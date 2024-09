Ao automatizar seus processos críticos de EDI com o IBM Sterling Supply Chain Business Network, a TMLC pode continuar seu crescimento acelerado e focar no desenvolvimento de funcionalidades para apoiar os negócios.

“Ao adotar o modelo de serviços gerenciados, estimamos que evitamos a necessidade de contratar três funcionários adicionais, o que representa uma economia significativa,” diz Rekau. “Acreditamos que podemos acomodar confortavelmente o crescimento contínuo de parceiros comerciais pelos próximos 12 meses com a mesma equipe.”

Ela acrescenta: “Quando chegar a hora de adicionar novos funcionários, o treinamento será significativamente mais rápido e fácil. Recentemente, tivemos uma nova pessoa se juntando à equipe, e em menos de duas semanas ela estava totalmente atualizada com o IBM Sterling Supply Chain Business Network.”

Com o IBM Sterling Business Transaction Intelligence oferecendo suporte a usuários não técnicos de EDI em toda a organização, a TMLC pode rastrear suas transações mais rápido do que nunca.

“A IBM Sterling Business Transaction Intelligence permite que nossos usuários de negócios rastreiem facilmente um pedido desde a sua criação até o pagamento,” explica Rekau. “No passado, se um de nossos clientes ligasse para perguntar sobre o status de um pedido de compra, nossa equipe de gerenciamento de pedidos teria que gastar muito tempo juntando as informações necessárias dos documentos técnicos de EDI. Hoje, nossa equipe usa o IBM Sterling Business Transaction Intelligence para simplificar essa complexidade. Como resultado, eles podem encontrar a resposta para as perguntas dos clientes em minutos e repassar qualquer informação necessária para nossa equipe de vendas ou conformidade em caso de problema.”

Ela acrescenta: “Esses tipos de insights empresariais também são extremamente valiosos para nossa equipe de valores a receber. Se um cliente confirmou o recebimento de uma de nossas faturas, mas não a pagou, muitas vezes é porque ele precisa de informações adicionais sobre o pedido. No passado, nossa equipe de valores a receber dependia da equipe de EDI para recuperar esses dados, mas graças ao IBM Sterling Business Transaction Intelligence, eles agora podem acessar as informações por conta própria, agilizando o processo.”

Com serviços gerenciados para apoiar seus requisitos de EDI em constante mudança, a TMLC já está implementando rapidamente o suporte para novos modelos de negócios. Quando a TMLC adquiriu uma grande fabricante de cofres chamada SentrySafe, foi necessário integrar rapidamente os 200 mapeamentos de parceiros comerciais da empresa e suportar pedidos de envio direto pela primeira vez.

“Se tivéssemos realizado a migração de EDI da SentrySafe por conta própria, estimamos que teríamos levado pelo menos 12 meses para concluir o processo”, relembra Rekau. “Ao envolver a IBM, concluímos o trabalho de mapeamento em apenas 6 meses - 50% mais rápido.”

Nos principais eventos de varejo, como a Black Friday, a confiabilidade do IBM Sterling Supply Chain Business Network ajuda a TMLC a aproveitar todas as oportunidades.

“Observamos picos no tráfego de EDI de cerca de 250% em alguns momentos do ano no varejo, e muitos desses clientes precisam que seus pedidos sejam enviados em apenas 48 horas,” conclui Rekau. “O downtime de EDI não planejado pode definir o sucesso ou fracasso de um ano. Eu apresento relatórios sobre a disponibilidade do IBM Sterling Supply Chain Business Network todos os meses para nossa equipe executiva, e ela nunca foi inferior a 100%. À medida que nosso negócio continua a crescer, estamos confiantes de que temos a plataforma de EDI necessária para nos envolver efetivamente com mais parceiros comerciais em todo o mundo.”