preveria um crescimento de 4% novamente no ano seguinte. É considerado eficaz para mercados estáveis, mas menos confiável para mercados com mudanças frequentes ou volatilidade.
  • Média móvel: ao contrário de uma tendência linear, a técnica da média móvel suaviza as flutuações nos dados da empresa ao longo do tempo. Ele faz esse processo calculando a média dos resultados de períodos anteriores e usando essa média para projetar resultados futuros. Por exemplo, pode estimar o preço das ações do próximo mês usando o preço médio das ações calculado nos cinco meses anteriores.
  • Regressão linear: esta técnica usa análise de regressão para entender a relação entre uma variável independente e uma variável dependente. Por exemplo, pode mostrar como os gastos com publicidade (variável independente) se relacionam com as vendas mensais (variável dependente). Essa abordagem pode ajudar uma empresa a prever a receita de vendas futura com base nos gastos esperados com publicidade.

Previsão qualitativa

Ao contrário do método quantitativo, que se baseia em estatísticas, a previsão qualitativa usa o julgamento e as opiniões humanas como base para suas previsões. É útil em situações em que não há dados históricos disponíveis, como no lançamento de um novo produto ou na criação de uma startup.

As técnicas qualitativas mais comuns incluem as descritas aqui:

  • Pesquisa de mercado: pesquisas de consumidores e grupos de discussão, juntamente com pesquisas da concorrência, são táticas comuns que as empresas usam para realizar pesquisas de mercado. Os dados coletados podem ajudar a antecipar condições futuras de mercado, como comportamento do consumidor, demanda, preferências de preço e estratégias dos concorrentes.
  • Opinião de especialistas: essa técnica depende do conhecimento de especialistas tanto dentro quanto fora de uma empresa, como executivos de empresas, equipes de vendas, analistas financeiros e analistas do setor. Normalmente, as opiniões são coletadas por meio de pesquisas, entrevistas ou comitês e, em seguida, combinadas para criar previsões.
  • Método Delphi: o método Delphi é um sistema desenvolvido para aumentar a precisão das previsões baseadas em opiniões de especialistas. Utiliza várias rodadas de coleta, análise e refinamento de opiniões de especialistas para construir gradualmente um consenso. Como exige feedback repetido, geralmente é mais caro e demorado do que outros métodos qualitativos.

Previsão financeira versus modelagem financeira

A previsão financeira prevê resultados financeiros futuros. A modelagem financeira ajuda as empresas a orientar suas estratégias com base nessas previsões.

Em outras palavras, as previsões fornecem uma linha de base para modelos matemáticos (geralmente no Excel) que analisam e preveem o resultado de diferentes cenários. Por exemplo, se uma previsão financeira prevê a receita do próximo mês, um modelo financeiro pode projetar como um aumento de preço afetaria esse número.

Previsão financeira versus orçamento

A previsão e o orçamento estão intimamente relacionados, mas são processos diferentes. Os orçamentos normalmente fornecem um roteiro estático de como uma empresa aloca as receitas e recursos esperados durante um ano fiscal.

O processo de previsão financeira é mais dinâmico, prevendo resultados futuros em períodos de curto e longo prazo. As previsões financeiras de receita, fluxo de caixa e despesas são essenciais para a criação de orçamentos realistas e confiáveis.

Inteligência artificial na previsão financeira

Muitas empresas agora estão usando ferramentas de previsão financeira impulsionadas por IA para analisar o desempenho passado e prever resultados futuros.

Segundo uma pesquisa do IBM Institute of Business Value com 300 CFOs, 58% afirmam que já utilizam inteligência artificial (IA) tradicional para previsão e modelagem. Entretanto, 42% relatam que planejam usar IA generativa para previsão e modelagem no futuro.

Os benefícios de usar IA para previsões financeiras incluem os seguintes pontos principais:

  • Previsão em tempo real: os modelos de previsão de IA podem analisar fontes de dados internas e externas para previsões em tempo real com base nas últimas mudanças do mercado.
  • Relatórios automatizados: a IA pode automatizar a elaboração de relatórios de previsões financeiras com instruções em linguagem natural, reduzindo o tempo de geração de relatórios de dias para minutos.
  • Previsões precisas: a IA pode descobrir padrões, tendências e valores discrepantes em grandes quantidades de dados que seriam difíceis ou demorados de descobrir com os métodos tradicionais.
  • Detecção de riscos: a IA pode fornecer avisos antecipados de padrões de dados que podem representar riscos financeiros, como transações fraudulentas ou interrupções na cadeia de suprimentos.
Gregg Lindemulder

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
