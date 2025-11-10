A IA em FP&A refere-se ao uso de inteligência artificial (IA) para transformar as práticas de planejamento e análise financeira (FP&A) e permitir que as equipes financeiras se tornem parceiras estratégicas de negócios.
Os métodos tradicionais de FP&A não serão mais suficientes. O cenário financeiro em constante evolução está voltando seu foco para a incorporação de IA em toda a disciplina de FP&A, com o objetivo de automatizar dados, aprimorar previsões e viabilizar a tomada de decisão estratégica em tempo real.
Em outra frente, as equipes de FP&A que utilizam IA para tarefas diárias e rotineiras podem redirecionar seu foco para trabalhos mais significativos. Essa abordagem é fundamental à medida que as demandas dos profissionais de finanças evoluem para uma atuação mais colaborativa e voltada para parcerias de negócios.
Embora historicamente os profissionais de FP&A tenham sido responsáveis por criar previsões e analisar dados históricos, o atual ambiente de volatilidade exige pessoas com visão de futuro e que abracem a transformação. As organizações financeiras já estão vendo o impacto que a adoção da IA pode ter em uma empresa.
Por exemplo, uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value (IBV) descobriu que organizações que implementaram a IA de ponta a ponta alcançaram um “retorno sobre o investimento (ROI) no quartil superior” em comparação com outras organizações. O processo incluiu uma estratégia de TI que integra IA, computação em nuvem e modernização de aplicativos.
As equipes de FP&A vêm utilizando ferramentas de IA, como aprendizado de máquina (ML) , há algum tempo, mas a adoção está lenta devido a problemas de qualidade de dados e à falta de conhecimento em IA. No entanto, o aumento da aplicação de IA generativa (por exemplo, ChatGPT da OpenAI e Copilot da Microsoft) está renovando o interesse na adoção de IA.
Essas ferramentas de IA generativa usam grandes modelos de linguagem (LLMs) e podem ser usadas para responder às perguntas dos solicitantes em linguagem natural. As soluções também podem analisar relatórios e fornecer insights sobre previsões financeiras sem a necessidade de programação ou uma formação em ciência de dados. Essas ferramentas podem reduzir a necessidade de análises demoradas de tendências históricas e do gerenciamento manual de planilhas do Excel.
Por meio de ML, processamento de linguagem natural (PLN), e análise preditiva de dados, esses algoritmos avançados podem eliminar de forma rápida grandes volumes de conjuntos de dados financeiros e operacionais. Este processo proporciona aos líderes financeiros, como os CFOs, insights mais inteligente e aprofundados que impulsionam uma tomada de decisão informada.
Atualmente, muitas organizações estão implementando IA e experimentando as ferramentas. No entanto, sem um plano adequado para a transformação orientada por IA, as equipes de FP&A enfrentam uma adoção limitada. É fundamental que os líderes financeiros se envolvam ativamente no processo de análise e reduzam os silos entre unidades de negócios desde o início para formar parcerias significativas.
O uso da IA está mudando processos inteiros de FP&A e possibilitando a criação de dashboards em tempo real que permitem que as equipes sejam multifuncionais e se beneficiem dessas novas tecnologias. Outros casos de uso importantes de IA em FP&A podem ser encontrados em diversas funções financeiras.
Os recursos de IA estão ajudando o FP&A a transformar modelos de previsão e funções de planejamento isoladas em insights práticos. O predictive forecasting impulsionado por IA analisa dados financeiros em um nível granular, encontrando insights que um modelo tradicional de FP&A não conseguiria revelar.
Algoritmos de ML são a espinha dorsal desta aplicação e devem ser treinados com sinais internos e externos para ajudar a garantir a precisão da previsão. Ao contrário dos modelos estáticos, a IA aprende com cada novo ponto de dados.
Se um evento global ou mudança de mercado alterar os resultados previsíveis, a previsão se adapta automaticamente. Este é um exemplo da análise preditiva de dados em ação. Em vez de se basear apenas nas vendas anteriores para projetar o desempenho futuro, os modelos de IA podem levar em consideração aspectos como tendências macroeconômicas, sazonalidade e sentimento do cliente.
Um passo além da previsão é a simulação de cenários. A IA está sendo usada para gerar cenários multivariáveis que refletem diferentes resultados comerciais. Ao simular situações hipotéticas, a solução de IA ajuda as organizações a avaliar os possíveis resultados.
Esses modelos são usados para simular cenários como mudanças nas demandas, mudanças nas taxas de juros ou interrupções na cadeia de suprimentos. Depois de gerar os cenários, a solução de IA também passa a recomendar as melhores ações e avalia os possíveis resultados. Antes utilizada apenas como ferramenta de apoio, a IA agora é uma facilitadora de mudanças, planejamento estratégico e melhor gerenciamento de riscos.
Com sistemas de IA, as equipes de FP&A podem identificar transações incomuns por meio da detecção de anomalias e análise de variância. Os algoritmos são treinados para aprender padrões normais de comportamento financeiro e sinalizar desvios dos resultados esperados. Isso permite que as equipes de FP&A investiguem os problemas com mais rapidez e mantenham a integridade financeira.
Além disso, o PLN pode transformar grandes conjuntos de dados em narrativas compreensíveis, ajudando os profissionais de finanças a comunicarem insights claramente para executivos e stakeholders. Essa abordagem simplifica a geração de relatórios e fornece informações valiosas que podem impactar decisões financeiras fundamentais.
A IA está transformando os fluxos de trabalho das equipes de FP&A ao reduzir tarefas repetitivas e a carga de trabalho manual. Alguns dos ganhos de produtividade mais comuns se enquadram em quatro áreas, de acordo com uma pesquisa sobre tendências de FP&A da Ernst & Young:
As ferramentas de IA estão sendo usadas nessas quatro áreas para ampliar os resultados e oferecer mais tempo ao trabalhador humano. Em vez de se dedicarem à árdua tarefa de elaborar orçamentos meticulosos linha por linha, as equipes agora estão usando IA. Isso ajuda os profissionais a estabelecer valores orçamentários e os assistentes de IA a executar tarefas, como agendar reuniões e elaborar pautas.
O papel da IA em FP&A não está impactando apenas os fluxos de trabalho. Isso está remodelando todo o processo e como ele funciona. Os papéis nas equipes de FP&A estão mudando, mesmo no nível mais alto, e os recursos que historicamente não eram considerados estão se tornando altamente valorizados.
O ambiente de negócios de FP&A orientado por IA está mudando, assim como as funções da equipe. O que antes era um modelo analítico agora é uma abordagem mais multifuncional. As equipes valorizam as habilidades técnicas e as habilidades interpessoais que podem simultaneamente gerenciar a nova tecnologia e também ter uma visão geral de como as ferramentas de IA se encaixam nos objetivos da organização.
Isso é especialmente verdadeiro na função de CFO. Tradicionalmente, espera-se que esses profissionais relatem atividades passadas e expliquem a estratégia em alto nível. Agora, espera-se que sejam mais granulares e orientados para os detalhes, enquanto impulsionem a inovação. É aqui que as ferramentas de IA generativa entram em ação e oferecem às equipes financeiras e CFOs uma nova ferramenta para lidar com essa situação complexa.
A IA em FP&A está mudando fundamentalmente as capacidades e habilidades exigidas dos profissionais de finanças, à medida que eles são chamados para se tornarem membros de equipes mais ágeis e multifacetados.
Olhando para trás, as funções de FP&A tradicionalmente tinham uma ênfase maior na coleta manual de dados, modelagem de planilhas para relatórios financeiros e análise de tendências históricas. Agora, a ênfase está nos membros da equipe que entendem a tecnologia que estão usando e que conseguem colaborar efetivamente com as ferramentas de IA. Esses indivíduos devem trabalhar juntos, permanecer abertos à adoção de novas soluções e focar no objetivo compartilhado de simplificar o processo de tomada de decisão e, ao mesmo tempo, gerar insights detalhados.
Com a IA, o FP&A pode agora incorporar dados de sustentabilidade diretamente nas análises e previsões financeiras. Tradicionalmente, métricas de sustentabilidade, como emissões de carbono ou uso de energia, eram monitoradas separadamente do desempenho financeiro. Esse método dificultava que as equipes de FP&A vinculassem as metas ambientais ou sociais aos resultados dos negócios.
A análise orientada por IA pode processar grandes quantidades de dados ambientais, sociais e de governança (ESG) de diversas fontes. Esse tipo de análise de dados ajuda as equipes de FP&A a identificar padrões e correlações entre práticas sustentáveis e resultados financeiros.
A implementação da IA no FP&A requer uma abordagem estruturada que combine uma direção clara de liderança, bases de dados sólidas e melhoria contínua. Para garantir o sucesso, as equipes FP&A devem seguir um roteiro estratégico que alinhe a tecnologia com as metas de negócios e prepare as equipes para se adaptarem com eficácia. As cinco etapas a seguir descrevem um caminho prático para uma integração bem-sucedida de IA no FP&A:
Executivos e equipes de FP&A não podem mais trabalhar em silos. O futuro do FP&A está na capacidade da organização de priorizar um método holístico de trabalho. Deepak Joshi, Finance and Supply Chain Transformation Leader da IBM Consulting, sugere que há uma mudança em direção a uma abordagem de planejamento integrado de negócios. Nesse processo, diferentes partes de uma organização trabalham juntas para criar um plano unificado para o desempenho dos negócios.
"A área de FP&A está em uma posição única para liderar essa transformação, promovendo a colaboração multifuncional", diz Joshi. "Ao quebrar silos de dados e incentivar a transparência, o FP&A permite que diferentes departamentos trabalhem juntos em direção a metas de negócios compartilhadas."
Para que as organizações de FP&A atendam às necessidades do futuro, elas precisam se reposicionar de uma função reativa para uma motivação proativa de inovação e curiosidade. Integrar essas tecnologias pode ser uma tarefa difícil. Mas se a Landmark Retail, uma das maiores varejistas multicanal do Oriente Médio e Norte da África (MENA), Índia e Sudeste Asiático (SEA), conseguiu maximizar sua eficiência, outras equipes de FP&A também conseguem.
Com presença em vários países e regiões e operando com várias marcas, a Landmark Retail buscava consolidar seus dados e tornar seu processo orçamentário mais eficiente.
A varejista recorreu ao IBM Planning Analytics, que conseguiu produzir uma prova de conceito bem-sucedida em 8 a 10 semanas e ajudá-la a alcançar um processo de orçamento notavelmente simplificado e eficiente. A Landmark Retail é apenas um exemplo de como as equipes de FP&A conseguem implementar soluções de IA que podem produzir dados financeiros imediatos e previsões orientadas por IA.
