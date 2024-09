A organização existe para atender seus membros, e cada dólar economizado pode ser gasto agregando mais valor às organizações membros. Essa filosofia permeia todas as áreas da NRECA, incluindo a divisão de tecnologia.

"A redução de custos é importante para nós", diz Chuck Boyer, arquiteto corporativo principal de estratégia de nuvem da NRECA.

Essa mentalidade de redução de custos combinada à necessidade de modernizar as aplicações da organização levou os líderes da NRECA a explorar a migração para a nuvem. Em 2020, a organização testou a viabilidade da nuvem pública, migrando as aplicações selecionadas para a Amazon Web Services (AWS) e avaliando os resultados. Satisfeitos com o resultado, os líderes da NRECA desenvolveram uma estratégia de cinco anos para implementar uma arquitetura de nuvem híbrida para a organização.

"Tínhamos três motivos para migrar para a nuvem: evitar a compra de hardware para nosso data center; melhorar nossos recursos de continuidade de negócios e recuperação de desastres; e, no longo prazo, tornar nossas aplicações mais elásticas, resilientes e escaláveis", diz Boyer.

Durante 2021, a NRECA migrou um terço de suas aplicações para a AWS. A migração foi bem-sucedida, mas logo os líderes de tecnologia perceberam que precisavam ter uma visão mais clara de suas despesas com a nuvem. Boyer observou que havia uma preocupação com o gerenciamento dos gastos com a nuvem e com a prevenção de excessos de custos, bem como com a alocação de custos compartilhados entre os diferentes grupos da organização.

A estrutura organizacional do NRECA aumentou a complexidade desses desafios. Para atribuir custos com precisão, os líderes de TI precisavam aplicar business rules específicas em uma combinação de contas e tags de recursos todos os meses.

"Vindos de um ambiente de data center, estávamos muito centrados no hardware", diz Boyer. "Mas ao migrar para a nuvem, agora estávamos nos tornando centrados nos recursos. Tivemos que descobrir quais recursos estávamos usando e o quanto eles custavam e, em seguida, determinar o custo total de propriedade de uma aplicação específica para que pudéssemos calcular o retorno sobre o investimento."

Para ajudá-los a atingir seus objetivos, os líderes de TI da NRECA entraram em contato com a Apptio. Eles sabiam que o Cloudability permite que as organizações aloquem totalmente os gastos com a nuvem, otimize os custos e correlacione os gastos com a nuvem com o valor do negócio, e queriam explorar os recursos do produto. Após um projeto piloto, os líderes da NRECA decidiram comprar o Cloudability em setembro de 2021. "Estávamos focados em controlar nossos custos, mas o escopo e a amplitude do portfólio da Apptio, incluindo as opções de integração com outros produtos, também foram fatores determinantes na nossa decisão", diz Boyer.