O que é previsão financeira?

Isso ajuda as empresas a tomarem decisões informadas sobre contratações, investimentos, operações, orçamentos e outros aspectos do planejamento financeiro.

Na prática, a previsão financeira geralmente se baseia em uma combinação de dados históricos, tendências de mercado e opiniões de especialistas. Os analistas financeiros utilizam esses insights para criar demonstrações financeiras pro forma (projetadas) que preveem as vendas futuras, a lucratividade, os desembolsos de caixa e a posição financeira geral de uma empresa.