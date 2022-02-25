FinOps: evolução da gestão financeira na nuvem

FinOps, abreviação de Financial Operations (operações financeiras), reúne finanças, tecnologia e negócios para dominar a economia unitária da nuvem e criar um modelo operacional para o uso eficiente da nuvem. Ela atribui aos usuários da nuvem de todas as partes da organização responsabilidades pelo planejamento da capacidade, cumprimento de metas e gerenciamento do consumo variável de recursos da nuvem para aumentar a eficiência e atender aos requisitos orçamentários e financeiros.
O FinOps é um companheiro natural do DevOps e pode ser considerado como a disciplina para o uso eficiente da computação em nuvem. É uma combinação de sistemas, melhores práticas e mudança de cultura para aumentar a capacidade da empresa de entender os custos da nuvem, tomar decisões inteligentes e baseadas em objetivos e tomar medidas para aumentar o valor. Isso requer uma abordagem revisada ao gerenciamento de custos e valor, que afeta inerentemente a maioria das áreas de uma organização. Da liderança ao mais novo engenheiro júnior, todos têm seu papel a desempenhar.
O FinOps pode ser uma transformação radical para algumas organizações, mas, quando bem feito, torna-se parte da cultura da empresa, incentivando o trabalho em equipe multifuncional. Ele quebra barreiras funcionais entre equipes de desenvolvimento, proprietários de produtos, equipes financeiras e equipes comerciais. Isso faz com que eles repensem e reimaginem coletivamente a forma como trabalham e colaboram, atribuindo responsabilidade e métricas apropriadas para as perguntas de: "Estou sendo econômico e estou agregando valor?"
A nuvem traz uma mudança em agilidade, consumo baseado em demanda e controle descentralizado, todos os quais impulsionam a inovação e a produtividade. No entanto, com a crescente adoção de uma multinuvem híbrida, as organizações estão lutando para otimizar o valor e controlar os gastos com a nuvem.
O FinOps tenta lidar com esse ato de equilíbrio, capacitando as equipes de engenharia com velocidade e agilidade, ao mesmo tempo em que exige que elas considerem qualidade e custos. Cada equipe e indivíduo desempenha um papel no FinOps e tem responsabilidades pelas quais são responsáveis. Embora mudar a cultura de uma organização possa ser desafiador, há benefícios valiosos.
Por exemplo, um framework de FinOps melhora o ROI dos gastos com nuvem e aumenta a inovação. Também incentiva a responsabilidade financeira com transparência e propriedade, cria eficiência de custos por meio da otimização do uso da nuvem e gera confiança e colaboração entre equipes e departamentos. O gerenciamento de custos na nuvem por meio de compensações cuidadosamente analisadas entre qualidade e velocidade ajuda a quebrar barreiras funcionais entre equipes de desenvolvimento, proprietários de produtos, equipes financeiras e comerciais. Atenção cuidadosa à forecasting, preços e aquisição leva à otimização de custos de nuvem.
FinOps é uma palavra nova e uma nova prática dentro das organizações, mas não uma função nova — migrações para a nuvem e gestão de custos vêm ocorrendo em empresas há quase um quarto de século. O FinOps traz visibilidade e responsabilidade às organizações que enfrentam dificuldades para gerenciar os gastos com a nuvem e as alocações adequadas.
Alguns outros desafios com os quais o FinOps lida incluem a incapacidade de mostrar valor da utilização da nuvem, a lenta otimização do consumo de nuvem desde o desenvolvimento e a entrega e as conexões perdidas entre a estratégia de nuvem e a estratégia empresarial. Para concluir o programa com sucesso e gerar o valor comercial necessário, o programa de FinOps deve seguir dois princípios simples:
Em nossa experiência, os desafios organizacionais mais comuns relacionados à nuvem incluem três questões principais:
A metodologia é fornecida aos profissionais pela FinOps Foundation. A Foundation consiste em uma comunidade de profissionais de FinOps e identifica normas e melhores práticas para ajudar os membros em suas jornadas de FinOps. Elas publicaram princípios, personas, fases, níveis de maturidade, domínios e recursos associados à construção de uma prática de FinOps bem-sucedida.
Os seis princípios fundamentais desenvolvidos pela Fundação FinOps orientam as atividades associadas à prática de FinOps. Esses princípios abrangem várias nuvens e, à medida que equipes em todo o mundo ganham experiência com serviços de nuvem, elas são reexaminadas e ajustadas conforme necessário. Aqui estão os seis princípios, que se concentram na Tomada de decisão baseada em dados entre engenharia, finanças de TI e negócios para maximizar o valor comercial:
O State of FinOps Report 2021 é um relatório da FinOps Foundation com base em pesquisas com profissionais de FinOps entrevistados. O relatório reúne as experiências e os aprendizados de pessoas de vários setores à medida que progridem em suas próprias jornadas de FinOps. Alguns dos dados fornecem insights sobre tendências e o que o futuro pode trazer. A seguir estão algumas das descobertas da pesquisa de 2021:
A solução de FinOps requer uma mudança cultural. Quando bem feito, o FinOps se torna parte do DNA da empresa, com cada escolha e ação moldada em torno das perguntas: "Estou sendo econômico e estou agregando valor?"
Para ter sucesso, a solução precisa ser multifuncional e colaborativa, quebrando barreiras funcionais que envolvam uma ampla variedade de stakeholder de toda a Organização. Isso vai de cima para baixo e em todos os lugares intermediários. Cobrindo toda a organização — desde os executivos até o engenheiro mais novo — o FinOps exige ações práticas e liderança estratégica. Ao definir métricas direcionadas para permitir que as partes responsáveis e responsabilizadas verifiquem se os gastos com a nuvem são usados na busca dos objetivos de negócios, o FinOps visa entregar valor, não apenas redução de custos.
O IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice aproveita estratégias comprovadas pelos clientes com ativos e aceleradores líderes do setor para trazer responsabilidade e visibilidade ao gerenciamento de custos de nuvem, vinculando objetivos de negócios a métricas de nível de equipe para acelerar sem dificuldades a adoção entre empresas. Para saber mais sobre a oferta de FinOps da IBM, acesse IBM Hybrid Cloud Advisory.
