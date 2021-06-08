Tags
O que é uma plataforma de integração? Preciso de uma?

Ilustração da IA generativa de 3ª geração IA CLOUD

Uma análise mais detalhada da plataforma de integração, o valor que ela fornece e como ela difere do iPaaS.

Pense em uma plataforma de integração como um menu. Mas não um menu qualquer; na verdade, seu menu da Netflix, um hub que tem a funcionalidade do conteúdo que você deseja consumir. Claro, você poderia encontrar grande parte, se não toda, de sua programação preferida fazendo suas próprias pesquisas on-line. E a experiência de visualização não seria diferente. Mas o processo de encontrar esse conteúdo leva tempo e muita paciência. O menu oferece eficiência, conveniência e organização.

Em um sentido comercial, uma plataforma de integração oferece um valor semelhante. Ela foi projetado para atender às necessidades exclusivas dos seus usuários e reúne vários tipos de integrações em um só lugar. As equipes de TI ganham liberdade e flexibilidade para adotar recursos que lhes permitam agregar valor aos negócios de maneiras que atendam às expectativas dos clientes (e, com sorte, superem).

Esse é o poder de uma plataforma de integração — permitir que o todo seja maior do que a soma de suas partes.

 

O que é uma plataforma de integração?

Uma plataforma de integração é um conjunto coeso de produtos de software de integração (middleware) que permitem aos usuários fazer o seguinte:

  • Desenvolva, proteja e governe fluxos de integração que conectem diversas aplicações, sistemas, serviços e armazenamento de dados.
  • Permita a criação rápida de API e o gerenciamento de ciclo de vida para garantir que você atenda a uma série de requisitos de integração híbrida.

Em outras palavras, uma plataforma de integração fornece às organizações as ferramentas de integração de que precisam para conectar seus sistemas, aplicações e dados em todo o seu ambiente.

Para saber mais sobre plataformas de integração híbridas, consulte "O que é uma Plataforma de Integração Híbrida (HIP)?"

Por que as plataformas de integração são importantes

Atualmente, todos os setores estão falando sobre plataformas de integração, e com razão. Mercados altamente competitivos exigem soluções mais rápidas e econômicas que acelerem a troca de informações, melhorem a produtividade e simplifiquem as operações.

No entanto, a demanda por novas integrações ultrapassa em muito a capacidade das organizações de criar essas integrações. De acordo com a Gartner, “70% dos projetos de transformação digital falham por falta de qualidade de integração”. [1]

Conectar aplicações e sistemas locais e aplicações nativas da nuvem em uma arquitetura altamente ajustada e coesivo de hardware e software pode ajudar de várias maneiras, incluindo as seguintes:

  • Simplifique as operações comerciais
  • Melhorar a eficiência do gerenciamento de dados
  • Redução de custos
  • Melhore as interações com os clientes

Componentes de uma plataforma de integração

As equipes de integração de hoje precisam ter acesso a uma combinação de componentes que lhes permitam equilibrar os estilos de integração tradicional e moderno. Ao avaliar plataformas de integração, aqui estão os componentes mais importantes a serem considerados:

  • Integração com API: as APIs estão entre os estilos mais comuns de integração moderna. As empresas precisam ser capazes de criar, proteger, gerenciar e compartilhar APIs em ambientes de forma rápida e fácil.
  • Integração de dados e aplicações: os dados isolados são um dos problemas mais críticos que as organizações enfrentam ao tentar a transformação digital. A capacidade de copiar e sincronizar dados entre aplicações ajudará a lidar com uma variedade de problemas, incluindo formatos e padrões de dados. Além disso, o uso de automação em dados e integração de aplicações pode simplificar ainda mais o processo.
  • Mensagens e arquitetura orientada a eventos: sincronizar e padronizar dados é crucial, mas se as empresas desejam criar experiências do cliente mais envolventes ou reagir a coisas em tempo real, precisam usar filas de mensagens e arquitetura orientada a eventos para trocar esses dados com segurança em todo o ecossistema, a partir de qualquer aplicação baseada em nuvem ou em locais.
  • Transferência de dados em alta velocidade: o grande volume de dados sendo trocados em um ambiente moderno pode ser impressionante. Na verdade, até 2025, a IDC prevê que a criação de dados mundiais alcançará 163 zettabytes por ano. Isso representa dez vezes mais dados do que o mundo produziu em 2017. Ser capaz de enviar, compartilhar, transmitir e sincronizar arquivos grandes de forma confiável e em alta velocidade é crítico para fornecer os tipos de respostas em tempo real aos dados que as organizações modernas estão procurando.

O que uma solução de integração completa oferece

Tradicionalmente, as plataformas de integração eram criadas conectando os principais recursos de uma organização. Isso normalmente incluía software de API Management, recursos de mensagens e soluções de Enterprise Service Bus (ESB) de uma variedade de fornecedores.

No entanto, essa abordagem pode ser cara e complexa para iniciar internamente e pode não atender a todas as suas necessidades. Recursos ou funcionalidades podem ser duplicados em soluções de vários fornecedores, enquanto outros recursos podem ser deixados totalmente de fora da equação.

As plataformas de integração completas combinam todos os recursos de que você precisa em uma plataforma conteinerizada unificada. Elas também podem facilitar a ponte entre vários estilos de integração.

Outra opção: plataforma de integração vs. iPaaS

iPaaS, ou Plataforma de Integração como Serviço, é um pacote de ofertas baseadas na nuvem projetadas para conectar aplicações.pacote Assim como uma plataforma de integração tradicional, ele pode ajudar as organizações a executar e gerenciar a integração de sistemas. A iPaaS normalmente usa várias combinações de soluções locais e baseadas em nuvem que podem permitir que uma empresa migre de suas estruturas SOA e ESB para uma arquitetura de microsserviços.

Para saber mais sobre a Plataforma como Serviço (PaaS), leia “O que é PaaS?"

Plataforma de integração da IBM

Se sua empresa está considerando uma plataforma de integração, recomendamos o IBM Cloud Pak for Integration. Com ele, você terá todos os recursos necessários para melhorar a velocidade e a qualidade da sua aplicação: API management, integração de aplicações, fluxo de eventos e muito mais.

No entanto, sabemos que a integração não tem uma abordagem única. Por isso, você poderá usar vários estilos de integração no IBM Cloud Pak for Integration, e todos eles estarão configurados para funcionarem juntos. Você obterá conectores inteligentes criados previamente e se beneficiará de recursos de automação, como integração de dados impulsionada por IAprocessamento de linguagem natural (NLP) e ferramentas de pouco código.

Para saber mais sobre as soluções que a IBM oferece para atender às suas necessidades de integração, recomendamos que você visite nossa página soluções de integração em nuvem .

Ou, se você deseja fazer uma mudança completa na sua estratégia de integração, faça nossa Avaliação de Maturidade de Integração para obter recomendações para suas próximas etapas.

Recursos

Soluções relacionadas
