FinOps: evolução da gestão financeira na nuvem

FinOps, abreviação de Financial Operations (operações financeiras), reúne finanças, tecnologia e negócios para dominar a economia unitária da nuvem e criar um modelo operacional para o uso eficiente da nuvem. Ela atribui aos usuários da nuvem de todas as partes da organização responsabilidades pelo planejamento da capacidade, cumprimento de metas e gerenciamento do consumo variável de recursos da nuvem para aumentar a eficiência e atender aos requisitos orçamentários e financeiros.

O FinOps é um companheiro natural do DevOps e pode ser considerado como a disciplina para o uso eficiente da computação em nuvem. É uma combinação de sistemas, melhores práticas e mudança de cultura para aumentar a capacidade da empresa de entender os custos da nuvem, tomar decisões inteligentes e baseadas em objetivos e tomar medidas para aumentar o valor. Isso requer uma abordagem revisada ao gerenciamento de custos e valor, que afeta inerentemente a maioria das áreas de uma organização. Da liderança ao mais novo engenheiro júnior, todos têm seu papel a desempenhar.

O FinOps pode ser uma transformação radical para algumas organizações, mas, quando bem feito, torna-se parte da cultura da empresa, incentivando o trabalho em equipe multifuncional. Ele quebra barreiras funcionais entre equipes de desenvolvimento, proprietários de produtos, equipes financeiras e equipes comerciais. Isso faz com que eles repensem e reimaginem coletivamente a forma como trabalham e colaboram, atribuindo responsabilidade e métricas apropriadas para as perguntas de: "Estou sendo econômico e estou agregando valor?"