Como melhorar a eficiência da sua operação financeira com IA generativa

Embora você possa ter aprendido sobre inteligência artificial (IA) generativa, você pode não saber o que ela significa para o futuro de finanças e contabilidade. Como o nome sugere, ela gera imagens, música, fala, código, vídeo ou texto, enquanto interpreta e manipula dados preexistentes. Para os líderes de finanças e contabilidade, isso significa que pode ter a capacidade de transformar dados financeiros, como relatórios de desempenho empresarial, comentários e narrativas. Embora a adoção da IA possa parecer assustadora, a flexibilidade e a escalabilidade dos modelos fundamentais emergentes certamente acelerarão a adoção da IA, à medida que as empresas são capacitadas a colocar a IA em ação no núcleo estratégico dos processos de finanças e contabilidade.

Conforme você encontra novas soluções de IA generativa e modelos de base de IA exclusivos para finanças e contabilidade, você pode se encontrar sobrecarregado com todas as opções. Será importante que você seja seletivo e confiante de que o modelo escolhido pode acelerar efetivamente a adoção e reduzir o time to value para o seu caso de uso de finanças e contabilidade no geral.

As narrativas dos relatórios financeiros (bem como os comentários) desempenham um papel fundamental no fornecimento de insights significativos e compreensão contextual do desempenho financeiro de uma empresa. Os analistas financeiros elaboram essas narrativas na hora, mas essa abordagem é demorada. Devemos nos transformar de processos manuais (que exigem análise meticulosa, pensamento crítico e habilidades de comunicação eficazes) para processos impulsionados por IA que simplificam e melhoram a eficiência operacional.

Supere desafios e crie narrativas mais fortes

Reconhecemos que as empresas enfrentam vários desafios na criação de relatórios e narrativas, incluindo, entre outros:

  • Complexidade das informações financeiras: os relatórios financeiros contêm grandes quantidades de informações e condensar essas informações em uma narrativa concisa e compreensível pode ser um aumento significativo.
  • Interpretação e contextualização: os relatórios financeiros precisam fornecer insights além dos números que possuem funcionalidade; elas devem apresentar um contexto significativo que ajude na interpretação dos dados financeiros. Se mal executados, esses relatórios podem limitar nossa capacidade de explicar as motivações do desempenho.
  • Adaptados para diferentes stakeholders: os relatórios financeiros atendem a vários stakeholders, incluindo investidores, analistas, reguladores e funcionários. O ato de adaptar narrativas e comentários para lidar com os stakeholders é desafiador. Fornecer informações relevantes, compreensíveis e perspicazes para cada um desses grupos pode ser muito trabalhoso.
  • Pontualidade e conformidade: os relatórios financeiros devem ser executados de acordo com cronogramas e prazos estritos. As empresas são desafiadas a reunir, analisar e compilar informações financeiras de diferentes fontes. Dada essa restrição, a carga de trabalho reduz o tempo disponível para análises e comentários cuidadosos. Isso resulta em narrativas que não são tão abrangentes e perspicazes quanto deveriam ser.

Apesar desses desafios, estamos confiantes de que a implementação estratégica da IA generativa em finanças e contabilidade gerará melhorias na produtividade e simplificará as operações de finanças e contabilidade.

Por exemplo, ilustramos como a IA generativa pode melhorar os tempos de ciclo ao gerar narrativas e comentários para relatórios financeiros. A Figura 1 mostra processos financeiros que poderiam ter levado quase duas semanas para serem concluídos; e a Figura 2 mostra como esses processos agora foram acelerados com a aplicação da IA generativa em todo o processo, resultando em comentários em tempo real e geração de narrativas.

Em vez de pesquisar manualmente uma coleção de ativos de finanças e contabilidade, você pode aproveitar a IA e reduzir o tempo necessário para reunir ou pesquisar os insights necessários (como o desempenho de uma empresa em relação aos seus concorrentes, as principais ações a tomar, as perguntas prováveis dos analistas e a resposta da empresa). A IA analisa demonstrações financeiras, notas, divulgações e outros dados aplicáveis e, em seguida, traduz e interpreta os dados para fornecer respostas ricas em contexto às suas perguntas. A Figura 3 destaca os benefícios auxiliares que a tecnologia de IA conversacional oferece.

Existem várias vantagens em aproveitar a IA generativa para escrever comentários e narrativas que auxiliam nos relatórios financeiros, como: 

  • Maior eficiência: a IA pode ajudar você a reduzir significativamente o tempo e o esforço necessários para escrever essas narrativas, e a tecnologia também pode analisar e processar grandes volumes de dados financeiros, identificar as principais tendências e insights e gerar narrativas coerentes para você, economizando suas equipes financeiras seu valioso tempo para que possam se concentrar em tarefas e análises de maior valor.
  • Melhore a consistência e a precisão: a consistência nas mensagens em diferentes relatórios e períodos de relatórios é um benefício crítico. Modelos bem treinados podem garantir que você siga regras, normas e diretrizes predefinidas, reduzindo o risco de erros e eliminando inconsistências nessas narrativas. A precisão do conteúdo gerado também pode ser aprimorada por meio de treinamento iterativo e ciclos de feedback.
  • Análise de dados aprimorada: a IA generativa pode analisar dados financeiros complexos e identificar padrões, correlações e anomalias que podem ser difíceis para seres humanos identificarem sozinhos.
  • Promova a escalabilidade e a adaptabilidade: sua capacidade de escalar sem esforço é crítica. Com a IA generativa, você poderá acomodar o crescente volume de dados financeiros e requisitos de relatórios, permitindo que você lide com as crescentes demandas de relatórios de forma eficiente (e a tecnologia se adaptará à medida que essas demandas evoluem).
  • Forneça insights críticos para a tomada de decisão: as narrativas de relatórios financeiros geradas por IA podem fornecer insights valiosos e oportunos aos stakeholders, ajudando na tomada de decisão estratégica, nas avaliações de risco e de desempenho.
  • Facilite a colaboração e o planejamento de iterações: a IA generativa pode facilitar a colaboração entre os profissionais de finanças e os sistemas de IA. Por meio de treinamento iterativo e ajuste fino, o sistema pode melhorar continuamente seu desempenho e se adaptar aos requisitos e preferências específicos da organização.

Roteiros estratégicos são uma etapa essencial

Embora a IA generativa e outros recursos possam estar prontos agora, recomendamos que você aborde-as de forma holística e estratégica quando possível, avaliando e explorando o stack de tecnologia de IA generativa certo para implementar as táticas de finanças e contabilidade mais promissoras junto com seus colegas (ou seja, tecnologia da informação). A Figura 4 ilustra uma stack de tecnologia preliminar (ou arquitetura) para IA generativa que leva em conta as aplicações, os modelos e a infraestrutura que você deve considerar para implementar efetivamente esses novos recursos em toda a sua organização de finanças e contabilidade.

Ao considerar a implementação da IA generativa na função de finanças e contabilidade em seus processos principais, é crucial compreender que essa tecnologia não é uma solução mágica. Isso não resolverá todos os seus problemas nem substituirá a necessidade de conhecimento humano. Em vez disso, considere-o como uma ferramenta que pode aumentar e aprimorar os recursos de sua equipe de finanças e contabilidade, levando a um trabalho mais eficiente, preciso e perspicaz que se concentra em iniciativas estratégicas que geram valor para a empresa.

Para aumentar o valor do negócio, os profissionais de finanças e contabilidade devem abordar a aplicação da IA generativa com uma compreensão clara de seus objetivos e um roteiro bem definido. Veja aqui algumas considerações importantes fornecidas pelos nossos especialistas em finanças e contabilidade:

  • Comece com uma estratégia sólida de IA. Em nossa série de blogs, discutimos os recursos drasticamente aprimorados que esses modelos de base oferecem, como melhorias na experiência e no valor de negócios proporcionadas por meio da sumarização de relatórios financeiros. Para começar, reflita e mapeie os impactos pretendidos em custo, eficiência e estratégia para disseminar novos insights orientados por IA em toda a empresa.
  • Faça um piloto da tecnologia. Comece com um projeto piloto que lide com um problema ou desafio de negócios específico. O projeto deve proporcionar ganhos rápidos e medir os resultados de forma rigorosa para determinar o impacto no desempenho e no ROI. Refine ainda mais sua abordagem e expanda para outros casos de uso gradualmente.
  • Crie um roteiro de finanças e contabilidade bem definido. A IA generativa tem o potencial de transformar as funções de finanças e contabilidade, permitindo tomadas de decisão mais rápidas, precisas e perspicazes. É essencial abordar a adoção de forma ponderada e tática, com uma compreensão clara dos recursos e limitações da IA e um roteiro bem definido, baseado em etapas e no tempo, que se alinhe a seus objetivos de negócios.
  • Cocrie com um parceiro de tecnologia com experiência em finanças e contabilidade. Com qualquer nova tecnologia, você deve considerar como ela pode ser aplicada para resolver seus problemas de negócios. É essencial fazer uma parceria com alguém que possa cocriar com você e ajudar a entregar um roteiro de tecnologia estratégica liderado pelo financeiro para transformação (junto com benefícios de realização de valor) antes de mergulhar na IA generativa.
  • Considere as implicações éticas. É crítico garantir que os dados usados para treinar esses modelos sejam sem viés e representativos, e que os algoritmos usados não perpetuam ou ampliam os vieses existentes. Além disso, é importante monitorar os resultados regularmente para detectar e lidar com quaisquer consequências não intencionais da tecnologia.
  • Comunique-se com suas equipes de finanças e contabilidade sobre isso. Sua equipe deve saber como essa tecnologia está aumentando sua força de trabalho. Surgirão dúvidas sobre se ele substituirá os profissionais de finanças e contabilidade altamente capazes em toda a empresa. Se implementada com isso em mente (e uma vez devidamente avaliada e implementada pela equipe de finanças e contabilidade), a IA generativa criará uma força de trabalho híbrida humano-digital que acelera a capacidade do seu pessoal de concluir fluxos de trabalho com rapidez e precisão.

Quando você decidir introduzir e implementar a IA generativa em escala, o Centro de Excelência da IBM para IA generativa ajudará você a escolher o toolkit de IA certo para implementar com segurança uma IA confiável e aproveite a IA empresarial, como o IBM watsonx, um portfólio de produtos de IA, modelos proprietários ou de terceiros (ou até mesmo uma combinação deles) com base em seus desafios e objetivos exclusivos de negócios. Podemos ajudar você a criar um roteiro estratégico para a transformação, para que a IA generativa possa gerar um imenso valor de negócios e melhorar a eficiência operacional.

Explore mais posts nesta série de blogs, O futuro das finanças com a IA generativa, para saber mais sobre como a IA generativa pode ajudar os profissionais de finanças e contabilidade e simplificar e aprimorar as funções de finanças e contabilidade.

 

Autora

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting