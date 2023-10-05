O que é gerenciamento de custos em nuvem?

O gerenciamento de custos na nuvem, também conhecido como otimização de custos na nuvem ou governança de custos na nuvem, é o processo de gerenciar e reduzir o gasto total de uma empresa na nuvem.
As empresas estão cada vez mais recorrendo aos serviços de nuvem para gerenciar operações e infraestrutura de TI, marcando uma transição longe de sistemas mais lentos e menos portáteis. Mas a migração para a nuvem não está sem complicações.
Embora ofereçam uma escalabilidade e flexibilidade incríveis para aplicativos, os serviços de nuvem frequentemente seguem um modelo de preços pay-per-use, no qual a empresa incorre em custos com base no uso (ou seja, armazenamento, transferência de dados e poder de computação). Sem monitoramento e gerenciamento cuidadosos, as contas da nuvem podem rapidamente sair do controle.
Pesquisas de mercado indicam que os gastos empresariais com serviços de nuvem pública ultrapassarão a marca de USD 1 trilhão até 20261. E apesar do significativo desperdício nos gastos com computação em nuvem empresarial, e do fato de a maioria das organizações relatar dificuldades para gerenciar os gastos com nuvem, a maioria das grandes empresas — aquelas com mais de 1.000 funcionários — espera que o investimento em nuvem aumente nos próximos anos.²
O gerenciamento de custos na nuvem busca lidar com as ineficiências orçamentárias que frequentemente estão relacionadas à adoção da nuvem. Quando implementadas de forma eficaz, as estratégias de gerenciamento de custos em nuvem permitem que as equipes de FinOps identifiquem e eliminem proativamente gastos desnecessários, dimensionem recursos na nuvem e automatizem políticas de controle de custos.
As ferramentas de gerenciamento de custos de nuvem elevam o gerenciamento de custos de nuvem ao próximo nível. Os principais provedores de serviços em nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes e IBM® Cloud, oferecem recursos de controle de custos, tais como:
Geralmente, os provedores de serviço de nuvem oferecem aos clientes quatro modelos de custos:
Também conhecidos como modelos sob demanda, os modelos pay-as-you-go cobram os clientes com base no uso na nuvem, geralmente por hora (mas às vezes por minuto ou segundo).
Este modelo oferece aos usuários muita flexibilidade e recursos de escalonamento, e pode servir como uma solução prática para operações menores e menos complexas. No entanto, à medida que as organizações crescem e exigem uma gama mais ampla de recursos de nuvem, os modelos pay-as-you-go podem se tornar proibitivamente caros.
Sob o modelo de assinatura, os clientes pagam uma taxa mensal ou anual fixa por um conjunto de serviços ao longo de um período específico, independentemente do uso. Esse modelo é comum com SaaS solutions e geralmente é usado por grandes empresas com cargas de trabalho previsíveis.
Os provedores de nuvem oferecem aos usuários a capacidade de reservar instâncias por um determinado período, geralmente entre um e três anos, a uma taxa altamente descontada. Sob modelos de instância reservados, os provedores cobram por capacidade (em oposição ao número de instâncias), de modo que eles funcionam bem para empresas com cargas de trabalho previsíveis e aqueles que estão preparados para um compromisso de longo prazo com uma plataforma de nuvem. Instâncias reservadas geralmente custam uma fração dos serviços de nuvem sob demanda.
As instâncias Spot permitem que os clientes façam lances por capacidade não utilizada na infraestrutura do provedor de nuvem, com a compreensão de que tais instâncias podem ser interrompidas ou recuperadas pelo provedor a qualquer momento.
Muitas vezes oferecendo o maior desconto em comparação com os serviços sob demanda, este modelo é mais adequado para processamento de curto prazo e com alta carga, e para processos que não serão negativamente impactados por interrupções.
Lembre-se de que muitas empresas optam por adotar um modelo de nuvem híbrida e, portanto, utilizarão uma combinação de data centers tradicionais no local, serviços de nuvem privada e pública (e, às vezes, vários provedores de nuvem pública, como em um ambiente multinuvem) com orquestração entre plataformas.
Como era de se esperar, os modelos de custos para abordagens híbridas podem ser extremamente complexos, pois exigirem que as equipes gerenciem e otimizem os custos em ambientes diversos.
O gerenciamento de custos na nuvem, que idealmente envolve uma combinação de educação, governança, forecasting de uso, ferramentas de software e monitoramento contínuo em tempo real, é um componente crítico da estratégia de cloud management de qualquer empresa.
Fomentar a consciência e a educação em relação aos custos na nuvem é um passo inicial natural para ajudar a garantir que todas as stakeholders, especialmente aqueles envolvidos no provisionamento, implementação e operações de serviços de nuvem, compreendam o impacto financeiro de sua tomada de decisão.
Programas de educação financeira (por exemplo, treinamentos, webinars, estudos de caso, avaliações de casos de uso) sobre tópicos como modelos de preços na nuvem e ferramentas de gerenciamento de custos podem ajudar os membros da equipe a adquirir habilidades inestimáveis para economizar custos.
O uso de ferramentas de gerenciamento financeiro em nuvem também é crucial para otimizar os gastos com nuvem e identificar áreas para otimização. Ferramentas de gerenciamento de custos em nuvem, como a plataforma IBM Turbonomic, oferecem insights sobre padrões de uso e tendências de custos, recomendações para redução de custos e recursos para alocação, previsão e otimização de custos e recursos.
Processos como balanceamento de carga, dimensionamento correto e escalonamento automático podem ser usados para otimizar o uso de recursos e gastos na nuvem:
O balanceamento de carga é o processo de distribuir o tráfego de entrada uniformemente entre os recursos disponíveis.
O dimensionamento adequado é o processo de ajustar o tipo e o tamanho da instância para corresponder à capacidade de carga de trabalho e aos requisitos de desempenho. Enquanto a superprovisão cria custos desnecessários e a subprovisão afeta as funções da aplicação, o dimensionamento adequado ajuda as empresas a equilibrar prioridades concorrentes, otimizando tanto o desempenho da aplicação quanto os gastos na nuvem.
A expansão automática permite a expansão dinâmica dos recursos para atender às demandas de cargas de trabalho imprevisíveis ou em constante mudança.
Uma estratégia bem-sucedida de gerenciamento de custos na nuvem deve incorporar os processos e o pessoal da FinOps. O FinOps é uma disciplina dinâmica de gestão financeira em nuvem que combina práticas financeiras e DevOps para ajudar as empresas a promover a responsabilidade financeira em ambientes híbridos e multinuvem.
Uma abordagem FinOps para o gerenciamento de custos de nuvem ajuda a garantir que as partes interessadas de negócios estejam tomando decisões inteligentes e orientadas por dados sobre gastos em nuvem. Dada a complexidade financeira de ambientes de nuvem expansivos, o FinOps ajuda as empresas a promover uma cultura colaborativa e abrangente que prioriza o gerenciamento de custos de nuvem e, por fim, maximiza o valor comercial da nuvem.
A gestão de custos em nuvem capacita as empresas a tomarem decisões financeiras informadas sobre o uso de recursos e a governança em nuvem. Outros principais benefícios de adotar o gerenciamento de custos na nuvem incluem:
O gerenciamento de custos na nuvem permite que as empresas maximizem as oportunidades de economia na nuvem, ajudando a garantir que os processos de alocação de recursos sejam eficientes e que as empresas paguem apenas pelo que precisam.
O gerenciamento de custos na nuvem também permite que as empresas alinhem o uso da nuvem com métricas organizacionais mais amplas e objetivos financeiros.
A maioria das ferramentas de gerenciamento de custos na nuvem oferece funcionalidades abrangentes de monitoramento de recursos para ajudar as equipes a eliminar desperdícios, aumentar as economias de custos e ajudar a garantir que sua infraestrutura na nuvem seja totalmente (e eficientemente) utilizada.
Usando mecanismos avançados de marcação de recursos, as equipes podem alocar custos a departamentos, projetos ou equipes específicos, proporcionando maior visibilidade e responsabilidade em torno do uso de recursos.
Esta transparência promove uma cultura de consciência de custos e promove o uso responsável da nuvem.
Estabelecer uma série de políticas, procedimentos e diretrizes sobre o uso do serviço de nuvem e os gastos mantém as empresas (e seus produtos) em conformidade com os regulamentos internos e externos.
1 Exostellar raises USD 15 million to help companies optimize their cloud spend, TechCrunch+, 13 de setembro de 2023.
2 Cloud service inefficiencies drain IT budgets, Help Net Security, 27 de setembro de 2023.