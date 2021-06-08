Pense em uma plataforma de integração como um menu. Mas não um menu qualquer; na verdade, seu menu da Netflix, um hub que tem a funcionalidade do conteúdo que você deseja consumir. Claro, você poderia encontrar grande parte, se não toda, de sua programação preferida fazendo suas próprias pesquisas on-line. E a experiência de visualização não seria diferente. Mas o processo de encontrar esse conteúdo leva tempo e muita paciência. O menu oferece eficiência, conveniência e organização.

Em um sentido comercial, uma plataforma de integração oferece um valor semelhante. Ela foi projetado para atender às necessidades exclusivas dos seus usuários e reúne vários tipos de integrações em um só lugar. As equipes de TI ganham liberdade e flexibilidade para adotar recursos que lhes permitam agregar valor aos negócios de maneiras que atendam às expectativas dos clientes (e, com sorte, superem).

Esse é o poder de uma plataforma de integração — permitir que o todo seja maior do que a soma de suas partes.