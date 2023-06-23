Embora você possa ter aprendido sobre inteligência artificial (IA) generativa, você pode não saber o que ela significa para o futuro de finanças e contabilidade. Como o nome sugere, ela gera imagens, música, fala, código, vídeo ou texto, enquanto interpreta e manipula dados preexistentes. Para os líderes de finanças e contabilidade, isso significa que pode ter a capacidade de transformar dados financeiros, como relatórios de desempenho empresarial, comentários e narrativas. Embora a adoção da IA possa parecer assustadora, a flexibilidade e a escalabilidade dos modelos fundamentais emergentes certamente acelerarão a adoção da IA, à medida que as empresas são capacitadas a colocar a IA em ação no núcleo estratégico dos processos de finanças e contabilidade.

Conforme você encontra novas soluções de IA generativa e modelos de base de IA exclusivos para finanças e contabilidade, você pode se encontrar sobrecarregado com todas as opções. Será importante que você seja seletivo e confiante de que o modelo escolhido pode acelerar efetivamente a adoção e reduzir o time to value para o seu caso de uso de finanças e contabilidade no geral.

As narrativas dos relatórios financeiros (bem como os comentários) desempenham um papel fundamental no fornecimento de insights significativos e compreensão contextual do desempenho financeiro de uma empresa. Os analistas financeiros elaboram essas narrativas na hora, mas essa abordagem é demorada. Devemos nos transformar de processos manuais (que exigem análise meticulosa, pensamento crítico e habilidades de comunicação eficazes) para processos impulsionados por IA que simplificam e melhoram a eficiência operacional.