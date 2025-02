O que é gerenciamento de ativos de software?

O gerenciamento de ativos de software oferece às organizações melhor visibilidade de seus ativos de software e ajuda a garantir que eles estejam sendo usados de forma eficiente, eficaz e responsável.

As organizações dependem cada vez mais do software para impulsionar as operações. Mas eles estão realmente usando todos as aplicações? E eles estão usando aplicações de forma eficiente e com todo o seu potencial? Sem uma gestão adequada, as empresas carecem de transparência sobre quais ativos de software possuem e como estão sendo implementados dentro da empresa. Eles acabam gastando demais em aplicações e podem se tornar vulneráveis a auditorias e penalidades se o software for mal utilizado.

Com uma estratégia de SAM, as organizações podem descobrir licenças de software não utilizadas ou subutilizadas. Essa descoberta permite que a organização otimize as compras e garanta a economia de custos. O SAM também oferece suporte à tomadas de decisões embasadas sobre novos investimentos e relacionamentos com fornecedores de software. De acordo com o Gartner, a integração eficaz de SAM e operações financeiras (FinOps) em uma função de governança central pode reduzir o desperdício financeiro de investimentos em software e nuvem em 60% até 2026.1

As soluções de SAM também podem ajudar as organizações a evitar problemas legais e multas. Por exemplo, as práticas de SAM podem ajudar a garantir que as organizações permaneçam alinhadas com os termos dos contratos de licenciamento de software, o que as ajuda a evitar as consequências negativas da não conformidade.