Operações de negócios

O que é relatório financeiro?

Publicado 19/01/2026
Uma mulher sentada em frente a dois monitores em uma mesa
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Relatórios financeiros, definição

Relatórios financeiros são o processo contábil que as empresas utilizam para comunicar dados financeiros a stakeholders externos e internos. O processo reúne dados como demonstrações de resultados, despesas, ativos, demonstrações financeiras e fluxo de caixa para mostrar o desempenho financeiro ao longo do tempo.

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A equipe de planejamento e análise financeira (FP&A) de uma empresa utiliza relatórios financeiros para manter os dados contábeis organizados, acompanhar os passivos circulantes e apresentar uma visão clara de sua situação financeira. Os relatórios financeiros também são cruciais para projeções de rentabilidade, previsões financeiras e conformidade, independentemente do setor ou função.

As empresas estão integrando softwares de relatórios financeiros para melhorar a precisão por meio de análises em tempo real e permitir a tomada de decisão baseada em dados. Softwares que implementam tecnologias avançadas como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) podem automatizar processos e simplificar tarefas tediosas de geração de relatórios, além de armazenar informações financeiras com segurança.

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Por que os relatórios financeiros são importantes?

A elaboração de relatórios financeiros é um processo contábil fundamental para empresas de todos os portes. Um relatório financeiro, juntamente com seus componentes associados, fornece uma visão clara da integridade financeira da empresa.

Controla receitas e despesas

Um objetivo fundamental para a geração de relatórios financeiros é ter documentação de todas as receitas/despesas ou o custo dos produtos vendidos que entram e saem de uma empresa.

Esse processo é necessário para o gerenciamento eficaz da dívida e ajuda os stakeholders na alocação orçamentária e nas decisões sobre gastos. O processo fornece à empresa a documentação necessária para rastrear passivos e ativos, ajudando a garantir transparência e precisão.

Atende aos requisitos de conformidade

Dependendo do setor, as empresas têm diferentes requisitos de conformidade e leis. A maioria tem pelo menos um stakeholder que exige relatórios financeiros periódicos.

Empresas públicas devem cumprir os requisitos de arquivamento da Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Accounting Standards Board (FASB), Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) e requisitos de auditoria da Lei Sarbanes-Oxley (SOX). O Internal Revenue Service (IRS) exige legalmente relatórios financeiros e o não cumprimento pode levar a sérias consequências.

Oferece suporte à análise financeira

Os relatórios financeiros são fundamentais para o gerenciamento interno, como seguir as práticas de gestão de desempenho empresarial, medir os KPIs e calcular a remuneração dos funcionários. O processo promove a responsabilização e fornece dados em tempo real aos colaboradores da empresa que tomam decisões estratégicas.

Com um software moderno de relatórios financeiros, as empresas podem desenvolver modelos de dados, análises financeiras e modelagem financeira para ajudar a avaliar os níveis de atividade atuais e impulsionar um crescimento de longo prazo.

Transmite segurança

Um stakeholder em potencial, como um investidor ou parceiro, recorrerá aos relatórios financeiros de uma empresa para decidir se quer ou não fazer negócios com ela. Os relatórios financeiros são críticos para a empresa, pois são avaliados continuamente.

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Tipos de relatórios financeiros

Uma empresa pode produzir uma infinidade de relatórios ou tipos de demonstrações financeiras (também conhecidos como divulgações financeiras) para compilar relatórios, cada um com sua própria finalidade. Eles são mais eficazes quando combinados em um pacote de relatórios ou usados internamente em dashboards.

  • Balanço patrimonial: o balanço patrimonial é uma demonstração financeira central usado para avaliar a posição financeira de uma empresa. Mostra o que uma empresa possui (ativos), o que deve (passivos) e o patrimônio líquido. Normalmente, uma empresa acompanha um balanço trimestralmente e ele pode ser incluído em relatórios anuais. O balanço patrimonial também oferece aos stakeholders uma avaliação em tempo real da situação financeira atual da empresa e pode ajudar a determinar seu patrimônio líquido.
  • Demonstração de resultados: uma demonstração de resultados, também conhecida como demonstração de lucros e perdas (P&L), mostra o desempenho de uma empresa ao apresentar receitas, despesas, lucro líquido, ganhos e perdas durante um período específico. A demonstração de resultados fornece insights valiosos sobre o desempenho e a gestão de uma empresa em relação aos seus concorrentes do setor.
  • Demonstração do fluxo de caixa: uma demonstração de fluxo de caixa é um resumo de como o dinheiro entra e sai de uma empresa em um período de tempo específico. A demonstração mostra onde o dinheiro é recebido e desembolsado por meio de atividades operacionais, atividades de financiamento e investimentos. A demonstração de fluxo de caixa é essencial para entender a integridade financeira de uma empresa e ajudar os possíveis investidores a avaliar a estabilidade geral da empresa.
  • Demonstração das mutações do patrimônio líquido: uma demonstração das mutações do patrimônio líquido, geralmente uma seção do balanço patrimonial de uma empresa, explica como o patrimônio dos acionistas evoluiu ao longo do tempo. É uma demonstração do patrimônio líquido ou dos lucros acumulados de uma empresa e informa as alterações no patrimônio líquido após o pagamento de todas as dívidas. Ajuda a indicar a integridade financeira e é usado por pessoas tanto externa quanto internamente.
  • Dashboard financeiro: um dashboard financeiro serve para fins de relatórios internos. O dashboard é uma ferramenta digital que exibe os dados financeiros de uma organização de forma legível. Os sistemas financeiros modernos se tornaram mais complexos, exigindo grandes quantidades de dados para organizar e manter. Um dashboard financeiro pode simplificar os dados por meio de tabelas e gráficos para ajudar os stakeholders a tomar decisões empresariais mais rápidas.
  • Dashboard do CFO: um dashboard do diretor financeiro (CFO) é um dashboard financeiro baseado na função, específico para as necessidades de um líder financeiro. O dashboard do CFO consolida dados financeiros chave e KPIs de todos os sistemas da empresa, como planejamento de recursos empresariais (ERP) e outros softwares contábeis. Os relatórios típicos podem incluir contas a receber, volume de negócios de contas a pagar e dados de folha de pagamento.

Benefícios dos relatórios financeiros

O processo de elaboração de relatórios financeiros é um componente crucial para o sucesso de uma empresa. Embora os requisitos legais e a conformidade devam ser atendidos, os relatórios financeiros também oferecem os seguintes benefícios:

Identificar tendências

Por meio de processos de geração de relatórios financeiros, as empresas podem revelar padrões de receitas, despesas e lucratividade ao longo do tempo. Ao comparar períodos e analisar os principais índices financeiros e outras métricas, uma empresa pode identificar oportunidades emergentes e sinais de alerta precoces.

Esses insights ajudam os líderes a fazer previsões orçamentárias, antecipar mudanças no mercado e tomar decisões informadas com base em evidências e não em suposições.
Otimizar as operações comerciais

Relatórios financeiros precisos mostram como os recursos migram através da organização. Os gerentes usam as informações para avaliar o desempenho financeiro da empresa, controlar os custos e alocar capital onde há os maiores retornos.

Os relatórios financeiros apoiam melhorias de processos e ajudam os tomadores de decisão a alinhar as operações diárias com as metas financeiras gerais.
Melhorar os relacionamentos com parceiros de negócios

Relatórios financeiros claros geram confiança e transparência com investidores, credores e fornecedores.

Com transparência sobre a integridade financeira e o risco de uma empresa, os stakeholders podem tomar decisões confiáveis. Relatórios consistentes também melhoram a comunicação, apoiam as negociações e fortalecem a colaboração de longo prazo.
Monitorar o fluxo de caixa

Os relatórios financeiros rastreiam entradas e saídas de caixa em tempo real e em qualquer período do relatório.

A visibilidade da demonstração de fluxo de caixa ajuda as empresas a cumprir suas obrigações, planejar possíveis déficits e evitar crises de liquidez. Um monitoramento robusto do fluxo de caixa sustenta estratégias orçamentárias eficazes e mantém um crescimento sustentável ao longo do tempo.

Requisitos dos relatórios financeiros

Os requisitos para relatórios financeiros estão em constante mudança e dependem da empresa, se ela é pública ou privada. Os órgãos reguladores mais comuns são o Financial Accounting Standards Board, o International Accounting Standards Board e o Government Accounting Standards Board. Os padrões estão sempre mudando e sendo ajustados para garantir precisão e utilidade.

A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Internal Revenue Service (IRS) frequentemente atualizam suas regras para se alinharem às alterações dos órgãos reguladores e para refletirem o cenário econômico atual. Fora dos Estados Unidos, as empresas cumprem as normas do International Financial Reporting Standards (IFRS) estabelecidas pelo International Accounting Standards Board.

As empresas privadas têm menos obrigações de divulgação financeira externa, mas ainda são obrigadas a apresentar estimativas de impostos e declarações fiscais anuais ao IRS. As empresas privadas de menor porte enfrentarão necessidades específicas de relatórios financeiros, dependendo dos credores utilizados, mas devem sempre ter processos sólidos de gerenciamento financeiro em vigor.

A transparência é fundamental para as empresas privadas, e divulgar relatórios financeiros ou atividades de investimento voluntariamente pode ser uma tática de marketing usada para gerar interesse.

Em contrapartida, a SEC não só exige relatórios financeiros rigorosos das empresas de capital aberto, como também os monitora. Os requisitos de relatórios financeiros da SEC são longos, mas os mais comuns incluem o 10-Q trimestral, o 10-K anual e o 8-K para relatar eventos não programados. Existem muitos outros requisitos, dependendo da legislação e das circunstâncias.

Casos de uso de relatórios financeiros

Os relatórios financeiros podem ser usados de várias maneiras tanto para stakeholders internos quanto externos. Por meio de relatórios financeiros, uma empresa pode contar sua história e ajudar os investidores a entender sua integridade atual e sua avaliação de mercado.

Relatórios externos

Esse tipo de relatório financeiro comunica as informações financeiras de uma empresa aos stakeholders como forma de avaliar a integridade e a viabilidade geral da empresa. Alguns dos principais casos de uso incluem:

  • Conformidade regulatória: uma empresa deve seguir as normas regulatórias definidas pela SEC e seguir diretrizes como US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) ou International Financial Reporting Standards (IFRS).
  • Investidores: as demonstrações financeiras são benéficas para os investidores atuais e potenciais que estão avaliando o desempenho de uma empresa.
  • Credores e instituições financeiras: um relatório financeiro é utilizado por bancos e outras instituições financeiras para avaliar o pedido de empréstimo e as linhas de crédito de uma empresa, bem como para verificar sua capacidade de crédito.
  • Parceiros de negócios: uma empresa que divulga relatórios financeiros proporciona transparência e constrói confiança com parceiros de negócios, como fornecedores, clientes e investidores.
  • Fusões e aquisições (M&A): ter relatórios financeiros claros é crucial durante atividades de M&A, pois os stakeholders estão avaliando um possível negócio.

Relatórios internos

Os relatórios financeiros são fundamentais para a gestão interna e a análise de desempenho. Os casos de uso de relatórios financeiros internos variam de acordo com a empresa, mas todos buscam um objetivo comum de manter a agilidade e fortalecer as operações estratégicas:

  • Análise de desempenho: a equipe de gestão interna de uma empresa pode usar relatórios para analisar a lucratividade por departamento ou linha de produto e medir os principais indicadores de desempenho (KPIs).
  • Fluxo de caixa: ao monitorar o fluxo de caixa de entrada e saída, uma empresa pode gerenciar sua liquidez e otimizar suas decisões de capital de giro, além de gerenciar dívidas.
  • Gerenciamento de riscos: a análise de relatórios financeiros pode ajudar as empresas a mitigar proativamente os possíveis riscos comerciais e monitorar os desafios do mercado.
  • Otimização operacional: relatórios financeiros ajudam as equipes a identificar tendências e detectar ineficiências nos negócios, levando a melhores decisões sobre expansão ou redução.

Relatórios orientados por IA

Novas tecnologias impulsionadas por automação de processos de negócios e IA generativa em finanças estão mudando o processo tradicional de geração de relatórios financeiros. Essas ferramentas avançadas introduziram novos casos de uso para relatórios financeiros que demonstram eficiência e análise de dados avançada.

  • Relatórios automatizados: a IA nas ferramentas de FP&A pode extrair grandes quantidades de dados de toda a organização e consolidá-los em uma plataforma segura, ajudando a garantir acompanhamento financeiro preciso e atualizações instantâneas.
  • Dashboards em tempo real: os softwares modernos de relatórios financeiros podem criar dashboards em tempo real com métricas em tempo real, incluindo visualizações imediatas do fluxo de caixa, receita e despesas.
  • Detecção de fraude aprimorada: modelos de aprendizado de máquina (ML) podem rastrear padrões de transações e sinalizar automaticamente atividades incomuns, levando a táticas e estratégias proativas de mitigação de fraudes.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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