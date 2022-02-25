FinOps: evolução da gestão financeira na nuvem

Tags
À medida que mais organizações estão adotando uma abordagem híbrida e multinuvem, elas estão lutando para otimizar o valor e controlar os gastos com a nuvem. A resposta é FinOps.

FinOps, abreviação de Financial Operations (operações financeiras), reúne finanças, tecnologia e negócios para dominar a economia unitária da nuvem e criar um modelo operacional para o uso eficiente da nuvem. Ela atribui aos usuários da nuvem de todas as partes da organização responsabilidades pelo planejamento da capacidade, cumprimento de metas e gerenciamento do consumo variável de recursos da nuvem para aumentar a eficiência e atender aos requisitos orçamentários e financeiros.

O FinOps é um companheiro natural do DevOps e pode ser considerado como a disciplina para o uso eficiente da computação em nuvem. É uma combinação de sistemas, melhores práticas e mudança de cultura para aumentar a capacidade da empresa de entender os custos da nuvem, tomar decisões inteligentes e baseadas em objetivos e tomar medidas para aumentar o valor. Isso requer uma abordagem revisada ao gerenciamento de custos e valor, que afeta inerentemente a maioria das áreas de uma organização. Da liderança ao mais novo engenheiro júnior, todos têm seu papel a desempenhar.

O FinOps pode ser uma transformação radical para algumas organizações, mas, quando bem feito, torna-se parte da cultura da empresa, incentivando o trabalho em equipe multifuncional. Ele quebra barreiras funcionais entre equipes de desenvolvimento, proprietários de produtos, equipes financeiras e equipes comerciais. Isso faz com que eles repensem e reimaginem coletivamente a forma como trabalham e colaboram, atribuindo responsabilidade e métricas apropriadas para as perguntas de: "Estou sendo econômico e estou agregando valor?"

 

Quais são as vantagens do FinOps?

A nuvem traz uma mudança em agilidade, consumo baseado em demanda e controle descentralizado, todos os quais impulsionam a inovação e a produtividade. No entanto, com a crescente adoção de uma multinuvem híbrida, as organizações estão lutando para otimizar o valor e controlar os gastos com a nuvem.

O FinOps tenta lidar com esse ato de equilíbrio, capacitando as equipes de engenharia com velocidade e agilidade, ao mesmo tempo em que exige que elas considerem qualidade e custos. Cada equipe e indivíduo desempenha um papel no FinOps e tem responsabilidades pelas quais são responsáveis. Embora mudar a cultura de uma organização possa ser desafiador, há benefícios valiosos.

Por exemplo, um framework de FinOps melhora o ROI dos gastos com nuvem e aumenta a inovação. Também incentiva a responsabilidade financeira com transparência e propriedade, cria eficiência de custos por meio da otimização do uso da nuvem e gera confiança e colaboração entre equipes e departamentos. O gerenciamento de custos na nuvem por meio de compensações cuidadosamente analisadas entre qualidade e velocidade ajuda a quebrar barreiras funcionais entre equipes de desenvolvimento, proprietários de produtos, equipes financeiras e comerciais. Atenção cuidadosa à forecasting, preços e aquisição leva à otimização de custos de nuvem.

Por que minha organização deve adotar o FinOps?

FinOps é uma palavra nova e uma nova prática dentro das organizações, mas não uma função nova — migrações para a nuvem e gestão de custos vêm ocorrendo em empresas há quase um quarto de século. O FinOps traz visibilidade e responsabilidade às organizações que enfrentam dificuldades para gerenciar os gastos com a nuvem e as alocações adequadas.

Alguns outros desafios com os quais o FinOps lida incluem a incapacidade de mostrar valor da utilização da nuvem, a lenta otimização do consumo de nuvem desde o desenvolvimento e a entrega e as conexões perdidas entre a estratégia de nuvem e a estratégia empresarial. Para concluir o programa com sucesso e gerar o valor comercial necessário, o programa de FinOps deve seguir dois princípios simples:

  1. Quais são os pontos problemáticos com os quais se está lidando?
  2. Quais são os frameworks, abordagens, ferramentas e pessoal necessários?

Em nossa experiência, os desafios organizacionais mais comuns relacionados à nuvem incluem três questões principais:

  1. Gastos excessivos em recursos de nuvem híbrida locais e externos existentes (falta de otimização de custos de nuvem).
  2. Falta de recursos de nuvem e visibilidade do valor de negócios para a liderança e executivos seniores.
  3. A incapacidade de conectar a estratégia de nuvem pública com a estratégia geral de tecnologia.

Os seis princípios fundamentais do FinOps

A metodologia é fornecida aos profissionais pela FinOps Foundation. A Foundation consiste em uma comunidade de profissionais de FinOps e identifica normas e melhores práticas para ajudar os membros em suas jornadas de FinOps. Elas publicaram princípios, personas, fases, níveis de maturidade, domínios e recursos associados à construção de uma prática de FinOps bem-sucedida.

Os seis princípios fundamentais desenvolvidos pela Fundação FinOps orientam as atividades associadas à prática de FinOps. Esses princípios abrangem várias nuvens e, à medida que equipes em todo o mundo ganham experiência com serviços de nuvem, elas são reexaminadas e ajustadas conforme necessário. Aqui estão os seis princípios, que se concentram na Tomada de decisão baseada em dados entre engenharia, finanças de TI e negócios para maximizar o valor comercial:

  1. Suporte interfuncional em toda a TI: as equipes devem colaborar. Finanças, TI e engenharia estão interconectadas. Em FinOps, o custo é uma métrica de eficiência, independentemente da equipe. Definir governança e controles para custos e uso em nuvem e melhorar as práticas para aumentar tanto a eficiência quanto a inovação em toda a organização faz parte do FinOps.
  2. Objetivos de negócios relacionados ao gerenciamento de custos, inovação e outras prioridades impulsionam as decisões de nuvem: um dos benefícios da nuvem é que as organizações pagam pelo que usam, mas sem o FinOps, picos no uso da nuvem podem levar a custos surpreendentes. Quando as equipes levam em consideração os objetivos de negócios durante o planejamento, essas despesas inesperadas podem ser limitadas ou contabilizadas. Relatórios acessíveis e oportunos, juntamente com ferramentas como análise de tendências e variações, fornecem explicações a todas as partes sobre uso e despesas, vinculando os gastos diretamente aos objetivos de valor do negócio. O benchmarking interno da equipe incentiva a adesão às melhores práticas e ajuda os stakeholders a ver claramente as melhorias no gerenciamento financeiro da nuvem. O benchmarking em nível de pares do setor proporciona uma visão mais ampla do progresso.
  3. Responsabilidade individual pelo uso e gastos da nuvem: Em uma prática bem-sucedida de FinOps, as equipes têm o poder de gerenciar seu próprio uso da nuvem e podem ver onde esse custo se encaixa no orçamento. Quando todos têm a propriedade e visibilidade dos gastos com nuvem, podem ajustar conforme necessário. As metas de nível de equipe, seja para equipes de engenharia, equipes de projeto ou equipes de marketing, atribuem aos membros a responsabilidade pelos custos da nuvem.
  4. Relatórios acessíveis e oportunos: feedback em tempo real é uma forma importante de melhorar o comportamento eficiente e aumentar o valor empresarial. A visibilidade de como os recursos estão sendo usados permite ajustes rápidos e reduz o provisionamento insuficiente ou excessivo. À medida que o FinOps melhora, a automação pode ser implementada para impulsionar a melhoria contínua.
  5. Propriedade centralizada do FinOps. Embora o FinOps seja uma abordagem distribuída para operações financeiras em nuvem, ele deve ser de propriedade de uma equipe centralizada. Quando o Cloud FinOps é governado e controlado centralmente, os descontos por uso comprometido, instâncias reservadas, upgrades e descontos por volume dos provedores de nuvem podem ser usados de forma eficiente. Quando um processo de compra centralizado está em vigor, as negociações de taxas são removidas das equipes que não estão preparadas para elas, impulsionando uma maior otimização de nuvem. Uma equipe centralizada também oferece alocação granular de todos os custos para as equipes responsáveis por eles.
  6. Gerenciamento ativo do modelo de custo variável da nuvem: FinOps significa que a organização ganha vantagem do modelo de custo sob demanda da nuvem, em vez de ver esses custos aumentarem aqui e ali. Dimensionar instâncias e serviços corretamente significa que todas as equipes têm níveis de recursos adequados, enquanto relatórios e análises impulsionam melhores decisões de negócios.

Onde está o FinOps hoje?

State of FinOps Report 2021 é um relatório da FinOps Foundation com base em pesquisas com profissionais de FinOps entrevistados. O relatório reúne as experiências e os aprendizados de pessoas de vários setores à medida que progridem em suas próprias jornadas de FinOps. Alguns dos dados fornecem insights sobre tendências e o que o futuro pode trazer. A seguir estão algumas das descobertas da pesquisa de 2021:

  • Grandes empresas estão adotando o FinOps rapidamente, provavelmente devido à complexidade dos seus ambientes em nuvem e ao grande número de equipes que precisam colaborar.
  • Mais de 90% dos entrevistados citam o FinOps como definitivamente ou talvez parte de sua trajetória profissional, deixando claro que o FinOps é uma opção de carreira emergente.
  • Em grandes empresas que atingiram o estágio de "execução" da maturidade de FinOps, a experiência média dos profissionais de FinOps é de cerca de três anos
  • Apenas cerca de 15% dos entrevistados afirmam que sua organização está no estágio de maturidade "executando"
  • Nos 12 meses anteriores à entrevista, a média de equipe de FinOps cresceu de quatro para sete pessoas, e a maioria espera um crescimento de pelo menos 50% maior no próximo ano.

Resumo

A solução de FinOps requer uma mudança cultural. Quando bem feito, o FinOps se torna parte do DNA da empresa, com cada escolha e ação moldada em torno das perguntas: "Estou sendo econômico e estou agregando valor?"

Para ter sucesso, a solução precisa ser multifuncional e colaborativa, quebrando barreiras funcionais que envolvam uma ampla variedade de stakeholder de toda a Organização. Isso vai de cima para baixo e em todos os lugares intermediários. Cobrindo toda a organização — desde os executivos até o engenheiro mais novo — o FinOps exige ações práticas e liderança estratégica. Ao definir métricas direcionadas para permitir que as partes responsáveis e responsabilizadas verifiquem se os gastos com a nuvem são usados na busca dos objetivos de negócios, o FinOps visa entregar valor, não apenas redução de custos.

IBM e FinOps

O IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice aproveita estratégias comprovadas pelos clientes com ativos e aceleradores líderes do setor para trazer responsabilidade e visibilidade ao gerenciamento de custos de nuvem, vinculando objetivos de negócios a métricas de nível de equipe para acelerar sem dificuldades a adoção entre empresas. Para saber mais sobre a oferta de FinOps da IBM, acesse IBM Hybrid Cloud Advisory.

