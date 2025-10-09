O que é gerenciamento financeiro na nuvem?

Embora as organizações possam usar o CFM para reduzir os custos da nuvem, a estratégia também promove maior capacidade de inovação, maior segurança e resiliência, maior velocidade de entrada no mercado e muito mais.

Até 2027, estima-se que 90% das empresas usarão um ambiente de nuvem híbrida (uma infraestrutura de TI unificada que combina serviços e componentes públicos, privados e locais), de acordo com a Gartner. Essa abordagem oferece às equipes a flexibilidade de provisionar e escalar recursos sob demanda, acelerando fluxos de trabalho e promovendo independência. Por exemplo, os departamentos podem adicionar ou eliminar serviços com apenas alguns cliques.

Mas ambientes de nuvem complexos também tornam os gastos e as operações mais difíceis de rastrear, o que pode levar a custos descontrolados, lacunas de segurança, dificuldades de incompatibilidade e outros problemas. As faturas mensais de nuvem de algumas grandes empresas agora contêm centenas de milhões de itens de linha, o suficiente para estourar uma plataforma tradicional de planilhas.

Sem uma estratégia abrangente para analisar essas métricas, as empresas podem ter dificuldades para tomar decisões econômicas. Por exemplo, se não houver mecanismos de transparência de custos em vigor, uma organização pode não conseguir encontrar a origem de um pico de uso incomum, resultando em um processo de solução de problemas caro e demorado.

As ineficiências da nuvem são um problema crescente: a Gartner prevê que os gastos globais com nuvem pública atingirão US$ 723,4 bilhões em 2025, marcando um salto aproximado de 21% em relação a 2024. Enquanto isso, as organizações relatam que cerca de 24% de seus gastos com software em nuvem acabam sendo desperdiçados, reduzindo os orçamentos de inovação, infraestrutura e segurança.

O CFM visa reduzir esses riscos com estratégias robustas de governança e supervisão (como monitoramento e imposição centralizados, frameworks de responsabilidade financeira e alertas automatizados) e, ao mesmo tempo, aproveitar a natureza dinâmica e adaptável dos ambientes híbridos e multinuvem modernos. O framework também incentiva a colaboração entre TI, finanças e operações, ajudando a garantir que cada departamento esteja alinhado em torno de um conjunto compartilhado de resultados comerciais e metas financeiras.

As estratégias de CFM permitem que as organizações prevejam como novas iniciativas ou programas podem afetar o uso da nuvem com antecedência, em vez de se esforçar para responder após o fato. Com uma compreensão clara de como seu ambiente de nuvem opera, as equipes podem tomar decisões informadas — escalando recursos proativamente, gerenciando custos e respondendo a erros com maior agilidade e confiança.