O que é CloudOps (operações em nuvem)?

DevOps é uma metodologia que combina o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e operações de TI. Os princípios do DevOps permitem visibilidade em tempo real e input de todos os stakeholders relevantes no ciclo de vida do desenvolvimento de software. Com essa colaboração ampliada, o DevOps busca eliminar silos operacionais, acelerando o fluxo de desenvolvimento e o tempo de entrada no mercado de novos produtos.

Além disso, por meio de fluxos de trabalho automatizados conhecidos como integração contínua e entrega contínua (CI/CD), as equipes de DevOps otimizam o processo de desenvolvimento e implementação de software e aplicações. CI/CD permite que as equipes automatizem a criação, testes, integração e entrega de novo código, tornando as atualizações e o lançamento de novas aplicações mais rápidos e confiáveis. À medida que as organizações realizam migrações para a nuvem, ou seja, transferem recursos locais para a nuvem, as equipes de operações de TI precisam de mais suporte para manter as infraestruturas em nuvem.

O CloudOps aplica os princípios de colaboração e automação do DevOps à arquitetura em nuvem. Enquanto o DevOps foca no desenvolvimento de software, o CloudOps foca nos desafios da computação em nuvem, incluindo a orquestração de recursos, escalabilidade, segurança e redução de custos com nuvem. Uma estratégia robusta de CloudOps facilita o trabalho das equipes de DevOps, especialmente no desenvolvimento de aplicações baseadas em nuvem.