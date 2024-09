Mas o PNC Financial Services Group Inc. estava enfrentando tais pontos críticos. Apesar dos muitos recursos gastos formatando mensagens e arquivos para seus parceiros diariamente, as entidades corporativas da empresa não conseguiam se comunicar facilmente entre si através do sistema de TI.

Exacerbando a situação, cada vez mais clientes exigiam a capacidade de usar instrumentos de pagamento baseados em ISO 20022. Sem essa capacidade de processamento, o PNC corria o risco de perder várias contas. O banco também estava vendo uma escalada no tamanho dos arquivos e dados e no volume de transações de clientes internos e externos — sem desaceleração.

Com tantos sistemas internos precisando se comunicar entre si, e enfrentando a necessidade de lidar com pagamentos ISO, o PNC formou um grupo interno — a Camada de Acesso a Dados (DAL) — para encontrar uma solução escalável que pudesse modernizar a infraestrutura existente do banco e acomodar as novas demandas de processamento. O ITX é uma das ferramentas que esse grupo usa, facilitada por Ellen Agostino, gerente de serviços de aplicações do PNC.