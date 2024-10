O que é otimização de nuvem?

Isso envolve a criação de uma infraestrutura de nuvem eficiente que alinha o provisionamento de recursos com as demandas de aplicações e cargas de trabalho em tempo real para estabelecer um equilíbrio entre as necessidades de desempenho, conformidade e eficiência de custos. A otimização de nuvem se enquadra no escopo do CloudOps, uma prática modelada em função do DevOps, que é projetada para gerenciar e otimizar a entrega e o desempenho de serviços de nuvem.

Conforme os recursos de TI estão se espalham cada vez mais por nuvens privadas e públicas, multinuvem e infraestruturas de nuvem híbrida, as equipes de CloudOps e DevOps devem dar mais importância ao gerenciamento de recursos de nuvem. O desafio é manter os custos da nuvem sob controle e, ao mesmo tempo, garantir a disponibilidade e o desempenho ideal das aplicações em nuvem.

Uma estratégia eficaz de otimização de nuvem usa ferramentas de gerenciamento de custos e outras ferramentas de otimização que aumentam a visibilidade dos ambientes de nuvem. A visibilidade aprimorada permite que as equipes de DevOps tenham uma imagem mais precisa do uso de recursos, juntamente com o desempenho da nuvem e das aplicações. Esses dados informam a redução ou eliminação de recursos superprovisionados e ajudam a criar um ambiente de nuvem mais eficiente e de melhor desempenho.

As equipes também usam ferramentas de automação e aprendizado de máquina para gerenciar e alocar cargas de trabalho e recursos. Por exemplo, as ferramentas de automação podem ajustar a alocação de recursos durante o pico de uso, migrar cargas de trabalho entre instâncias com base na integridade das instâncias ou alternar fluxos de trabalho entre nuvens públicas e privadas com base na demanda.

As equipes frequentemente usam ferramentas de aprendizado de máquina para analisar grandes conjuntos de dados e fornecer informações sobre como melhorar as operações na nuvem. Essas ferramentas permitem que os especialistas passem menos tempo gerenciando e mais tempo inovando.

É importante entender quais aspectos dos serviços em nuvem são adequados para otimização e como implementar uma abordagem econômica para otimizar os recursos de nuvem.