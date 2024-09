A jornada da Natura com a otimização de custos da nuvem híbrida do Turbonomic começou com o estabelecimento de uma visão única de todo o patrimônio multicloud da empresa. Com a ajuda do Turbonomic, a equipe criou uma visão macro de todos os seus ambientes em questão de minutos. Essa visão os ajudou a ver todo o seu patrimônio em um único painel. A etapa seguinte foi permitir que a automação do IBM Turbonomic monitorasse e gerenciasse o uso de recursos de forma dinâmica.

"Inicialmente, nossa principal prioridade era ganhar eficiência nos nossos custos de nuvem pública. Mas logo vimos que o Turbonomic poderia fazer mais pela alocação de recursos. Também poderia nos ajudar a evitar problemas de desempenho, não somente na nuvem pública, mas também na nuvem privada. Isso diferenciou o Turbonomic de outras ferramentas do mercado”, relata Bers.

Como a jornada para a nuvem da Natura está apenas começando, a equipe de TI também está explorando maneiras de otimizar seu ambiente local. "Antes da implementação do Turbonomic, tínhamos um cenário com um cluster VMware com máquinas Linux e achávamos que precisaríamos comprar novas máquinas. Mas, com a ajuda do Turbonomic, vimos que, movendo as cargas de trabalho entre os hosts, não só evitaríamos o custo de uma nova máquina, como também poderíamos desativar as máquinas existentes e estender sua vida útil desse equipamento. Isso, sem dúvida, chamou muito a atenção da equipe”, lembra o gerente sênior de TI da Natura.