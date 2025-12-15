O que é gerenciamento financeiro?

O gerenciamento financeiro engloba tudo o que afeta a integridade financeira e a sustentabilidade da organização. Inclui monitoramento diário do fluxo de caixa, orientação de decisões de geração de relatórios financeiros e tudo o mais.

A maioria das grandes organizações dedicará uma equipe financeira inteira, liderada por um diretor financeiro (CFO), chefe de finanças ou alguém com um cargo semelhante, para gerenciar todas as responsabilidades financeiras.

As organizações modernas estão recorrendo a tecnologias novas e emergentes, como inteligência artificial (IA), em planejamento e análise financeira (FP&A), e automação financeira, para receber insights em tempo real sobre o desempenho financeiro. Essas organizações também estão usando software de contabilidade e plataformas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para otimizar as funções financeiras em um sistema de gerenciamento financeiro.

De acordo com uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value, 53% dos executivos já empregam automação em análises financeiras e geração de relatórios gerenciais.

Por meio de tecnologias mais avançadas, como a IA agêntica, agentes de IA especializados em modelagem financeira podem analisar dados históricos para construir modelos preditivos, permitindo previsões de resultados mais precisas. Esses avanços não só melhoram a precisão do forecasting, mas também liberam os profissionais de finanças e CFOs para se concentrarem na mitigação de riscos financeiros e incertezas de previsão.