O que é gerenciamento financeiro?

O gerenciamento financeiro refere-se ao framework que uma organização e seus líderes financeiros usam para orientar a alocação de recursos, as decisões de investimento e a eficiência operacional. O gerenciamento da rentabilidade, o forecasting orçamentário e a tomada de decisão estratégica são os processos que compõem o gerenciamento financeiro de uma organização.
O gerenciamento financeiro engloba tudo o que afeta a integridade financeira e a sustentabilidade da organização. Inclui monitoramento diário do fluxo de caixa, orientação de decisões de geração de relatórios financeiros e tudo o mais.
A maioria das grandes organizações dedicará uma equipe financeira inteira, liderada por um diretor financeiro (CFO), chefe de finanças ou alguém com um cargo semelhante, para gerenciar todas as responsabilidades financeiras.
As organizações modernas estão recorrendo a tecnologias novas e emergentes, como inteligência artificial (IA), em planejamento e análise financeira (FP&A), e automação financeira, para receber insights em tempo real sobre o desempenho financeiro. Essas organizações também estão usando software de contabilidade e plataformas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para otimizar as funções financeiras em um sistema de gerenciamento financeiro.
De acordo com uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value, 53% dos executivos já empregam automação em análises financeiras e geração de relatórios gerenciais.
Por meio de tecnologias mais avançadas, como a IA agêntica, agentes de IA especializados em modelagem financeira podem analisar dados históricos para construir modelos preditivos, permitindo previsões de resultados mais precisas. Esses avanços não só melhoram a precisão do forecasting, mas também liberam os profissionais de finanças e CFOs para se concentrarem na mitigação de riscos financeiros e incertezas de previsão.
O gerenciamento financeiro afeta diretamente quase todos os aspectos do desempenho e da estratégia orçamentária geral de uma organização. Não se limita a manter os livros e os balanços patrimoniais. O objetivo do gerenciamento financeiro é ajudar as organizações a alcançar seus objetivos. Esses objetivos podem incluir monitorar a liquidez e o fluxo de caixa, maximizar os lucros e desenvolver cenários financeiros.
O gerente financeiro provavelmente tem experiência como analista financeiro e normalmente faz parte de uma equipe de profissionais da área financeira. Embora organizações menores possam contar com uma equipe mais limitada, geralmente há pelo menos um gerente financeiro dedicado para liderar a estratégia de capital e gerenciar os relacionamentos financeiros.
Às vezes, uma organização pode usar uma abordagem de gerenciamento de desempenho de negócios (BPM) para gerenciar e monitorar o desempenho de negócios juntamente com o desempenho financeiro.
Aqui estão as quatro responsabilidades principais de uma equipe de gerenciamento financeiro:
O gerenciamento financeiro influencia todos os aspectos de uma organização. Cada departamento ganha com uma abordagem direcionada apoiada por conhecimento especializado.
Embora muitas áreas de gerenciamento financeiro se sobreponham, é importante entender o foco individual de cada uma. As principais áreas do gerenciamento financeiro incluem:
O gerenciamento financeiro é crítico porque mantém uma organização honesta sobre como suas metas financeiras se alinham com o dinheiro que entra e que sai do negócio. As equipes de gerenciamento financeiro lidam com os problemas mais críticos que uma organização pode enfrentar (às vezes fora de seu controle) e criam um plano de contingência para lidar com esses cenários.
O gerenciamento financeiro e o software de gerenciamento financeiro também podem ajudar as organizações a criar sistemas para gerenciar dinheiro e impulsionar o crescimento a longo prazo. A nova era do gerenciamento financeiro usa até mesmo o poder da IA generativa (IA gen) por meio do gerenciamento financeiro na nuvem.
Os modelos de IA generativa analisam tendências de mercado e indicadores econômicos em tempo real e vão além da automação para fornecer insights imediatos baseados em dados. Os CFOs são alimentados com conhecimento e dados para entender quais apostas têm maior probabilidade de se transformar em resultados.
Ao usar a IA generativa, os CFOs e suas equipes entendem quais apostas têm maior probabilidade de se transformar em resultados. Mas o sucesso depende da rapidez com que o setor financeiro pode transformar dados em insights praticáveis.
De acordo com uma pesquisa do IBM Institute for Business Value, a maior parte do valor comercial derivado do uso de FinOps ou gerenciamento financeiro para investimentos baseados na nuvem na transformação digital provém da inovação e da melhoria da resiliência. O relatório também mostra que organizações que usam modelos de FinOps impulsionados por IA relatam economia de custos superior a 20%.
Um gerenciamento financeiro eficaz está em evolução e requer planejamento estratégico para levar uma organização para uma posição proativa e lucrativa.
O gerenciamento financeiro é tipicamente dividido em diferentes categorias de decisão, dependendo de onde as organizações estão procurando investir recursos e como financiar as operações. As categorias estão interconectadas, mas representam como as escolhas financeiras individuais afetam uma posição financeira mais ampla.
O gerenciamento de capital de giro pode garantir que as organizações tenham ativos de curto prazo suficientes para cumprir as obrigações de curto prazo, gerenciando caixa, estoques, contas a receber e a pagar. Os gerentes financeiros são responsáveis por ajustar as políticas e os procedimentos para melhorar a eficiência e reduzir a tensão financeira.
Exemplo: uma empresa de fabricação de médio porte está buscando avaliar seu capital de giro para melhorar a liquidez e reduzir os custos de financiamento. A primeira coisa que a equipe financeira faz é analisar o ciclo de conversão de caixa (CCC). Ela acham que os dias de inventário são muito altos. Para lidar com esse problema, os gerentes financeiros implementam uma nova abordagem de estoque para entregar mais rápido e reduzir o excesso de estoque.
O orçamento de capital é um processo de gerenciamento financeiro usado para analisar e priorizar projetos de grande escala. Essas iniciativas são as que exigem financiamento significativo e devem ser avaliadas antes de avançar. O objetivo do processo é fornecer um framework e uma avaliação baseada em dados sobre a melhor maneira de usar o capital da organização dentro dos limites do projeto proposto.
Exemplo: uma empresa de varejo está avaliando se deve investir em um novo depósito. A equipe financeira estima quanto o projeto custará e calcula métricas financeiras, como valor presente líquido (NPV) e taxa interna de retorno (IRR). Após a conclusão dessas análises, a empresa aprova o investimento em armazéns ou opta por repassar, dependendo dos custos projetados.
Esse tipo de gerenciamento financeiro refere-se ao uso de dívidas e ações para financiar os ativos e as operações de uma organização. Por exemplo, se as taxas de juros estiverem baixas, às vezes contrair dívidas é a melhor abordagem. Separadamente, uma organização pode considerar fundos de private equity, vendendo ativos ou, às vezes, vendendo capital próprio.
Exemplo: uma empresa de tecnologia está buscando expandir suas operações e precisa decidir como financiar o crescimento. A administração financeira analisa sua estrutura de capital e considera o uso de uma combinação de dívida e capital próprio.
A empresa pode considerar a emissão de capital na forma de títulos de longo prazo para aproveitar as taxas de juros baixas, oferecendo benefícios de juros dedutíveis nos impostos. A empresa também pode levantar recursos emitindo novas ações. Essa abordagem equilibrada mantém o coeficiente de endividamento da empresa em um nível administrável.
O varejista omnicanal Landmark Retail é um exemplo real de como uma solução de gerenciamento financeiro pode revolucionar o processo orçamentário de uma organização.
Como um dos maiores varejistas do Oriente Médio e Norte da África (MENA), Índia e Sudeste Asiático (SEA), a empresa evoluiu para uma potência de 2.200 lojas em 21 países.
Devido ao seu crescimento, a equipe de planejamento e análise financeira da Landmark Retail estava enfrentando desafios ao tentar gerenciar vários processos financeiros. A empresa recorreu ao IBM Planning Analytics para otimizar o processo orçamentário
"Com essa ferramenta, a Landmark Retail conseguiu aprimorar sua análise de dados de negócios e obter perspectivas perspicazes que muitas vezes são negligenciadas ao usar métodos tradicionais de orçamento baseados em planilhas. A ferramenta facilitou sem esforço o orçamento em uma abordagem de base zero, economizando tempo e esforço significativos, pois possuía todos os dados históricos necessários", de acordo com Gopal Chandak, Líder de FP&A da Landmark.
A empresa passou por uma transformação excepcional, resultando em uma redução de 75% no tempo gasto pelos funcionários, acrescentou Chandak. Ela também melhorou a governança e a transparência abrangendo diferentes marcas e países, liberando os funcionários para análises de negócios mais estratégicas.
A Landmark Retail é apenas um exemplo da importância das soluções e processos de gerenciamento financeiro e do impacto que eles podem ter na forma como uma organização administra suas finanças.
