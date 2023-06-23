Embora você possa ter aprendido sobre inteligência artificial (IA) generativa, você pode não saber o que ela significa para o futuro de finanças e contabilidade. Como o nome sugere, ela gera imagens, música, fala, código, vídeo ou texto, enquanto interpreta e manipula dados preexistentes. Para os líderes de finanças e contabilidade, isso significa que pode ter a capacidade de transformar dados financeiros, como relatórios de desempenho empresarial, comentários e narrativas. Embora a adoção da IA possa parecer assustadora, a flexibilidade e a escalabilidade dos modelos fundamentais emergentes certamente acelerarão a adoção da IA, à medida que as empresas são capacitadas a colocar a IA em ação no núcleo estratégico dos processos de finanças e contabilidade.
Conforme você encontra novas soluções de IA generativa e modelos de base de IA exclusivos para finanças e contabilidade, você pode se encontrar sobrecarregado com todas as opções. Será importante que você seja seletivo e confiante de que o modelo escolhido pode acelerar efetivamente a adoção e reduzir o time to value para o seu caso de uso de finanças e contabilidade no geral.
As narrativas dos relatórios financeiros (bem como os comentários) desempenham um papel fundamental no fornecimento de insights significativos e compreensão contextual do desempenho financeiro de uma empresa. Os analistas financeiros elaboram essas narrativas na hora, mas essa abordagem é demorada. Devemos nos transformar de processos manuais (que exigem análise meticulosa, pensamento crítico e habilidades de comunicação eficazes) para processos impulsionados por IA que simplificam e melhoram a eficiência operacional.
Reconhecemos que as empresas enfrentam vários desafios na criação de relatórios e narrativas, incluindo, entre outros:
Apesar desses desafios, estamos confiantes de que a implementação estratégica da IA generativa em finanças e contabilidade gerará melhorias na produtividade e simplificará as operações de finanças e contabilidade.
Por exemplo, ilustramos como a IA generativa pode melhorar os tempos de ciclo ao gerar narrativas e comentários para relatórios financeiros. A Figura 1 mostra processos financeiros que poderiam ter levado quase duas semanas para serem concluídos; e a Figura 2 mostra como esses processos agora foram acelerados com a aplicação da IA generativa em todo o processo, resultando em comentários em tempo real e geração de narrativas.
Em vez de pesquisar manualmente uma coleção de ativos de finanças e contabilidade, você pode aproveitar a IA e reduzir o tempo necessário para reunir ou pesquisar os insights necessários (como o desempenho de uma empresa em relação aos seus concorrentes, as principais ações a tomar, as perguntas prováveis dos analistas e a resposta da empresa). A IA analisa demonstrações financeiras, notas, divulgações e outros dados aplicáveis e, em seguida, traduz e interpreta os dados para fornecer respostas ricas em contexto às suas perguntas. A Figura 3 destaca os benefícios auxiliares que a tecnologia de IA conversacional oferece.
Existem várias vantagens em aproveitar a IA generativa para escrever comentários e narrativas que auxiliam nos relatórios financeiros, como:
Embora a IA generativa e outros recursos possam estar prontos agora, recomendamos que você aborde-as de forma holística e estratégica quando possível, avaliando e explorando o stack de tecnologia de IA generativa certo para implementar as táticas de finanças e contabilidade mais promissoras junto com seus colegas (ou seja, tecnologia da informação). A Figura 4 ilustra uma stack de tecnologia preliminar (ou arquitetura) para IA generativa que leva em conta as aplicações, os modelos e a infraestrutura que você deve considerar para implementar efetivamente esses novos recursos em toda a sua organização de finanças e contabilidade.
Ao considerar a implementação da IA generativa na função de finanças e contabilidade em seus processos principais, é crucial compreender que essa tecnologia não é uma solução mágica. Isso não resolverá todos os seus problemas nem substituirá a necessidade de conhecimento humano. Em vez disso, considere-o como uma ferramenta que pode aumentar e aprimorar os recursos de sua equipe de finanças e contabilidade, levando a um trabalho mais eficiente, preciso e perspicaz que se concentra em iniciativas estratégicas que geram valor para a empresa.
Para aumentar o valor do negócio, os profissionais de finanças e contabilidade devem abordar a aplicação da IA generativa com uma compreensão clara de seus objetivos e um roteiro bem definido. Veja aqui algumas considerações importantes fornecidas pelos nossos especialistas em finanças e contabilidade:
Quando você decidir introduzir e implementar a IA generativa em escala, o Centro de Excelência da IBM para IA generativa ajudará você a escolher o toolkit de IA certo para implementar com segurança uma IA confiável e aproveite a IA empresarial, como o IBM watsonx, um portfólio de produtos de IA, modelos proprietários ou de terceiros (ou até mesmo uma combinação deles) com base em seus desafios e objetivos exclusivos de negócios. Podemos ajudar você a criar um roteiro estratégico para a transformação, para que a IA generativa possa gerar um imenso valor de negócios e melhorar a eficiência operacional.
Explore mais posts nesta série de blogs, O futuro das finanças com a IA generativa, para saber mais sobre como a IA generativa pode ajudar os profissionais de finanças e contabilidade e simplificar e aprimorar as funções de finanças e contabilidade.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
