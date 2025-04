O que é automação financeira?

É provável que as equipes financeiras de uma organização tenham processos específicos com os quais se sentem confortáveis. Introduzir o software de automação em seus fluxos de trabalho pode ser um desafio inicial, especialmente se elas não estiverem familiarizadas com muitas tecnologias. A requalificação ou o aprimoramento das habilidades dos funcionários desafia as organizações porque exige, antes de tudo, que os funcionários concordem em aprender novos processos. Também é necessário construir ou licenciar recursos para treinar os funcionários e tempo para eles aprenderem. Em última análise, é preciso mudar esses hábitos e adotar uma abordagem positiva para aprender novas habilidades. Mesmo que as ferramentas de automação acabem removendo tarefas de suas cargas de trabalho, elas precisam saber como usar as ferramentas e adotar uma nova maneira de trabalhar.