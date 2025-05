A otimização de custos em TI consiste em avaliar periodicamente os gastos com tecnologia para identificar e eliminar despesas desnecessárias, mantendo o suporte às operações. Quando bem executada, a otimização de custos em TI reúne melhores práticas, estratégias e ferramentas de software para equilibrar a redução de custos com o máximo de desempenho e valor.

No entanto, a prática da otimização de custos em TI envolve desafios importantes, como lidar com os gastos crescentes associados a tecnologias emergentes como a IA generativa (gen AI). Segundo um relatório do IBM Institute for Business Value (IBV), o custo médio de computação deve aumentar 89% entre 2023 e 2025, sendo que 70% dos executivos entrevistados apontam a IA generativa como principal fator por trás desse crescimento.

A otimização de custos em TI não deve ser confundida com gerenciamento de custos em TI, que consiste em monitorar, analisar e relatar os custos para garantir o alinhamento com o orçamento. Por outro lado, a otimização de custos em TI vai além do simples acompanhamento dos gastos e se concentra na adoção de estratégias que reduzam os custos e ampliem o valor obtido com os recursos de TI.