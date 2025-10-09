O que é gerenciamento financeiro na nuvem?

Embora as organizações possam usar o CFM para reduzir os custos da nuvem, a estratégia também promove maior capacidade de inovação, maior segurança e resiliência, maior velocidade de entrada no mercado e muito mais.
Até 2027, estima-se que 90% das empresas usarão um ambiente de nuvem híbrida (uma infraestrutura de TI unificada que combina serviços e componentes públicos, privados e locais), de acordo com a Gartner. Essa abordagem oferece às equipes a flexibilidade de provisionar e escalar recursos sob demanda, acelerando fluxos de trabalho e promovendo independência. Por exemplo, os departamentos podem adicionar ou eliminar serviços com apenas alguns cliques.
Mas ambientes de nuvem complexos também tornam os gastos e as operações mais difíceis de rastrear, o que pode levar a custos descontrolados, lacunas de segurança, dificuldades de incompatibilidade e outros problemas. As faturas mensais de nuvem de algumas grandes empresas agora contêm centenas de milhões de itens de linha, o suficiente para estourar uma plataforma tradicional de planilhas.
Sem uma estratégia abrangente para analisar essas métricas, as empresas podem ter dificuldades para tomar decisões econômicas. Por exemplo, se não houver mecanismos de transparência de custos em vigor, uma organização pode não conseguir encontrar a origem de um pico de uso incomum, resultando em um processo de solução de problemas caro e demorado.
As ineficiências da nuvem são um problema crescente: a Gartner prevê que os gastos globais com nuvem pública atingirão US$ 723,4 bilhões em 2025, marcando um salto aproximado de 21% em relação a 2024. Enquanto isso, as organizações relatam que cerca de 24% de seus gastos com software em nuvem acabam sendo desperdiçados, reduzindo os orçamentos de inovação, infraestrutura e segurança.
O CFM visa reduzir esses riscos com estratégias robustas de governança e supervisão (como monitoramento e imposição centralizados, frameworks de responsabilidade financeira e alertas automatizados) e, ao mesmo tempo, aproveitar a natureza dinâmica e adaptável dos ambientes híbridos e multinuvem modernos. O framework também incentiva a colaboração entre TI, finanças e operações, ajudando a garantir que cada departamento esteja alinhado em torno de um conjunto compartilhado de resultados comerciais e metas financeiras.
As estratégias de CFM permitem que as organizações prevejam como novas iniciativas ou programas podem afetar o uso da nuvem com antecedência, em vez de se esforçar para responder após o fato. Com uma compreensão clara de como seu ambiente de nuvem opera, as equipes podem tomar decisões informadas — escalando recursos proativamente, gerenciando custos e respondendo a erros com maior agilidade e confiança.
O gerenciamento de custos de nuvem é uma estratégia tradicional preocupada principalmente em gerenciar e reduzir os gastos na nuvem. Ele prioriza a visibilidade e a geração de relatórios de custos, a marcação de recursos e os métodos de alocação de custos, como chargeback e showback, para dar às organizações uma visão abrangente de seus gastos com a nuvem. No entanto, ele não se concentra fortemente nas mudanças culturais em toda a empresa. Um termo relacionado, otimização de custos de nuvem, refere-se às ações que uma empresa adota em resposta à sua estratégia de gerenciamento de custos de nuvem.
Desenvolvido com base no gerenciamento de custos na nuvem, o CFM tem um escopo mais amplo e é mais resiliente às complexidades dos ambientes multinuvem e híbridos. Em vez de reagir às contas da nuvem, a CFM prevê o uso da nuvem com forecasting, modelagem estatística e outras técnicas. Embora reduzir os gastos com a nuvem possa ser um objetivo, o CFM também se concentra em maximizar o valor de negócios, melhorar a responsabilidade e promover a comunicação entre equipes. Muitas empresas adotam um framework de CFM durante o processo de migração para a nuvem, quando uma organização migra seus dados e serviços de um data center local para a nuvem, ou como parte de uma estratégia de transformação digital em toda a organização.
Uma terceira abordagem chamada operações financeiras (FinOps) compartilha sobreposição significativa com o CFM. O FinOps pode ser considerado como uma variante moderna do CFM que coloca tanta ênfase no alinhamento da cultura da empresa em torno de práticas eficientes quanto nos aspectos técnicos das operações na nuvem. O FinOps em si é inspirado no DevOps: da mesma forma que o DevOps revolucionou o desenvolvimento de software ao quebrar silos e aumentar a agilidade, o FinOps busca maximizar o valor de negócios da nuvem ao reunir profissionais de tecnologia, negócios e finanças em um conjunto compartilhado de processos.
Outra distinção é que, enquanto o CFM deriva de várias perspectivas e filosofias de gerenciamento, as melhores práticas de FinOps são padronizadas e promovidas por meio da FinOps Foundation, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2019. A organização usa um modelo de maturidade para avaliar o progresso das empresas na adoção dos princípios de FinOps, com benchmarks e orientações sobre como migrar em cada estágio. No entanto, à medida que a adoção da nuvem se torna mais onipresente entre as grandes empresas, os líderes de TI usam cada vez mais os termos FinOps e CFM de forma intercambiável, apesar de diferenças sutis.
Os frameworks de gerenciamento financeiro na nuvem dependem de múltiplas estratégias para rastrear despesas na nuvem, identificar padrões de uso, maximizar retornos sobre investimentos e prever cenários futuros.
As estratégias de CFM visam conscientizar as empresas sobre os mecanismos que geram custos e mantê-los sob controle de forma proativa. As ferramentas de visibilidade promovem a responsabilidade, tornando mais fácil para as equipes rastrear se estão atingindo as metas de uso e gastos. Por exemplo, se elas gastarem mais durante um determinado trimestre, poderão identificar rapidamente quais serviços ou recursos são responsáveis.
As empresas contam com diversas ferramentas e métodos para rastrear e gerenciar custos:
Depois que as organizações obtêm uma visão abrangente de seu uso de recursos, elas podem recorrer a ferramentas de gerenciamento de custos e modelos de preços para equilibrar a economia com o desempenho e a escalabilidade.
No contexto do CFM, o processo de adequação envolve ajustar a escala e o tipo de recursos fixos na nuvem (como espaço de armazenamento, limites de computação, instâncias de bancos de dados ou componentes de rede) disponíveis para os stakeholders para corresponder às suas cargas de trabalho. Ao analisar tendências de uso históricas, as equipes podem limitar o risco de superprovisionamento ou subprovisionamento involuntário de recursos.
As empresas podem usar a automação para escalar o tamanho e o número de recursos disponíveis em tempo real usando métricas que analisam padrões de demanda e cargas de trabalho. Isso ajuda a garantir que as equipes ou os clientes não estejam lutando por recursos durante a conclusão dos projetos. Ao mesmo tempo, reduz gastos desnecessários ao cortar recursos que não estão mais em uso.
Alguns provedores de nuvem oferecem planos de poupança que permitem que as empresas comprem uma determinada quantidade de recursos durante um determinado período (geralmente de um a três anos) com um desconto significativo. Se implementados com cuidado, os planos de poupança podem reduzir as despesas gerais com a nuvem, limitando a dependência de uso sob demanda mais caro.
Instâncias reservadas são como planos de poupança, exceto que se aplicam a instâncias (configurações de servidores) em vez de uso de computação por hora. Essa abordagem é menos flexível do que os planos de poupança e, por isso, é ideal para cenários de uso previsíveis e estáveis.
As empresas podem reivindicar a capacidade restante de um provedor de nuvem com um grande desconto por meio de instâncias pontuais. Essa opção traz riscos porque os provedores podem redirecionar a computação para outros clientes com pouco aviso prévio, causando interrupções inesperadas nos serviços. Como resultado, essa abordagem é melhor para tarefas tolerantes a falhas, como processamento em lote e análise de big data.
As empresas podem melhorar a eficiência de custos escalando os recursos de acordo com um horário, data ou local específico. Por exemplo, um site de comércio eletrônico pode aumentar a capacidade dos servidores nos Estados Unidos durante um feriado local para acomodar um ingresso de tráfego de clientes.
Responsabilizar as equipes por seus próprios custos de nuvem pode motivá-las a trabalhar com mais eficiência e priorizar a sustentabilidade. Uma estratégia de showback envia às equipes faturas com um relato detalhado dos recursos de nuvem que elas usaram. O chargeback vai um passo além, ao exigir que as equipes paguem essas contas com seus próprios fundos.
Uma infraestrutura de nuvem excessivamente complexa pode introduzir ineficiências e redundâncias, dificultando o planejamento preciso da capacidade. Por exemplo, programas retirados de serviço podem desviar recursos de projetos atuais muito depois de terem sido desativados.
Para reduzir o desperdício, as empresas podem usar ferramentas de detecção de anomalias, muitas vezes impulsionadas por aprendizado de máquina, para ajudar a identificar sinais de desperdício.
Muitas organizações não se preocupam apenas com os gastos com a nuvem no momento; elas também querem se preparar para cenários futuros. Forecasting implica estudar o uso da nuvem nos meses anteriores, isolar os fatores que contribuem ou prejudicam as metas de negócios e otimizar o orçamento e a infraestrutura para acomodar cenários futuros.
Para levar em conta incertezas, como condições de mercado ou interrupções em todo o setor, as empresas podem simular vários resultados e coordenar planos de contingência para cada um. Modelos preditivos também podem prever o custo de novas cargas de trabalho líquidas, para que as organizações possam se preparar para futuras mudanças de serviço desencadeadas por novos investimentos na nuvem.
Frameworks de CFM eficazes geralmente incorporam proteções e estratégias abrangentes, para que as equipes possam agir de forma independente, mantendo os objetivos de negócios principais. As equipes centralizadas de governança de nuvem frequentemente utilizam benchmarks de desempenho, controles de custos e avaliações de conformidade para proteger os departamentos contra custos descontrolados, falhas de segurança, interrupções de serviço e outros riscos.
Por exemplo, uma empresa pode impor restrições de acesso a um serviço que exige muitos recursos, para que apenas alguns desenvolvedores possam usá-lo. As equipes de governança também podem fornecer treinamentos para ensinar colegas sobre as melhores práticas de computação em nuvem e estratégias eficientes de tomada de decisão.
As estratégias de CFM frequentemente promovem transparência e colaboração entre equipes, ajudando a garantir que nenhum departamento fique isolado da organização como um todo. A comunicação cruzada ajuda a garantir que todas as equipes compreendam as economias de custos e as metas de eficiência. Em vez de aceitar pedidos exclusivamente do departamento de TI, as equipes contribuem significativamente para a estratégia geral, trazendo sua perspectiva e seus dados para a mesa.
Para facilitar essas colaborações, as empresas podem criar uma equipe central, composta por representantes de cada departamento, para compartilhar ideias e construir estratégias coesas. As equipes de engenharia podem oferecer conhecimento técnico, as equipes de finanças podem oferecer estratégias sofisticadas de orçamento e redução de custos, e as equipes de produtos, insights de alto nível sobre o direcionamento e a priorização dos produtos.
A maioria dos principais provedores de nuvem, incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud Services e Google Cloud Platform, fornecem ferramentas integradas para ajudar as empresas a rastrear e gerenciar seus custos na nuvem. A AWS detém cerca de 30% de participação do mercado mundial de infraestrutura em nuvem, seguida pela Microsoft (20%) e Google (12%), de acordo com a HG Insights.
As empresas também podem escolher entre várias ferramentas de gerenciamento financeiro na nuvem não nativas, que são projetadas para ajudar as empresas a manter a visibilidade dos custos e otimizar o desempenho em vários ambientes de nuvem. As opções comuns incluem Flexera, Datadog, CloudZero e IBM Cloudability.
Embora o CFM ofereça uma abordagem mais abrangente em comparação com o gerenciamento de custos na nuvem tradicional (que se concentra principalmente na redução de custos), o framework também introduz um novo nível de complexidade, que corre o risco de sobrecarregar as empresas se não for implementado com cuidado. Alguns desafios comuns são:
As empresas frequentemente usam vários serviços e soluções de armazenamento para operar e manter sua infraestrutura de TI. Embora essa abordagem permita que as organizações aproveitem os pontos fortes de cada serviço, os ambientes multinuvem também podem apresentar desafios de transparência e problemas de compatibilidade.
Por exemplo, os dados de uso de um serviço de nuvem específico podem não ser facilmente transferidos para o banco de dados de monitoramento central da empresa. Ou as equipes podem passar a confiar em suas próprias ferramentas de rastreamento de custos, obscurecendo a visão da organização sobre os gastos gerais com a nuvem.
As empresas podem lidar com esse problema por meio de políticas fortes de governança e conformidade, dando às equipes diretrizes claras sobre como podem integrar novos produtos e serviços à infraestrutura de nuvem existente.
As equipes geralmente têm interesses conflitantes. que podem interromper a estratégia maior de CFM da organização. Por exemplo, o departamento de TI pode ter como objetivo reduzir o uso da nuvem em toda a empresa, mesmo que a equipe de desenvolvimento aumente seu uso para se preparar para o lançamento de um novo produto.
As políticas de responsabilidade financeira, que às vezes exigem que as unidades de negócios paguem pelos serviços de TI que utilizam, também podem causar atrito se as equipes sentirem que estão sendo cobradas injustamente. Para promover o alinhamento das equipes, as empresas podem criar incentivos compartilhados e metas de negócios que exijam a entrada de vários stakeholders.
As empresas dependem de forecasting para delinear cenários orçamentários futuros, mas custos ocultos, cargas de trabalho inconsistentes e picos de uso inesperados podem embaralhar seus cálculos. As empresas muitas vezes combatem essa volatilidade diversificando seus modelos de preços, o que ajuda a garantir que não sejam excessivamente dependentes de uma única estratégia de gastos.
Ferramentas avançadas de análise preditiva de dados, que usam modelagem estatística e aprendizado de máquina para analisar os dados históricos de uma empresa, também podem fornecer estimativas de orçamento mais variáveis e precisas em comparação com abordagens tradicionais.
Como as contas de uso em várias camadas podem ser difíceis de interpretar, as empresas podem não conseguir identificar as principais motivações que contribuem para custos mais altos. Isso também reduz sua capacidade de rastrear gastos em tempo real, o que significa que podem aprender sobre picos de uso somente depois que um incidente já ocorreu.
Para lidar com esses problemas, as empresas podem usar a marcação de recursos para rastrear itens conforme eles se movem pela organização. Plataformas de inteligência de custos podem ajudar a otimizar gastos ao identificar ineficiências e sugerir mudanças comportamentais para lidar com elas. Sistemas de escalabilidade automatizados podem responder imediatamente às necessidades de recursos, e plataformas robustas de análise de dados podem transformar estatísticas abstratas em visuais e dashboards, que permitem que as equipes tenham uma noção melhor de seu uso ao longo do tempo.
Apesar de adicionar complexidade às operações empresariais, o CFM apresenta inúmeros benefícios, incluindo maior eficiência, escalabilidade, adaptabilidade e muito mais.
Frameworks eficazes de CFM valorizam a proatividade em vez da reatividade. As ferramentas de análise em tempo real podem ajudar as equipes a aumentar ou diminuir rapidamente, dependendo das forças do mercado ou do desempenho. Como as equipes têm um controle preciso sobre quais de suas ações contribuem para custos mais altos, elas podem tomar decisões informadas sobre seus próprios hábitos de consumo sem exceder as limitações orçamentárias. Por exemplo, as empresas podem precisar aumentar temporariamente os investimentos em nuvem para acomodar novas iniciativas, melhorar o desempenho ou impulsionar o crescimento.
O CFM reconhece que, embora a redução de custos desempenhe um papel importante no sucesso de uma organização, fatores como velocidade, desempenho e agilidade são igualmente vitais para a integridade a longo prazo. O CFM incentiva as equipes a colocar objetivos de negócios de longo prazo no centro de seus orçamentos e estratégias de tomada de decisão. Também incentiva as equipes a refletir sobre como suas decisões podem afetar outros stakeholders.
Como o CFM oferece às empresas uma visão holística do uso e dos gastos com a nuvem, o framework pode ajudar as organizações a identificar anomalias e custos descontrolados antes que causem danos extensos. O CFM também pode proteger as organizações contra violações e ataques. Ao promover um ambiente de nuvem enxuto e eficiente, os frameworks de CFM oferecem aos invasores menos oportunidades de comprometer recursos desatualizados ou subutilizados.
O CFM capacita as equipes a provisionar recursos a seu próprio critério, com sistemas automatizados que aceleram drasticamente o processo de aprovação. Além disso, em vez de esperar até o final de um período de testes para avaliar as métricas, as equipes podem receber feedback continuamente. Esse recurso permite que respondam a avaliações de usuários, benchmarks de desempenho e outros dados em tempo real.
À medida que as equipes reduzem as ineficiências e os comportamentos inúteis, elas liberam fundos que podem ser reinvestidos em novas iniciativas e experimentos, impulsionando a inovação. Os frameworks de CFM incentivam as equipes a abandonar fluxos de trabalho estagnados e substituí-los por processos ágeis e econômicos que, em última análise, contribuem para metas de negócios mais amplas.