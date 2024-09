O objetivo do TUI era obter eficiências de custo com visibilidade total dos gastos com a nuvem em todas as contas e provedores de serviços, incluindo taxas de contêineres, suporte e serviços compartilhados. Isso foi alcançado através da implementação do Apptio Cloudability. A plataforma permite a correlação contínua dos gastos em nuvem com os objetivos de negócios, com relatórios ao nível de aplicação e unidade de negócios.

A implementação do Cloudability pelo TUI possibilitou a tomada de decisões informadas sobre investimentos em nuvem e um melhor acompanhamento do orçamento ao nível das equipes. Com planejamento e previsões respaldados por aprendizado de máquina, o Cloudability também forneceu visibilidade oportuna sobre tendências e anomalias de custo, permitindo que as equipes de TI trabalhassem com as unidades de negócios para avaliar ações apropriadas e possíveis oportunidades de otimização.



"Com a plataforma centralizada Apptio para gerenciamento financeiro da nuvem, agora temos um banco de dados unificado para custos tecnológicos e planejamento, desde TI até finanças, departamentos de negócios e gerenciamento", disse Yasin Quareshy, líder de tecnologia de nuvem do TUI Group. "Para uma melhor compreensão das análises de custo/valor, cada função tem uma visão individual das áreas relevantes para elas."



A visão de ponta a ponta do valor comercial realizado por meio da infraestrutura em nuvem apoia o gerenciamento de mudanças tecnológicas do TUI em direção a uma cultura FinOps: colaboração entre departamentos para inovação ágil, tomada de decisão descentralizada e adaptação rápida às mudanças usando mecanismos de controle ou métricas.



Para isso, o Apptio Cloudability simplificou os processos de chargeback e showback. Isso significa que a equipe de finanças de TI pode atribuir às unidades de negócios os recursos de nuvem pelos quais são responsáveis e gerar faturas com exatidão. "Isso aumenta a conscientização de custos para TI e incentiva as equipes a otimizar cargas de trabalho em nuvem para máxima rentabilidade", disse João Vieira Santos, líder de tecnologia, TUI.

Para estabelecer a cultura FinOps entre equipes de TI geograficamente dispersas, o primeiro passo foi implementar o Apptio Cloudability e, em seguida, treinar um grupo central de usuários. As melhores práticas de FinOps foram estabelecidas durante esse processo e compartilhadas com as equipes que foram posteriormente treinadas para garantir a consistência em toda a empresa nos processos e estruturas focadas em nuvem.