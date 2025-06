Na era da IA, os orçamentos de tecnologia estão sob um escrutínio extraordinário. Ainda assim, as organizações frequentemente gastam mais do que o necessário para ter certeza de que tudo corra conforme o esperado. As próprias organizações estimam que 25% de seus gastos com softwares na nuvem são desperdiçados, um dinheiro que seria mais bem usado em inovação, infraestrutura, segurança e uma melhor experiência do cliente.

As soluções de FinOps da IBM oferecem uma abordagem mais estratégica em relação aos gastos com nuvem: ela vai além do gerenciamento básico dos custos. Nas três fases do ciclo de vida de FinOps (informar, otimizar e operar) você encontrará maneiras de extrair valor de cada centavo gasto, além de garantir que as aplicações recebam os recursos de que necessitam em todos os ambientes de nuvem: privados, públicos e Kubernetes. E, à medida que adota mais arquiteturas de aplicações nativas em nuvem e suas práticas de FinOps amadurecem, nossas soluções são capazes de crescer com você, oferecendo insights, previsões e otimização.