O que é gerenciamento de custos em nuvem?

As empresas estão cada vez mais recorrendo aos serviços de nuvem para gerenciar operações e infraestrutura de TI, marcando uma transição longe de sistemas mais lentos e menos portáteis. Mas a migração para a nuvem não está sem complicações.



Embora ofereçam uma escalabilidade e flexibilidade incríveis para aplicativos, os serviços de nuvem frequentemente seguem um modelo de preços pay-per-use, no qual a empresa incorre em custos com base no uso (ou seja, armazenamento, transferência de dados e poder de computação). Sem monitoramento e gerenciamento cuidadosos, as contas da nuvem podem rapidamente sair do controle.

Pesquisas de mercado indicam que os gastos empresariais com serviços de nuvem pública ultrapassarão a marca de USD 1 trilhão até 20261. E apesar do significativo desperdício nos gastos com computação em nuvem empresarial, e do fato de a maioria das organizações relatar dificuldades para gerenciar os gastos com nuvem, a maioria das grandes empresas — aquelas com mais de 1.000 funcionários — espera que o investimento em nuvem aumente nos próximos anos.²

O gerenciamento de custos na nuvem busca lidar com as ineficiências orçamentárias que frequentemente estão relacionadas à adoção da nuvem. Quando implementadas de forma eficaz, as estratégias de gerenciamento de custos em nuvem permitem que as equipes de FinOps identifiquem e eliminem proativamente gastos desnecessários, dimensionem recursos na nuvem e automatizem políticas de controle de custos.

As ferramentas de gerenciamento de custos de nuvem elevam o gerenciamento de custos de nuvem ao próximo nível. Os principais provedores de serviços em nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes e IBM® Cloud, oferecem recursos de controle de custos, tais como: