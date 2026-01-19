Relatórios financeiros são o processo contábil que as empresas utilizam para comunicar dados financeiros a stakeholders externos e internos. O processo reúne dados como demonstrações de resultados, despesas, ativos, demonstrações financeiras e fluxo de caixa para mostrar o desempenho financeiro ao longo do tempo.
A equipe de planejamento e análise financeira (FP&A) de uma empresa utiliza relatórios financeiros para manter os dados contábeis organizados, acompanhar os passivos circulantes e apresentar uma visão clara de sua situação financeira. Os relatórios financeiros também são cruciais para projeções de rentabilidade, previsões financeiras e conformidade, independentemente do setor ou função.
As empresas estão integrando softwares de relatórios financeiros para melhorar a precisão por meio de análises em tempo real e permitir a tomada de decisão baseada em dados. Softwares que implementam tecnologias avançadas como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) podem automatizar processos e simplificar tarefas tediosas de geração de relatórios, além de armazenar informações financeiras com segurança.
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A elaboração de relatórios financeiros é um processo contábil fundamental para empresas de todos os portes. Um relatório financeiro, juntamente com seus componentes associados, fornece uma visão clara da integridade financeira da empresa.
Um objetivo fundamental para a geração de relatórios financeiros é ter documentação de todas as receitas/despesas ou o custo dos produtos vendidos que entram e saem de uma empresa.
Esse processo é necessário para o gerenciamento eficaz da dívida e ajuda os stakeholders na alocação orçamentária e nas decisões sobre gastos. O processo fornece à empresa a documentação necessária para rastrear passivos e ativos, ajudando a garantir transparência e precisão.
Dependendo do setor, as empresas têm diferentes requisitos de conformidade e leis. A maioria tem pelo menos um stakeholder que exige relatórios financeiros periódicos.
Empresas públicas devem cumprir os requisitos de arquivamento da Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Accounting Standards Board (FASB), Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) e requisitos de auditoria da Lei Sarbanes-Oxley (SOX). O Internal Revenue Service (IRS) exige legalmente relatórios financeiros e o não cumprimento pode levar a sérias consequências.
Os relatórios financeiros são fundamentais para o gerenciamento interno, como seguir as práticas de gestão de desempenho empresarial, medir os KPIs e calcular a remuneração dos funcionários. O processo promove a responsabilização e fornece dados em tempo real aos colaboradores da empresa que tomam decisões estratégicas.
Com um software moderno de relatórios financeiros, as empresas podem desenvolver modelos de dados, análises financeiras e modelagem financeira para ajudar a avaliar os níveis de atividade atuais e impulsionar um crescimento de longo prazo.
Um stakeholder em potencial, como um investidor ou parceiro, recorrerá aos relatórios financeiros de uma empresa para decidir se quer ou não fazer negócios com ela. Os relatórios financeiros são críticos para a empresa, pois são avaliados continuamente.
Uma empresa pode produzir uma infinidade de relatórios ou tipos de demonstrações financeiras (também conhecidos como divulgações financeiras) para compilar relatórios, cada um com sua própria finalidade. Eles são mais eficazes quando combinados em um pacote de relatórios ou usados internamente em dashboards.
O processo de elaboração de relatórios financeiros é um componente crucial para o sucesso de uma empresa. Embora os requisitos legais e a conformidade devam ser atendidos, os relatórios financeiros também oferecem os seguintes benefícios:
Por meio de processos de geração de relatórios financeiros, as empresas podem revelar padrões de receitas, despesas e lucratividade ao longo do tempo. Ao comparar períodos e analisar os principais índices financeiros e outras métricas, uma empresa pode identificar oportunidades emergentes e sinais de alerta precoces.
Esses insights ajudam os líderes a fazer previsões orçamentárias, antecipar mudanças no mercado e tomar decisões informadas com base em evidências e não em suposições.
Relatórios financeiros precisos mostram como os recursos migram através da organização. Os gerentes usam as informações para avaliar o desempenho financeiro da empresa, controlar os custos e alocar capital onde há os maiores retornos.
Os relatórios financeiros apoiam melhorias de processos e ajudam os tomadores de decisão a alinhar as operações diárias com as metas financeiras gerais.
Relatórios financeiros claros geram confiança e transparência com investidores, credores e fornecedores.
Com transparência sobre a integridade financeira e o risco de uma empresa, os stakeholders podem tomar decisões confiáveis. Relatórios consistentes também melhoram a comunicação, apoiam as negociações e fortalecem a colaboração de longo prazo.
Os relatórios financeiros rastreiam entradas e saídas de caixa em tempo real e em qualquer período do relatório.
A visibilidade da demonstração de fluxo de caixa ajuda as empresas a cumprir suas obrigações, planejar possíveis déficits e evitar crises de liquidez. Um monitoramento robusto do fluxo de caixa sustenta estratégias orçamentárias eficazes e mantém um crescimento sustentável ao longo do tempo.
Os requisitos para relatórios financeiros estão em constante mudança e dependem da empresa, se ela é pública ou privada. Os órgãos reguladores mais comuns são o Financial Accounting Standards Board, o International Accounting Standards Board e o Government Accounting Standards Board. Os padrões estão sempre mudando e sendo ajustados para garantir precisão e utilidade.
A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Internal Revenue Service (IRS) frequentemente atualizam suas regras para se alinharem às alterações dos órgãos reguladores e para refletirem o cenário econômico atual. Fora dos Estados Unidos, as empresas cumprem as normas do International Financial Reporting Standards (IFRS) estabelecidas pelo International Accounting Standards Board.
As empresas privadas têm menos obrigações de divulgação financeira externa, mas ainda são obrigadas a apresentar estimativas de impostos e declarações fiscais anuais ao IRS. As empresas privadas de menor porte enfrentarão necessidades específicas de relatórios financeiros, dependendo dos credores utilizados, mas devem sempre ter processos sólidos de gerenciamento financeiro em vigor.
A transparência é fundamental para as empresas privadas, e divulgar relatórios financeiros ou atividades de investimento voluntariamente pode ser uma tática de marketing usada para gerar interesse.
Em contrapartida, a SEC não só exige relatórios financeiros rigorosos das empresas de capital aberto, como também os monitora. Os requisitos de relatórios financeiros da SEC são longos, mas os mais comuns incluem o 10-Q trimestral, o 10-K anual e o 8-K para relatar eventos não programados. Existem muitos outros requisitos, dependendo da legislação e das circunstâncias.
Os relatórios financeiros podem ser usados de várias maneiras tanto para stakeholders internos quanto externos. Por meio de relatórios financeiros, uma empresa pode contar sua história e ajudar os investidores a entender sua integridade atual e sua avaliação de mercado.
Esse tipo de relatório financeiro comunica as informações financeiras de uma empresa aos stakeholders como forma de avaliar a integridade e a viabilidade geral da empresa. Alguns dos principais casos de uso incluem:
Os relatórios financeiros são fundamentais para a gestão interna e a análise de desempenho. Os casos de uso de relatórios financeiros internos variam de acordo com a empresa, mas todos buscam um objetivo comum de manter a agilidade e fortalecer as operações estratégicas:
Novas tecnologias impulsionadas por automação de processos de negócios e IA generativa em finanças estão mudando o processo tradicional de geração de relatórios financeiros. Essas ferramentas avançadas introduziram novos casos de uso para relatórios financeiros que demonstram eficiência e análise de dados avançada.
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