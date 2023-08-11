Seis estratégias para um gerenciamento eficiente de custos de TI em 2025 

A ascensão da transformação digital e a crescente popularidade da computação em nuvem ajudam as empresas a fornecer serviços exclusivos aos clientes on-line e fazem com que muitas organizações se considerem como empresas de tecnologia. E os orçamentos de tecnologia estão crescendo proporcionais a essa nova realidade. Espera-se que os gastos com TI aumentem para US$ 5,74 trilhões em 2025, um aumento de 9,3% em relação a 2024.

CEOs e CFOs estão dispostos a investir em serviços de TI e tecnologia porque entendem e valorizam sua importância na construção de uma empresa moderna e na oferta de produtos e serviços excepcionais de atendimento ao cliente. Mas eles também estão se concentrando na alocação de custos e esperam uma maior disciplina de custos de seus CIOs e equipes de TI, levando os CIOs a enfrentar uma pressão crescente para justificar suas despesas e mantê-los sob controle.

A melhor maneira de fazer isso é por meio do gerenciamento de custos de TI, o processo pelo qual os CIOs e os departamentos de TI projetam e controlam os custos relacionados aos gastos com tecnologia da organização.

O gerenciamento de custos de TI ganhou importância porque o controle de custos é uma prioridade para todas as organizações em todos os setores. Simplificando, os líderes de TI não podem permitir o aumento dos custos dos projetos que levam a excessos no orçamento.

Existem várias maneiras de o departamento de TI de uma organização gerenciar os custos de forma ineficiente. Eles poderiam construir um data center local de última geração, apenas para descobrir posteriormente que seus custos seriam reduzidos pela metade se executassem tudo na nuvem. Ou eles podem migrar todos os seus dados para um provedor de nuvem e descobrir que houve longos períodos de tempo em que estavam usando apenas uma fração de sua pegada de carbono na nuvem, mas estavam pagando pelo serviço completo. Ou eles podem licenciar um software caro de gerenciamento de projetos, apenas para descobrir que uma fração dos funcionários o estava usando.

O gerenciamento de custos de TI não é apenas uma função de cortar custos, mas também implica tomar decisões mais inteligentes que podem aumentar a receita e, em última análise, a rentabilidade. Os CIOs recebem cada vez mais responsabilidades relacionadas aos negócios, à medida que executivos e outros stakeholders percebem que a tecnologia é o próximo campo de batalha competitivo.

Os CIOs podem priorizar investimentos em áreas específicas que gerarão receitas incrementais. Por exemplo, migrar para uma plataforma moderna de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) de planilhas e/ou registros descentralizados pode incorrer em um custo inicial, mas pode aumentar a eficiência e impulsionar as vendas.

Em última análise, as organizações estão pressionando pela gestão financeira em toda a organização, e os departamentos de TI seriam prudentes em exigir disciplina e transparência em suas operações, mantendo-se em sintonia com o restante da organização.