Com sua agilidade e velocidade, acreditamos que as fintechs estão bem preparadas para descobrir novas tendências no setor financeiro e oferecer aos clientes mais opções e conveniência. O MySocialPulse projetou uma plataforma de inteligência social artificial que pode ajudar os clientes a monitorar tendências financeiras emergentes que ocorrem em plataformas de mídia social como Reddit e X em tempo real, incluindo a descoberta de insights de mercado com base em sentimentos positivos ou negativos de mídia social e oito emoções. Essas funcionalidades podem ser fundamentais para manter os indivíduos atualizados sobre as últimas oportunidades e riscos financeiros, ajudando-os a descobrir insights reais que podem ser ocultos na infinidade de hashtags, comentários e tendências de negociação apresentados nas plataformas sociais. Fundada no Reino Unido em 2020, a MySocialPulse continuou a escalar seus negócios, aproveitando as tecnologias de nuvem e IA da IBM.

As oportunidades que as fintechs trazem para o ecossistema de serviços financeiros proporcionam um potencial único para crescer além do papel tradicional dos serviços financeiros, especialmente se as fintechs quiserem assumir a liderança em questões ambientais e sociais, desde mudanças climáticas até diversidade, equidade e inclusão.

A Yayzy, uma fintech sediada no Reino Unido, tem a missão de redefinir a inovação em sustentabilidade no setor bancário. A fintech desenvolveu sua tecnologia de Cálculo de Pegada de Carbono para bancos e outras fintechs integrarem em seus aplicativos móveis, possibilitando o rastreamento da pegada de carbono para os clientes com base em seus gastos, juntamente com sugestões de alternativas sustentáveis para redução da pegada de carbono e compensação de carbono. Ao aproveitar a IBM Cloud, a Yayzy está acelerando sua transformação digital com altos níveis de segurança e escalabilidade global, de acordo com a demanda, enquanto utiliza outros recursos avançados de software, desde inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) até soluções de cibersegurança.