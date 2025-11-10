Os métodos tradicionais de FP&A não serão mais suficientes. O cenário financeiro em constante evolução está voltando seu foco para a incorporação de IA em toda a disciplina de FP&A, com o objetivo de automatizar dados, aprimorar previsões e viabilizar a tomada de decisão estratégica em tempo real.

Em outra frente, as equipes de FP&A que utilizam IA para tarefas diárias e rotineiras podem redirecionar seu foco para trabalhos mais significativos. Essa abordagem é fundamental à medida que as demandas dos profissionais de finanças evoluem para uma atuação mais colaborativa e voltada para parcerias de negócios.

Embora historicamente os profissionais de FP&A tenham sido responsáveis por criar previsões e analisar dados históricos, o atual ambiente de volatilidade exige pessoas com visão de futuro e que abracem a transformação. As organizações financeiras já estão vendo o impacto que a adoção da IA pode ter em uma empresa.

Por exemplo, uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value (IBV) descobriu que organizações que implementaram a IA de ponta a ponta alcançaram um “retorno sobre o investimento (ROI) no quartil superior” em comparação com outras organizações. O processo incluiu uma estratégia de TI que integra IA, computação em nuvem e modernização de aplicativos.