A Aon Italy escolheu o IBM Cloud Pak for Business Automation e o IBM Cloud Pak for Integration como base para sua jornada de automação. Otimizado para ser executado no Red Hat OpenShift em qualquer nuvem, o IBM Cloud Paks ofereceu suporte a três componentes principais da estratégia de transformação da Aon Italy: uma revisão dos processos de subscrição, modernização do ambiente de TI e adesão aos rigorosos requisitos de conformidade do setor de seguros, bem como às regulamentações GDPR da Europa.

A Aon Italy inicialmente se concentrou no processo de subscrição dentro da linha de negócios "Affinity", especializada em programas de seguros personalizados para organizações de pequeno a médio porte e suas afiliadas. A subscrição, que envolve a avaliação de riscos e a oferta de opções de seguro com base nas necessidades e circunstâncias dos consumidores, é um processo complexo de ponta a ponta. Na época, muitas das atividades de back-end eram manuais. Poderia levar três dias para um cliente receber uma cotação de seguro após enviar uma solicitação.

Para automatizar o processo, a Aon Italy empregou várias tecnologias IBM:

O recurso de fluxo de trabalho do IBM Cloud Pak for Business Automation permitiu que a Aon Italy avaliasse e simplificasse suas cargas de trabalho digitais, fornecendo uma visão abrangente dos fluxos de trabalho e classificação de prioridades para funcionários de back-office.





O recurso de gerenciamento de decisões do IBM Cloud Pak for Business Automation ajudou a empresa a criar, automatizar e gerenciar regras de negócios em áreas como preços, permitindo que ela respondesse de forma rápida e flexível às mudanças nas condições econômicas e fornecendo uma fonte única da verdade para auditorias regulatórias.





O recurso de integração de aplicativos do IBM Cloud Pak for Integration conectou aplicativos relacionados à subscrição de back-office em toda a empresa, seja em vendas, TI, finanças ou outros departamentos, eliminando erros e conectando os dados corretos às pessoas e processos certos.





Recursos de automação robótica de processos para atividades de back-office.

Com um ambiente conteinerizado no Red Hat OpenShift, a Aon Italy poderia manter seus dados e aplicações confidenciais no local, aproveitando ao mesmo tempo a flexibilidade, a velocidade e a escalabilidade de um ambiente multinuvem para as atividades diárias. A capacidade de operar em qualquer nuvem também proporcionou à empresa uma facilidade muito maior na interação com seus diversos parceiros e fornecedores externos em uma ampla variedade de ambientes de TI.



Após essa implementação bem-sucedida, a empresa expandiu o uso dos recursos do IBM Cloud Pak. Como uma empresa multimarcas, a AON Italy oferece soluções business-to-business em diversos setores, como finanças, automotivo, construção, jurídico e conformidade, cada uma com seus próprios repositórios de dados. O recurso de gerenciamento de conteúdo baseado em IA do IBM Cloud Pak for Business Automation fornece acesso a esses repositórios díspares a partir de um único ponto de acesso e está em conformidade com o GDPR.

E com o IBM Cloud Pak for Integration, a Aon Italy está usando o recurso de gerenciamento de API para criar e expor APIs para consumo interno e externo, bem como o recurso de enfileiramento de mensagens para compartilhar mensagens entre aplicativos.