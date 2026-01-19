Os requisitos para relatórios financeiros estão em constante mudança e dependem da empresa, se ela é pública ou privada. Os órgãos reguladores mais comuns são o Financial Accounting Standards Board, o International Accounting Standards Board e o Government Accounting Standards Board. Os padrões estão sempre mudando e sendo ajustados para garantir precisão e utilidade.

A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Internal Revenue Service (IRS) frequentemente atualizam suas regras para se alinharem às alterações dos órgãos reguladores e para refletirem o cenário econômico atual. Fora dos Estados Unidos, as empresas cumprem as normas do International Financial Reporting Standards (IFRS) estabelecidas pelo International Accounting Standards Board.

As empresas privadas têm menos obrigações de divulgação financeira externa, mas ainda são obrigadas a apresentar estimativas de impostos e declarações fiscais anuais ao IRS. As empresas privadas de menor porte enfrentarão necessidades específicas de relatórios financeiros, dependendo dos credores utilizados, mas devem sempre ter processos sólidos de gerenciamento financeiro em vigor.

A transparência é fundamental para as empresas privadas, e divulgar relatórios financeiros ou atividades de investimento voluntariamente pode ser uma tática de marketing usada para gerar interesse.

Em contrapartida, a SEC não só exige relatórios financeiros rigorosos das empresas de capital aberto, como também os monitora. Os requisitos de relatórios financeiros da SEC são longos, mas os mais comuns incluem o 10-Q trimestral, o 10-K anual e o 8-K para relatar eventos não programados. Existem muitos outros requisitos, dependendo da legislação e das circunstâncias.



