O "monitoramento de dados" permite que você saiba o estado atual de seu pipeline de dados ou de seus dados. Informa se os dados são completos, precisos e atualizados. Ela informa se seus pipelines foram bem-sucedidos ou falharam. O monitoramento de dados pode mostrar se as coisas estão funcionando ou não, mas não fornece muito contexto além disso.

Como tal, o monitoramento é apenas uma função da observabilidade. "Observabilidade de dados" é um termo genérico que inclui:

Monitoramento: um dashboard que fornece uma visão operacional do seu pipeline ou sistema

um dashboard que fornece uma visão operacional do seu pipeline ou sistema Alertas: tanto para eventos esperados quanto para anomalias

tanto para eventos esperados quanto para anomalias Rastreamento: capacidade de definir e rastrear eventos específicos

capacidade de definir e rastrear eventos específicos Comparações: monitoramento ao longo do tempo, com alertas de anomalias

monitoramento ao longo do tempo, com alertas de anomalias Análise: detecção automatizada de problemas que se adapta à integridade de seu pipeline e dos dados

detecção automatizada de problemas que se adapta à integridade de seu pipeline e dos dados Próxima melhor ação: ações recomendadas para correções de erros

Por abranger não apenas uma atividade — monitoramento —, mas sim uma cesta de atividades, a observabilidade é muito mais útil para os engenheiros. A observabilidade de dados não para na descrição do problema. Apresenta contexto e sugestões para ajudar a resolvê-lo.

"A observabilidade de dados vai mais fundo do que o monitoramento, adicionando mais contexto às métricas do sistema, fornecendo uma visão mais profunda das operações do sistema e indicando se os engenheiros precisam intervir e aplicar uma correção", explica Evgeny Shulman, Cofundador e CTO do IBM® Databand. "Em outras palavras, enquanto o monitoramento informa que algum microsserviço está consumindo uma determinada quantidade de recursos, a observabilidade informa que seu estado atual está associado a falhas críticas e você precisa intervir".

Essa abordagem proativa é particularmente importante quando se trata de pipelines de dados.