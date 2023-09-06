Assim como o treinamento de maratona requer meses de preparação, elaborar um orçamento envolve muita coleta de dados, análise de métricas, alocação de recursos e colaboração. Aqui estão alguns fatores orçamentários por trás do longo processo orçamentário:

Gerenciamento de dados

De relatórios de vendas históricas a gráficos de receitas projetadas, a coleta de dados financeiros passados, presentes e futuros é demorada. Esses dados nos ajudam a entender as tendências anteriores e são vitais para a elaboração de um orçamento realista.

Uso de planilhas

Embora existam outros formatos, muitas organizações ainda usam planilhas para fazer orçamentos. Elas são flexíveis, mas podem causar erros, especialmente com grandes conjuntos de dados ou várias pessoas fazendo edições. Os esforços colaborativos muitas vezes levam a problemas de controle de versão, retardando o processo.

Colaboração e avaliações

Trabalhar com vários departamentos para alinhar seus objetivos com os da empresa exige trabalho em equipe. O primeiro projeto do orçamento passa então por muitas avaliações. Ele requer hierarquias de aprovação e ajustes com base no feedback da liderança de alto nível. Isso resulta em ciclos de avaliações exaustivos.

Fatores externos e dinâmicas complexas

Os orçamentos devem considerar mudanças de mercado incertas e ter planos de backup. Negociações e modelos financeiros complicados acrescentam profundidade e tempo ao processo orçamentário.