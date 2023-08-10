O cenário fintech em rápida evolução está testemunhando uma transformação notável, impulsionado por avanços no uso de inteligência artificial (IA) e tecnologias de computação em nuvem. Com os clientes em primeiro lugar, estamos vendo as fintechs aproveitarem cada vez mais o poder da escolha e a flexibilidade que vem com a multinuvem híbrida e se apoiarem no poder da análise de dados para oferecer experiências aprimoradas.
Ao priorizar resiliência, desempenho, segurança e conformidade, as fintechs estão ajudando a revolucionar a forma como os serviços financeiros são prestados. Seja fornecendo soluções financeiras personalizadas atendidas às necessidades específicas de clientes individuais ou transformando o espaço dos fundos de hedge com ferramentas analíticas para medir dados de desempenho e risco em tempo real para os clientes, as fintechs estão aproveitando as tecnologias inovadoras de IA e nuvem .
Com sua agilidade e velocidade, acreditamos que as fintechs estão bem preparadas para descobrir novas tendências no setor financeiro e oferecer aos clientes mais opções e conveniência. O MySocialPulse projetou uma plataforma de inteligência social artificial que pode ajudar os clientes a monitorar tendências financeiras emergentes que ocorrem em plataformas de mídia social como Reddit e X em tempo real, incluindo a descoberta de insights de mercado com base em sentimentos positivos ou negativos de mídia social e oito emoções. Essas funcionalidades podem ser fundamentais para manter os indivíduos atualizados sobre as últimas oportunidades e riscos financeiros, ajudando-os a descobrir insights reais que podem ser ocultos na infinidade de hashtags, comentários e tendências de negociação apresentados nas plataformas sociais. Fundada no Reino Unido em 2020, a MySocialPulse continuou a escalar seus negócios, aproveitando as tecnologias de nuvem e IA da IBM.
As oportunidades que as fintechs trazem para o ecossistema de serviços financeiros proporcionam um potencial único para crescer além do papel tradicional dos serviços financeiros, especialmente se as fintechs quiserem assumir a liderança em questões ambientais e sociais, desde mudanças climáticas até diversidade, equidade e inclusão.
A Yayzy, uma fintech sediada no Reino Unido, tem a missão de redefinir a inovação em sustentabilidade no setor bancário. A fintech desenvolveu sua tecnologia de Cálculo de Pegada de Carbono para bancos e outras fintechs integrarem em seus aplicativos móveis, possibilitando o rastreamento da pegada de carbono para os clientes com base em seus gastos, juntamente com sugestões de alternativas sustentáveis para redução da pegada de carbono e compensação de carbono. Ao aproveitar a IBM Cloud, a Yayzy está acelerando sua transformação digital com altos níveis de segurança e escalabilidade global, de acordo com a demanda, enquanto utiliza outros recursos avançados de software, desde inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) até soluções de cibersegurança.
Acreditamos que as fintechs continuarão sendo uma força de crescimento para a inovação e a transformação digital, à medida que migram da periferia do setor de serviços financeiros para o seu núcleo. Como parte de suas transformações de nuvem híbrida e IA, as fintechs devem considerar como gerenciar o fluxo de dados em ambientes de nuvem e locais. Além disso, elas devem considerar como estão mantendo seus dados seguros e em conformidade, especialmente devido à evolução do cenário de ameaças à segurança e às preocupações regulatórias. É importante lembrar que as dependências de terceiros e quartos de partes podem abrir as portas para níveis adicionais de risco que devem ser gerenciados.
Para ajudar tanto as fintechs quanto as instituições financeiras a superar isso, as plataformas de nuvem do setor podem ajudar a mitigar os riscos e lidar com os requisitos de conformidade enquanto impulsionam a inovação. Com a IBM Cloud for Financial Services, uma nuvem inédita com controles integrados informados pelo setor, estamos trabalhando para ajudar os clientes em suas missões para mitigar esse risco, posicionando os serviços financeiros e outros setores regulamentados para hospedar aplicações e cargas de trabalho na nuvem em um ambiente seguro. Também estamos trabalhando com mais de 130 parceiros de tecnologia e fintechs para validar sua postura de segurança e conformidade.
Conforme o setor de serviços financeiros continua evoluindo, as fintechs precisam continuar mantendo seu edge enquanto são reconhecidas como uma parte crítica do sistema financeiro global, mantendo-se atualizadas com as crescentes exigências regulatórias. Com um forte ecossistema de parceiros, as fintechs podem melhor impulsionar a inovação para atender às demandas dos clientes atuais, enquanto lidam com as necessidades dos setores.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Ofereça um serviço de atendimento ao cliente para sua instituição financeira que favoreça a produtividade e o crescimento com o IBM watsonx assistant.
Descubra como os executivos do setor bancário estão avaliando e gerenciando os riscos que surgem com a rápida escalabilidade da IA generativa.
A IBM Financial Services Consulting ajuda os clientes a modernizar o núcleo bancário e os pagamentos e a criar bases digitais resilientes viabilizam a inovação.
O IBM Cloud for Financial Services protege os dados confidenciais e as cargas de trabalho de IA com segurança integrada e controles informados pelo setor.
O IBM Engineering Lifecycle Management acelera a entrega de produtos para viabilizar a transformação digital e a prontidão regulatória nos serviços financeiros.