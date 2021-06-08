Pense em uma plataforma de integração como um menu. Mas não um menu qualquer; na verdade, seu menu da Netflix, um hub que tem a funcionalidade do conteúdo que você deseja consumir. Claro, você poderia encontrar grande parte, se não toda, de sua programação preferida fazendo suas próprias pesquisas on-line. E a experiência de visualização não seria diferente. Mas o processo de encontrar esse conteúdo leva tempo e muita paciência. O menu oferece eficiência, conveniência e organização.
Em um sentido comercial, uma plataforma de integração oferece um valor semelhante. Ela foi projetado para atender às necessidades exclusivas dos seus usuários e reúne vários tipos de integrações em um só lugar. As equipes de TI ganham liberdade e flexibilidade para adotar recursos que lhes permitam agregar valor aos negócios de maneiras que atendam às expectativas dos clientes (e, com sorte, superem).
Esse é o poder de uma plataforma de integração — permitir que o todo seja maior do que a soma de suas partes.
Uma plataforma de integração é um conjunto coeso de produtos de software de integração (middleware) que permitem aos usuários fazer o seguinte:
Em outras palavras, uma plataforma de integração fornece às organizações as ferramentas de integração de que precisam para conectar seus sistemas, aplicações e dados em todo o seu ambiente.
Para saber mais sobre plataformas de integração híbridas, consulte "O que é uma Plataforma de Integração Híbrida (HIP)?"
Atualmente, todos os setores estão falando sobre plataformas de integração, e com razão. Mercados altamente competitivos exigem soluções mais rápidas e econômicas que acelerem a troca de informações, melhorem a produtividade e simplifiquem as operações.
No entanto, a demanda por novas integrações ultrapassa em muito a capacidade das organizações de criar essas integrações. De acordo com a Gartner, “70% dos projetos de transformação digital falham por falta de qualidade de integração”. [1]
Conectar aplicações e sistemas locais e aplicações nativas da nuvem em uma arquitetura altamente ajustada e coesivo de hardware e software pode ajudar de várias maneiras, incluindo as seguintes:
As equipes de integração de hoje precisam ter acesso a uma combinação de componentes que lhes permitam equilibrar os estilos de integração tradicional e moderno. Ao avaliar plataformas de integração, aqui estão os componentes mais importantes a serem considerados:
Tradicionalmente, as plataformas de integração eram criadas conectando os principais recursos de uma organização. Isso normalmente incluía software de API Management, recursos de mensagens e soluções de Enterprise Service Bus (ESB) de uma variedade de fornecedores.
No entanto, essa abordagem pode ser cara e complexa para iniciar internamente e pode não atender a todas as suas necessidades. Recursos ou funcionalidades podem ser duplicados em soluções de vários fornecedores, enquanto outros recursos podem ser deixados totalmente de fora da equação.
As plataformas de integração completas combinam todos os recursos de que você precisa em uma plataforma conteinerizada unificada. Elas também podem facilitar a ponte entre vários estilos de integração.
iPaaS, ou Plataforma de Integração como Serviço, é um pacote de ofertas baseadas na nuvem projetadas para conectar aplicações.pacote Assim como uma plataforma de integração tradicional, ele pode ajudar as organizações a executar e gerenciar a integração de sistemas. A iPaaS normalmente usa várias combinações de soluções locais e baseadas em nuvem que podem permitir que uma empresa migre de suas estruturas SOA e ESB para uma arquitetura de microsserviços.
Para saber mais sobre a Plataforma como Serviço (PaaS), leia “O que é PaaS?"
Se sua empresa está considerando uma plataforma de integração, recomendamos o IBM Cloud Pak for Integration. Com ele, você terá todos os recursos necessários para melhorar a velocidade e a qualidade da sua aplicação: API management, integração de aplicações, fluxo de eventos e muito mais.
No entanto, sabemos que a integração não tem uma abordagem única. Por isso, você poderá usar vários estilos de integração no IBM Cloud Pak for Integration, e todos eles estarão configurados para funcionarem juntos. Você obterá conectores inteligentes criados previamente e se beneficiará de recursos de automação, como integração de dados impulsionada por IA, processamento de linguagem natural (NLP) e ferramentas de pouco código.
Para saber mais sobre as soluções que a IBM oferece para atender às suas necessidades de integração, recomendamos que você visite nossa página soluções de integração em nuvem .
Ou, se você deseja fazer uma mudança completa na sua estratégia de integração, faça nossa Avaliação de Maturidade de Integração para obter recomendações para suas próximas etapas.
