O cliente é a principal prioridade na cadeia de suprimentos da DHL. Divisão da DHL International GmbH, a DHL Supply Chain oferece serviços de armazenagem e distribuição para mais de 2 mil clientes, abrangendo diversos setores, países e tamanhos.

A comunicação bidirecional entre esses clientes e a DHL é fundamental para o negócio de gerenciamento de armazém da empresa, que oferece opções de armazenamento dedicadas e compartilhadas com base na necessidade do cliente. O sistema ERP de um cliente deve ser capaz de interagir com os sistemas da DHL - para notificar o depósito quando as mercadorias estão chegando ou precisam ser retiradas da prateleira e enviadas, por exemplo, ou para trocar informações e atualizações vitais, como a disponibilidade de novas linhas de produtos ou status de entrega.

Facilitar esse fluxo de dados não é uma tarefa única. Os dados de cada cliente vêm em formatos diferentes e seguem padrões diferentes, dependendo de fatores como a infraestrutura de TI interna do cliente, o setor e a localização.

“Para a DHL, é muito, muito importante atendermos às necessidades dos nossos clientes. Temos uma enorme variedade de clientes em praticamente todos os verticais do setor", afirma Olly Cruickshank, diretora de gerenciamento e desenvolvimento de produtos da DHL. "Portanto temos que ser capazes de aceitar qualquer formato em que os dados de nossos clientes estejam e ter certeza de que as ferramentas de mapeamento que usamos podem lidar com a transformação em nossos sistemas de back-end."

Durante muitos anos, a DHL construiu plataformas de integração personalizadas sempre que integrava um novo cliente. Foi um processo demorado, trabalhoso e caro. Havia muito pouca estratégia por trás das integrações e muito pouca reutilização.

A divisão decidiu reunir suas diferentes plataformas de integração em um único sistema. Para isso, precisava de uma forma consistente de mapear os conjuntos de dados dos seus clientes para o sistema de gestão de armazéns da DHL.