O que é automação de pipelines de dados?

A automação de pipelines de dados vai além de enviar dados mais rapidamente pelos sistemas. Na era da IA empresarial e da geração aumentada de recuperação (RAG), os pipelines de dados modernos são infraestrutura essencial para viabilizar organizações baseadas em dados. Os sistemas de IA dependem do acesso aos dados, bem como de um contexto confiável sobre esses dados, como linhagem (de onde vieram), frescor e qualidade. Sem essa base, as organizações correm o risco de implementar modelos de IA que revelam informações desatualizadas e não governadas de várias fontes, prejudicando a tomada de decisão.

No entanto, o aumento dos volumes de dados e os ambientes cada vez mais distribuídos aumentam a complexidade. À medida que os pipelines abrangem plataformas baseadas na nuvem, aplicações e fontes de streaming, a manutenção dos pipelines também se torna mais cara. Os pipelines de dados legados não foram projetados para esse nível de escala ou velocidade.

Pesquisas mostram que equipes de dados dedicam mais da metade (53%) do tempo de engenharia à manutenção, resultando em custos anuais estimados de manutenção de pipelines de US$ 2,2 milhões.2 As equipes de dados acumulam dívida técnica por meio de integrações únicas e scripts personalizados, usando processos manuais e demorados para transformar dados em vez de entregar valor.



Essa carga pode restringir a inovação, incluindo a capacidade de manter os sistemas de IA atualizados com novos dados. Como resultado, as iniciativas empresariais de IA podem ter dificuldades para escalar. A automação faz parte da solução, mas seu impacto depende de como ela é aplicada. Pipelines reutilizáveis, resilientes e capazes de detectar e lidar com problemas com intervenção manual mínima podem reduzir a tensão operacional sobre as equipes.



Abordagens emergentes, como pipelines de dados agênticos, visam lidar com esses desafios operacionais, combinando automação assistida por IA com inteligência integrada. Esses pipelines incorporam metadados, sinais de observabilidade e decisões inteligentes para garantir que os dados sejam validados, governados e entregues de forma previsível. A automação está interligada com o controle.



Esse princípio é refletido em um novo relatório do IBM Institute for Business Value (IBV), produzido com a Adobe. O relatório mostra que as organizações que estão avançando estão combinando automação rápida com governança integrada, uma combinação que a pesquisa vincula a um aumento de 12% no ROI de marketing e a um aumento de 38% no valor do ciclo de vida do cliente.3

Como Nisha Kohli, Diretora de Estratégia para IA na Experiência do Cliente da IBM e coautora do relatório, disse ao IBM Think: "Quando a governança é incorporada diretamente aos fluxos de trabalho, as organizações podem agir com mais rapidez e confiança". Ao mudar de pipelines únicos para soluções governadas e reutilizáveis, as equipes podem escalar iniciativas corporativas em toda a empresa sem sobrecarregar as equipes de dados e TI já enxutas.