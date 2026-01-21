Guia de gerenciamento de dados de 2026

Cada vez mais, o gerenciamento de dados está se preocupando em tornar os dados 'preparados para IA': de alta qualidade, acessíveis e confiáveis para o treinamento de modelos de inteligência artificial (IA). Uma pesquisa recente da analista de setores Gartner descobriu que 63% das organizações sentem que não têm, ou não têm certeza de que têm, as práticas corretas de gerenciamento de dados em vigor para a IA.1

Este guia abrangente aborda tudo, desde os conceitos básicos do gerenciamento de dados até a cobertura das plataformas de dados, arquitetura de dados, engenharia de dados, governança de dados e muito mais.