O que é automação de pipelines de dados?

By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Automação de pipelines de dados, definida

A automação de pipelines de dados é o processo de usar software para orquestrar e gerenciar a movimentação, a transformação e a entrega de dados com o mínimo de intervenção humana. 

Os pipelines de dados automatizados ajudam as organizações a projetar, validar e monitorar fluxos de trabalho de dados em escala. Eles simplificam as principais etapas de gerenciamento de dados e, frequentemente, incorporam recursos de monitoramento, testes e governança. Como resultado, dados confiáveis fluem por toda a organização na velocidade dos negócios, apoiando tanto as equipes de engenharia quanto os stakeholders que consomem dados para análises e decisões.

A automação de pipelines está começando a evoluir para sistemas compatíveis com IA agêntica, com recursos de autoadaptação e autocorreção. Essas abordagens podem diagnosticar problemas e otimizar a execução usando sinais contextuais em vez de regras estáticas.

Sem esses recursos, os pipelines de dados tradicionais podem ter dificuldades para gerenciar os volumes crescentes de dados, os ambientes fragmentados e as demandas de análise em tempo real e inteligência artificial (IA). Esses desafios introduzem gargalos operacionais, paralisam a migração de dados e tornam os pipelines frágeis — vulneráveis à quebra à medida que os esquemas mudam.

Nesse contexto, os pipelines de dados automatizados tornaram-se um recurso fundamental para manter um fluxo eficiente e consistente de dados nos ambientes corporativos. Prevê-se que o mercado global de ferramentas de pipelines de dados cresça para US$ 35,6 bilhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,2% de 2022 a 2031.1

Por que os pipelines de dados automatizados são importantes?

A automação de pipelines de dados vai além de enviar dados mais rapidamente pelos sistemas. Na era da IA empresarial e da geração aumentada de recuperação (RAG), os pipelines de dados modernos são infraestrutura essencial para viabilizar organizações baseadas em dados. Os sistemas de IA dependem do acesso aos dados, bem como de um contexto confiável sobre esses dados, como linhagem (de onde vieram), frescor e qualidade. Sem essa base, as organizações correm o risco de implementar modelos de IA que revelam informações desatualizadas e não governadas de várias fontes, prejudicando a tomada de decisão.

No entanto, o aumento dos volumes de dados e os ambientes cada vez mais distribuídos aumentam a complexidade. À medida que os pipelines abrangem plataformas baseadas na nuvem, aplicações e fontes de streaming, a manutenção dos pipelines também se torna mais cara. Os pipelines de dados legados não foram projetados para esse nível de escala ou velocidade.

Pesquisas mostram que equipes de dados dedicam mais da metade (53%) do tempo de engenharia à manutenção, resultando em custos anuais estimados de manutenção de pipelines de US$ 2,2 milhões.2 As equipes de dados acumulam dívida técnica por meio de integrações únicas e scripts personalizados, usando processos manuais e demorados para transformar dados em vez de entregar valor.

Essa carga pode restringir a inovação, incluindo a capacidade de manter os sistemas de IA atualizados com novos dados. Como resultado, as iniciativas empresariais de IA podem ter dificuldades para escalar. A automação faz parte da solução, mas seu impacto depende de como ela é aplicada. Pipelines reutilizáveis, resilientes e capazes de detectar e lidar com problemas com intervenção manual mínima podem reduzir a tensão operacional sobre as equipes.

Abordagens emergentes, como pipelines de dados agênticos, visam lidar com esses desafios operacionais, combinando automação assistida por IA com inteligência integrada. Esses pipelines incorporam metadados, sinais de observabilidade e decisões inteligentes para garantir que os dados sejam validados, governados e entregues de forma previsível. A automação está interligada com o controle.

Esse princípio é refletido em um novo relatório do IBM Institute for Business Value (IBV), produzido com a Adobe. O relatório mostra que as organizações que estão avançando estão combinando automação rápida com governança integrada, uma combinação que a pesquisa vincula a um aumento de 12% no ROI de marketing e a um aumento de 38% no valor do ciclo de vida do cliente.3

Como Nisha Kohli, Diretora de Estratégia para IA na Experiência do Cliente da IBM e coautora do relatório, disse ao IBM Think: "Quando a governança é incorporada diretamente aos fluxos de trabalho, as organizações podem agir com mais rapidez e confiança". Ao mudar de pipelines únicos para soluções governadas e reutilizáveis, as equipes podem escalar iniciativas corporativas em toda a empresa sem sobrecarregar as equipes de dados e TI já enxutas.

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Quais são os benefícios da automação de pipelines de dados?

A automação de pipelines de dados pode ajudar as organizações a enfrentar desafios no gerenciamento do volume, da velocidade e da variedade de big data que fluem por seus sistemas e pelo ecossistema de dados mais amplo. Os principais benefícios incluem:

  • Melhoria da confiabilidade e d qualidade de dados
  • Aumento da eficiência da engenharia
  • Entrega de dados oportunos
  • Aprimoramento da resiliência dos pipelines
  • Escalonamento de operações de dados
  • Fortalecimento da governança e padronização
  • Habilitação da IA e análise de dados avançada

Melhoria da confiabilidade e qualidade de dados

Os pipelines de dados automatizados podem reduzir erros humanos ao executar fluxos de trabalho automatizados predefinidos. Isso ajuda a oferecer um processamento de dados mais preciso, consistente e confiável em todo o ciclo de vida dos pipelines de dados.

Aumento da eficiência da engenharia

Ao automatizar tarefas repetitivas e minimizar o downtime não planejado, a automação de pipelines minimiza a intervenção manual. Isso permite que as equipes de dados se concentrem em atividades de maior valor, como transformações complexas e otimização de modelos.

Entrega de dados oportunos

A automação permite que os dados se movam da origem ao destino quase em tempo real ou em um cronograma previsível. Com compatibilidade com processamento de dados em tempo real, os dados de streaming podem ser processados geralmente em milissegundos após a geração. Esse processo garante que sistemas posteriores, como dashboards, ferramentas de visualização, plataformas de business intelligence e aplicações de análise de dados, sejam continuamente atualizados.

Aprimoramento da resiliência de pipelines

O monitoramento, o registro e os alertas integrados ajudam as equipes a identificar, diagnosticar e resolver problemas rapidamente. Esses recursos melhoram a confiabilidade e a resiliência dos pipelines, ao reduzir o impacto das falhas nos sistemas posteriores e nos resultados de negócios.

Escalonamento das operações de dados

Os pipelines automatizados são projetados para lidar com o aumento do volume de dados com o mínimo de esforço adicional, oferecendo escalabilidade que permite às organizações aumentar suas operações de dados sem aumentar proporcionalmente a equipe ou superprovisionar a computação.

Fortalecimento da governança e da padronização

A automação de pipelines de dados pode ajudar as organizações a impor formatos de dados, regras de validação e controles de acesso consistentes. Ao mesmo tempo, aumenta a visibilidade da linhagem de dados, dependências e qualidade de dados, reduzindo a complexidade operacional do gerenciamento e do controle de dados.

Habilitação da IA e análise de dados avançada

Ao ajudar a fornecer dados limpos, bem estruturados e consistentemente atualizados, a automação de pipelines permite uma base mais sólida para iniciativas avançadas de análise de dados, IA e aprendizado de máquina. Essa base permite que as equipes treinem modelos com mais eficiência e melhorem sua precisão ao longo do tempo.

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Componentes principais de um pipeline de dados automatizado

Os pipelines de dados automatizados consistem em elementos modulares que ingerem, processam e fornecem dados de sistemas de origem para cargas de trabalho analíticas e operacionais. Os principais componentes incluem:

  • Ingestão de dados
  • Transformação de dados
  • Armazenamento e preparação de dados
  • Orquestração e execução
  • Qualidade e validação de dados
  • Monitoramento e observabilidade
  • Gerenciamento de metadados
  • Governança e segurança

Ingestão de dados

Em um pipeline de dados automatizado, os processos de ingestão são configurados para extrair dados e, em seguida, acionados automaticamente com base em programações, eventos ou alterações detectadas em sistemas de origem. Conectores criados previamente e padrões de captura de dados de alterações (CDC) ajudam a reduzir a carga nos sistemas de origem e a escalar de forma mais eficaz do que atualizações completas.

A automação torna a ingestão repetível e resiliente por design. Os trabalhos são repetíveis e autorrecuperáveis, possibilitando novas tentativas automáticas, reinicializações baseadas em pontos de verificação e repetição de dados sem introduzir duplicatas ou inconsistências. Essa abordagem permite que a ingestão opere de forma confiável em escala, adaptando-se a novas fontes de dados e mudando as necessidades de dados sem reengenharia contínua.

Transformação de dados

As transformações de pipelines lidam com tarefas como limpeza, enriquecimento, deduplicação e padronização de dados para processar dados de forma consistente e repetível. Essas transformações são frequentemente implementadas usando SQL, Python ou interfaces de pouco código e no-code.

Verificações automatizadas da qualidade de dados, incluindo validação de esquema e imposição de intervalos de valores, são incorporadas às etapas de transformação para evitar que dados inválidos se propaguem para sistemas, aplicações de análise de dados e algoritmos posteriores.

Armazenamento e preparação de dados

Em pipelines de dados automatizados, as áreas de armazenamento e preparação são provisionadas e gerenciadas programaticamente dentro de data lakes ou data warehouses. À medida que os dados são ingeridos, processos automatizados entregam conjuntos de dados brutos ou ligeiramente processados em zonas de preparação designadas, capturando metadados, carimbos de data/hora de carregamento e informações de linhagem. Essa preparação automatizada é compatível com a auditabilidade, o reprocessamento controlado e a recuperação quando a lógica de transformação ou as regras de negócios posteriores mudam.

Muitas implementações separam conjuntos de dados em camadas (frequentemente chamadas de bronze, prata e ouro) para distinguir dados brutos de saídas limpas selecionadas.4 O movimento entre camadas ocorre automaticamente com base na conclusão bem-sucedida de transformações e verificações de qualidade, permitindo que os dados brutos selecionados permaneçam sincronizados sem manipulação manual.

Orquestração e execução

A execução de pipelines é coordenada por meio de ferramentas de orquestração de fluxos de trabalho, que gerenciam automaticamente dependências de tarefas, ordem de execução, novas tentativas e tratamento de erros em todos os componentes dos pipelines. Orquestradores como o Apache Airflow usam agendas para criar execuções de fluxos de trabalho, mas as tarefas dentro dessas execuções são executadas com base em condições como estado de dependência, regras de gatilho e restrições operacionais, permitindo pipelines mais robustos e observáveis. 

Os pipelines são normalmente definidos como gráficos acíclicos direcionados (DAGs), tornando explícita a ordem de execução e permitindo que falhas sejam detectadas, rastreadas e recuperadas de forma estruturada. Essa estrutura é compatível com a recuperação e a reexecução automatizadas sem executar novamente todo o pipeline.

Qualidade e validação de dados

Os pipelines de dados automatizados normalmente incorporam controles de qualidade diretamente na execução dos pipelines, em vez de tratar a validação como um processo posterior ou manual. Regras como conformidade de esquema, integridade referencial, limites de atualização e detecção de anomalias estatísticas são avaliadas automaticamente à medida que os dados migram pelo pipeline.

Os registros ou lotes que violarem as expectativas podem ser colocados em quarentena, corrigidos por meio de lógica predefinida ou encaminhados para fluxos de trabalho de tratamento de exceções sem interromper todo o pipeline. Pipelines mais avançados adaptam essas verificações ao longo do tempo, aprendendo distribuições normais de dados, padrões de falhas históricas e requisitos de uso posteriores. Quando desvios são detectados, o pipeline pode recomendar atualizações de regras ou reprocessar seletivamente os segmentos de dados afetados.

Monitoramento e observabilidade

Os pipelines automatizados são instrumentados para rastrear a integridade do sistema, a atualização dos dados, as anomalias de volume, as alterações de esquema e o status das execuções dos pipelines. Mecanismos de alerta notificam as equipes quando ocorrem falhas ou problemas de qualidade de dados, para que os problemas possam ser resolvidos rapidamente. A observabilidade abrangente geralmente abrange tanto as métricas em nível de sistema quanto os sinais em nível de dados, permitindo uma solução de problemas de ponta a ponta em todo o pipeline.

Gerenciamento de metadados

Enquanto o monitoramento observa o que está acontecendo no momento, o gerenciamento de metadados responde a perguntas como o que são esses dados, de onde eles vieram e como foram produzidos? Há mecanismos para capturar o contexto técnico, operacional e de negócios à medida que os dados fluem pelo pipeline. Isso inclui tipos de dados, linhagem, lógica de transformação, propriedade, métricas de execução e padrões de uso. Os metadados são coletados automaticamente no momento da ingestão e transformação e armazenados em catálogos centralizados, tornando os conjuntos de dados detectáveis e auditáveis sem documentação manual.

Além do rastreamento passivo, os pipelines modernos usam metadados para orientar as decisões de execução. Os metadados de linhagem e dependência permitem o reprocessamento seletivo quando ocorrem alterações posteriores, enquanto os metadados de uso e atualização podem influenciar a priorização, a alocação de recursos ou o comportamento de geração de alertas. Ao usar metadados como entrada ativa em vez de um registro estático, os pipelines se tornam mais capazes de raciocinar sobre seu próprio estado e ajustar o comportamento às condições mutáveis.

Governança e segurança

Os controles de governança e segurança são incorporados em pipelines automatizados por meio de mecanismos baseados em políticas que impõem requisitos de acesso, conformidade e proteção de dados por padrão. Controles de acesso baseados em função e atributo, criptografia, mascaramento e políticas de retenção são aplicados automaticamente à medida que os dados são ingeridos e transformados.

À medida que os pipelines crescem em escala e complexidade, os mecanismos de governança operam cada vez mais dinamicamente. As políticas podem se adaptar com base na confidencialidade dos dados, linhagem, padrões de uso ou contexto regulatório, com os pipelines restringindo automaticamente o acesso, escalando aprovações ou modificando caminhos de processamento quando os limites de risco são excedidos. Essa abordagem integrada e adaptativa à governança reduz a supervisão manual e, ao mesmo tempo, mantém a conformidade, a segurança e a responsabilização em todo o ciclo de vida dos dados.

Considerações para implementar pipelines de dados automatizados

Quando as organizações investem em pipelines de dados automatizados, a implementação técnica é apenas parte do desafio. As escolhas feitas durante o projeto e a implementação também influenciam se os pipelines fornecem dados confiáveis e relevantes para os negócios ao longo do tempo, especialmente quando as equipes estão trabalhando em sistemas fragmentados e silos organizacionais.

As principais etapas que as organizações seguem ao projetar e implementar pipelines de dados automatizados incluem: 

  • Defina metas de negócios claras
  • Faça inventário e entenda as fontes de dados
  • Selecionar uma arquitetura de pipelines apropriada
  • Possibilite escala e estabilidade
  • Testar, refinar e otimizar pipelines
Defina metas de negócios claras

Esclarecer as metas de negócios e os requisitos de dados pode ancorar o pipeline em resultados mensuráveis. Sem uma compreensão clara de quais decisões, análises ou aplicações os dados se destinam a apoiar, os pipelines correm o risco de fornecer dados tecnicamente corretos, mas operacionalmente irrelevantes. Por exemplo, definir explicitamente as expectativas em relação a atualização, latência e qualidade de dados pode estabelecer um padrão compartilhado para o sucesso.
Faça inventário e entenda as fontes de dados

Estabelecer um inventário de fontes de dados é importante para entender o que é holisticamente alcançável e o quanto a integração de dados será complexa. Os sistemas de origem diferem amplamente em estrutura, padrões de atualização e restrições operacionais, todos os quais influenciam o projeto, a confiabilidade e o custo dos pipelines.

Ao documentar a origem dos dados, com que frequência eles mudam e como podem ser acessados, as organizações podem reduzir as surpresas durante a implementação e a operação. Além disso, avaliar restrições como volatilidade do esquema, limites de APIs e impacto da extração antecipadamente ajuda a evitar interrupções e instabilidade posterior.
Selecionar uma arquitetura de pipelines apropriada

A arquitetura dos pipelines ajuda a determinar o quão bem a automação pode escalar à medida que os volumes de dados aumentam e as expectativas de negócios mudam. Escolhas como as abordagens tradicionais ETL (extrair, transformar, carregar) versus ELT (extrair, carregar, transformar) influenciam o desempenho, a latência, a eficiência de custos e a facilidade com que novos casos de uso podem ser compatíveis sem recriar todo o pipeline.

Selecionar a combinação certa de padrões ETL ou ELT, juntamente com padrões em lote, streaming ou híbridos, é importante para alinhar o projeto técnico com a urgência dos negócios. Por exemplo, ao separar pipelines analíticos baseados em ELT de streaming, a ingestão orientada por eventos permite que cada um evolua de forma independente, para que as cargas de trabalho operacionais não interrompam a confiabilidade analítica e vice-versa.
Possibilite escala e estabilidade

Práticas sólidas de implementação e controle de versões são críticas para manter a confiança à medida que os pipelines mudam com o tempo. Pipelines automatizados são sistemas fluidos e, sem gestão de mudanças, melhorias podem, sem querer, introduzir regressão, inconsistências ou interrupções. Para engenheiros de dados, pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) (processos automatizados para testar e liberar mudanças) facilitam o rastreamento das atualizações e a desfazê-las rapidamente caso algo saia errado.
Testar, refinar e otimizar pipelines

Os pipelines de dados automatizados geralmente são avaliados em volumes de dados realistas e condições de falha para validar o desempenho e a confiabilidade. Com o tempo, as equipes fazem avaliações das métricas de custo, desempenho e qualidade de dados e ajustam a lógica dos pipelines à medida que os requisitos evoluem.

Em vez de permanecerem estáticos, os pipelines automatizados são cada vez mais tratados como sistemas em evolução, que melhoram por meio de refinamento contínuo, ao mesmo tempo em que evitam os ciclos de manutenção demorados comuns nas abordagens tradicionais.

Autores

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notas de rodapé

1 “Data Pipeline Tools Market (2021-2031),” Allied Market Research, janeiro de 2023
2 “The enterprise data infrastructure benchmark report 2026,” Fivetran & Redpoint Insights, 26 de março de 2026
3 “Own the agentic commerce experience,” IBM Institute for Business Value, abril de 2026
4Bronze, Silver, and Gold Data Layers,” Martechipedia