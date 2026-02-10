O que são dados sujos?

Corrigir dados sujos nas organizações vai além de lidar com problemas isolados; também exige a correção de problemas de qualidade de dados incorporados em processos, tecnologias e modelos de propriedade.

A gestão de dados fornece o framework que ajuda a garantir que os dados sejam confiáveis e utilizáveis em toda a empresa, definindo políticas, funções, processos e ferramentas para gerenciar os dados ao longo de todo o seu ciclo de vida. Ao incorporar a responsabilidade e controles anteriormente, a governança ajuda a evitar a recorrência de problemas de qualidade e apoia melhorias contínuas na qualidade dos dados.



Em uma pesquisa do IBV, 54% dos executivos relataram que a implementação de uma gestão de dados e um gerenciamento de dados eficazes é uma prioridade para suas organizações.5



Para entender por que a gestão de dados se tornou um foco tão crítico, é útil esclarecer o que a gestão faz na prática. A gestão define quem é o proprietário dos dados, como eles devem ser tratados e quais regras devem seguir para serem considerados dados confiáveis. Considere a gestão como um sistema de "controle de tráfego aéreo" para dados: ela orquestra o acesso, os padrões de qualidade e a conformidade para que os fluxos de dados verificados sejam direcionados aos usuários e sistemas corretos.



Um framework forte de gestão de dados normalmente inclui:

