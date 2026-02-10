O que são dados sujos?

Dados sujos são informações imprecisas, inválidas, incompletas ou inconsistentes, tornando-os não confiáveis para uso comercial.
Os dados sujos podem assumir muitas formas. Pode incluir registros duplicados, valores ausentes ou nulos, formatos inconsistentes, informações desatualizadas, entradas inválidas, relações quebradas entre registros ou definições conflitantes entre sistemas.
Problemas de qualidade de dados como esses podem ocorrer em qualquer ponto do ciclo de vida dos dados, desde a captura inicial até a análise e distribuição subsequentes. Abordar essa questão é essencial porque inputs imprecisos ou inconsistentes podem comprometer a precisão das decisões, distorcer os resultados da análise de dados, degradar o desempenho dos modelos de inteligência artificial (IA) e aumentar o risco ao propagar erros por sistemas e processos.
As organizações podem recorrer a uma ampla gama de ferramentas e técnicas para limpar dados inconsistentes, incluindo criação de perfis de dados, validação, desduplicação, padronização e monitoramento. Esses esforços são ainda mais eficazes quando apoiados por uma sólida gestão de dados. A governança fornece a estrutura necessária para definir a titularidade, estabelecer padrões e incorporar controles que evitem o ressurgimento de problemas de qualidade de dados e sustentem as melhorias.
As organizações que não lidam com os dados sujos ficam vulneráveis a altos custos financeiros e operacionais.Quando as equipes dependem de dados imprecisos (muitas vezes chamados de dados sujos ou dados ruins), é mais provável que as decisões de negócios sejam desalinhadas com a realidade e as condições do mercado.
Esses riscos são amplamente reconhecidos: um relatório do Institute for Business Value (IBV) de 2025 constatou que 43% dos diretores de operações citam a qualidade de dados como sua principal prioridade de dados.1E mais de um quarto das organizações estimam perdas anuais superiores a USD 5 milhões devido à má qualidade dos dados, de acordo com a Forrester.2
Dados sujos também podem levar a:
Os dados sujos têm um impacto agravante nos sistemas de IA, inclusive nos grandes modelos de linguagem (LLMs). Esses sistemas (e seus algoritmos subjacentes) aprendem identificando padrões estatísticos em conjuntos de dados em escala. Portanto, quaisquer erros ou vieses nos conjuntos de dados podem ser aprendidos durante o treinamento e refletidos em saídas falhas e enganosas durante a inferência. Na verdade, a Gartner prevê que "até 2026, as organizações abandonarão 60% dos projetos de AI não apoiados pelos dados preparados para IA".3
Como resultado, a importância de dados governados de alta qualidade e bem elaborados tornou-se ainda mais evidente com o aumento da adoção da IA. Práticas sólidas de qualidade de dados apoiam a produção de modelos mais precisos, confiáveis e fidedignos. Essa vantagem se traduz em um impacto mensurável no negócio. Pesquisas do IBV mostram que empresas com grandes volumes de dados confiáveis tanto para stakeholders internos quanto externos obtêm quase o dobro do retorno sobre o investimento em seus recursos de IA.4
Dados de baixa qualidade ou dados sujos não surgem espontaneamente; são o resultado de fatores organizacionais, técnicos e humanos. As causas raiz dos dados incorretos podem frequentemente ser atribuídas às seguintes fontes e práticas:
A entrada manual de dados é inerentemente propensa a erros devido à repetição, à pressão do tempo e à carga cognitiva, o que pode resultar em dados incorretos, como erros de digitação, caracteres invertidos, leitura incorreta de materiais de origem e erros de copiar e colar. Quando esses erros humanos são sistemáticos, eles podem se multiplicar rapidamente e exigir um processo de limpeza extenso.
Os silos de dados podem resultar em dados sujos, fragmentando as informações entre os departamentos. Quando as equipes mantêm conjuntos de dados isolados sem padrões compartilhados ou coordenação, os registros duplicados e desalinhados podem proliferar.
Os dados sujos podem proliferar na ausência de supervisão centralizada, titularidade de dados definida, padrões aplicáveis e outras características de uma gestão de dados robusta.
Nessas condições, os departamentos capturam e gerenciam dados de forma inconsistente, resultando em problemas que se acumulam ao longo do tempo, como formatos e convenções de nomenclatura conflitantes, definições de dados inconsistentes e entradas não validadas que prejudicam a confiabilidade dos dados.
A integração de dados em sistemas diferentes e especializados pode introduzir erros por meio de incompatibilidades de esquemas, transformações falhas e transferências incompletas. Esses riscos aumentaram com as arquiteturas em nuvem e híbridas, onde os dados migram entre ambientes com formatos e regras de validação diferentes.
Os sistemas legados geralmente dependem de modelos de dados desatualizados, validação limitada e interfaces frágeis que não se alinham mais às necessidades comerciais atuais. À medida que os requisitos evoluem, esses sistemas acumulam dívida técnica que força soluções alternativas manuais. Isso também aumenta a probabilidade de erros estruturais nos dados, incluindo discrepâncias de valores não sinalizadas que distorcem os relatórios e as análises subsequentes.
Quando os dados são aceitos sem validação em tempo real (como verificações de faixa, imposição de formatos, campos obrigatórios ou restrições de singularidade), os erros entram nos sistemas silenciosamente. Uma vez ingeridos, esses defeitos se propagam mais adiante, tornando-se mais difíceis e mais caros de detectar e corrigir.
Dados sujos podem refletir prioridades organizacionais em vez de deficiências técnicas. Quando a velocidade, o volume ou a entrega a curto prazo são priorizados em detrimento da precisão e gestão dos dados, as taxas de erro geralmente aumentam e a responsabilidade pela manutenção de dados íntegros torna-se obscura.
Os sistemas de aprendizado de máquina podem inadvertidamente introduzir ou ampliar os dados sujos. Quando os cientistas de dados treina modelos em conjuntos de dados falhos, com viés ou incompletos, as produções do modelo podem posteriormente ser reintegradas como inputs sem validação ou supervisão suficiente.
A limpeza de dados sujos é uma prática fundamental de gerenciamento de dados que combina processo, técnica, ferramentas e governança. A limpeza de dados envolve compreender como os dados são coletados de diferentes fontes e gerenciados ao longo de seu ciclo de vida; identificar e corrigir erros como dados duplicados, inconsistentes e incompletos; validar os resultados e controles de embedding para garantir a confiabilidade dos dados.
Oito das etapas mais comuns de limpeza de dados incluem:
Uma ampla variedade de ferramentas e técnicas de limpeza de dados (algumas com recursos sobrepostos) são projetadas para lidar com diferentes desafios de qualidade dos dados, casos de uso e níveis de complexidade em todo o ciclo de vida dos dados:
Corrigir dados sujos nas organizações vai além de lidar com problemas isolados; também exige a correção de problemas de qualidade de dados incorporados em processos, tecnologias e modelos de propriedade.
A gestão de dados fornece o framework que ajuda a garantir que os dados sejam confiáveis e utilizáveis em toda a empresa, definindo políticas, funções, processos e ferramentas para gerenciar os dados ao longo de todo o seu ciclo de vida. Ao incorporar a responsabilidade e controles anteriormente, a governança ajuda a evitar a recorrência de problemas de qualidade e apoia melhorias contínuas na qualidade dos dados.
Em uma pesquisa do IBV, 54% dos executivos relataram que a implementação de uma gestão de dados e um gerenciamento de dados eficazes é uma prioridade para suas organizações.5
Para entender por que a gestão de dados se tornou um foco tão crítico, é útil esclarecer o que a gestão faz na prática. A gestão define quem é o proprietário dos dados, como eles devem ser tratados e quais regras devem seguir para serem considerados dados confiáveis. Considere a gestão como um sistema de "controle de tráfego aéreo" para dados: ela orquestra o acesso, os padrões de qualidade e a conformidade para que os fluxos de dados verificados sejam direcionados aos usuários e sistemas corretos.
Um framework forte de gestão de dados normalmente inclui:
Um conselho de governança ou comitê de direção estabelece estratégia de dados, prioridades e autoridade de tomada de decisão em toda a organização. Os proprietários dos dados são responsáveis pela qualidade dos dados em domínios de negócios específicos, enquanto os gestores de dados lidam com a gestão diária da qualidade dos dados e trabalham para padronizar as definições dos dados e regras de negócios.
As diretrizes documentadas especificam como os dados devem ser formatados, nomeados, acessados e protegidos. Essas políticas também promovem a consistência, reduzem a ambiguidade e garantem que os dados sejam tratados de maneira compatível e segura.
Auditorias contínuas e processos de monitoramento são usados para avaliar a qualidade dos dados, a conformidade com as políticas e a adesão aos padrões definidos ao longo do tempo. Essas atividades ajudam a identificar problemas antecipadamente, rastrear melhorias e fornecer transparência e responsabilidade sobre como os dados são gerenciados e usados.
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1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 de novembro de 2025.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 31 de julho de 2024.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 26 de fevereiro de 2025.
4 The CEO’s guide to generative AI, IBM Institute for Business Value, 18 de julho de 2023.
5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 de novembro de 2025.